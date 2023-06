Dva tituly získala mládež Zbrojovky, celkově však Planeo Cup ovládla Sparta

Planeo Cup se hraje v přípravkách a v mladších žácích, od kategorie do osmi let až do třinácti let na různě velkých hřištích s rozdílným počtem hráčů.

Vítězové Planeo Cupu 2023 kategorie U8: Slavia

U9: Zbrojovka Brno

U10: Sparta

U11: Sparta Brno

U12: Kroměříž

U13: Zbrojovka Brno

Sparta vyhrála celkově už podeváté z jedenácti dokončených ročníků a posedmé za sebou. V roce 2013 byla nejlepší Olomouc, o tři roky později Hradec Králové.

V posledním ročníku Sparta sice vyhrála jen jeden turnaj, ale nasbírala tři druhá, jedno třetí a jedno šesté místo.

Slavia o celkově druhém místě rozhodla až vítězstvím v závěrečném turnaji kategorie U8 v Uničově, když jí pomohlo také zaváhání Slovácka, které na Hané skončilo až desáté. Slavia tak předčila Slovácko o jediný bod.

Celkové pořadí Planeo Cupu 2023 1. Sparta 134 bodů

2. Slavia 99

3. Slovácko 98

4. Zbrojovka Brno 91

5. Baník Ostrava 83

6. Sigma Olomouc 75

7. Pardubice 72

8. Bohemians 70

Výbornou sezonu zažili mládežníci Zbrojovky Brno, která jako jediná vyhrála dva turnaje ze šesti - v kategoriích U9 a v nejstarší U13. Ale celkově doplatila na neúčast ve finálových turnajích kategorií U8 a U10.

„Byl jsem letos poprvé na nejmladší kategorii a vášeň a nadšení z dětí úplně čiší. Určitě by se nemělo u mládeže zapomínat na všestrannost a držet se přístupu, aby to hráče bavilo a chtěli se sami posouvat dál,“ říká Jiří Žilák, trenér reprezentace do 16 let.

Příští ročník Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu zahájí na podzim prvními kvalifikačními turnaji. Celá soutěž vyvrcholí na jaře roku 2024 šesti finálovými turnaji.