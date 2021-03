Hattrick? To se mi často nestává, culil se Čermák po domácím poháru

Cíl jste splnili, jste mezi nejlepší osmičkou.

Přesně tak. Byl to cíl, to se nám povedlo.

Vaše góly byly poměrně šťastné. Přiznejte, opravdu jste při první brance střílel?

Byl to centr mířený na zadní tyč a já to ani úplně neviděl, protože jsem to měl trochu ve sluníčku. Jen se to nějak odrazilo, každopádně jsem centroval.

I při druhém zásahu stáli fotbaloví bozi na vaší straně... Váš hlavičkový pokus se odrazil od břevna do brankáře a do sítě.

Trošku jsem se pousmál, kluci se taky hned začali smát. Tu hlavu jsem nechtěl takhle úplně trefit, ale byl jsem rád, že to takhle dopadlo.

U poslední branky vám zase parádně asistoval Ondřej Mihálik.

Pišta to dal skvěle za stopery do prostoru, kam se snažím nabíhat. A prošlo to až ke mně, hlavní dík patří jemu.

Na to, že Hradec Králové hraje „jen“ druhou ligu, vzdoroval statečně. O jakého šlo protivníka z vašeho pohledu?

Myslím, že Hradec hrál velice nepříjemně. Z naší strany to nebylo úplně ideální, ale jsem rád, že jsme postoupili.