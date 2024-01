To budou emoce, říká legendární Koller o největším turnaji mladých fotbalistů

Dvanáctý ročník Poháru mládeže fotbalové asociace, který se hraje pod názvem Planeo Cup, zná složení i los finálových turnajů. Hraje se v šesti kategoriích od přípravek po mladší žáky.

Finálový turnaj v každé z věkových kategorií hostí čtyřiadvacet týmů, které uspěly v podzimním kvalifikacích. Poprvé se na závěrečná klání probojovaly i dva dívčí týmy. Jde o slávistky v přípravkové kategorii do deseti let a žákovské do dvanácti let.

„Je to největší klubový turnaj v České republice a při účasti více než 900 klubů velká líheň pro budoucí talenty,“ řekl technický ředitel fotbalové asociace Erich Brabec.

Každá kategorie má svůj finálový turnaj. Startuje se od té nejstarší poslední dubnový víkend v Kuřimi. Závěrečný se odehraje 8. a 9. června v Hlučíně. Dalšími hostitelskými městy jsou Lázně Bohdaneč, Uničov, Kroměříž a Vysoké Mýto.

Finálové turnaje kategorie U8

1. a 2. června (Vysoké Mýto) kategorie U9

25. a 26. května (Lázně Bohdaneč) kategorie U10

18. a 19. května (Kroměříž) kategorie U11

8. až 9. června (Hlučín) kategorie U12

4. až 5. května (Uničov) kategorie U13

27. až 28. dubna (Kuřim) Los finálových turnajů

Poprvé závěrečné klání hostí Lázně Bohdaneč. Tamní klub v ročníku 1995/1996 hrál nejvyšší soutěž a nastupovali za něj například bývalí či budoucí reprezentanti Luboš Kubík, Marek Heinz, Marek Kulič nebo současný trenér Slovácka Martin Svědík.

„Potkají se tam mladí hráči z vesniček i největších klubů. Těším se na celkovou atmosféru finálových turnajů, kdy si to rozdá třeba právě Sparta s některým z menších celků. Určitě to budou zápasy plné emocí,“ říká ambasador finálových turnajů Jan Koller, nejlepším reprezentační střelec historie.

„Jsme rádi, že tento skvělý počin už třetím rokem podporujeme a chceme pokračovat i dál. Je úžasný pocit, když přijedete na finálový turnaj a vidíte čistou dětskou radost dětí, když dají gól nebo vyhrají,“ poznamenal ředitel maloobchodní sítě Planeo Tomáš Opluštil.

„Fotbal nás baví, fotbal máme rádi a jsme hrdí, že můžeme být součástí Planeo Cupu. Jsou to nové začátky s mladou generací a jsme rádi, že ji můžeme podpořit,“ řekla Regina Netolická, marketingová manažerka Hisense, které je významným partnerem turnaje.