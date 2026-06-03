Plán Artisu po neúspěšné baráži: láká posily z Opavy, sportovní ředitel končí

Trenér Roman Nádvorník zůstává a naznačuje, že po sezoně velkých změn přijde další obměna, která by měla proběhnout pod jeho taktovkou. „Měli jsme dva plány. Jeden pro případ, že postoupíme do ligy, a druhý pro případ, že nepostoupíme,“ říká zkušený kouč.
Do Artisu přišel před závěrem jara, kdy mužstvo nebylo ani na barážové příčce. Během deseti druholigových utkání jej vytáhl na třetí místo. V baráži však narazil na soupeře z úplně jiné výkonnostní kategorie.
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„Slovácko vůbec nemělo hrát baráž. Patří herně spíše do středu prvoligové tabulky. Na nás to momentálně bylo moc,“ hodnotí Nádvorník. Právě slovo „momentálně“ je přitom možná důležitější než samotný výsledek 1:7.
Chytrý se společně s bratrem Jiřím, jenž tým jako kouč vedl do března, netajili ambicemi. Pracovně však mezi nimi nebyl vztah zcela ideální. Do kádru přišla řada zkušených hráčů, několikrát se výrazně měnilo složení mužstva a na hře týmu to často bylo znát.
„Když se podíváte na Duklu, Budějovice nebo Zbrojovku, ani jeden z těchto klubů po sestupu nepostoupil za půl roku. Trvalo to čtyři, pět nebo šest let. Některé věci prostě nepřeskočíte,“ míní Nádvorník.
Zatímco v minulých přestupních obdobích klub pravidelně přiváděl nové hráče a zkoušel další varianty, nyní trenér mluví o koncepci a dlouhodobějším budování.
Půl roku nestačí
„My tu koncepci teď máme, proto jsem přišel. Abychom vybrali hráče, kteří nám do ligy pomůžou, a abychom to poskládali víc do dnešního fotbalu,“ vysvětluje. Současně nijak neskrývá, že mužstvo bude potřebovat další velké změny. Ostatně už před baráží upozorňoval na nedostatek rychlosti či fyzické dynamiky. Po vysoké porážce se k tématu vrátil znovu.
„Musíme na některé pozice přivést hráče, abychom byli běžecky lepší, a kádr líp poskládat,“ podotýká. Zároveň odmítá, že by za několik týdnů mohl odstranit problémy, jež vznikaly delší dobu.
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„S mužstvem se těžko dalo něco dělat, nebylo možné jej doplnit nebo zásadně změnit. Určitě bych měl úplně jinou představu o jeho složení,“ tvrdí kouč.
Kolik hráčů zůstane, zatím nechce odhadovat. Manažer Zbořil už nyní disponuje vynikajícími kontakty díky spolupráci s agenturou Blue Crow Sports Group, s níž fungoval už ve druholigovém Vyškově. Nádvorník si pak chce přivést i své asistenty z Opavy Jana Navrátila a Martina Vaniaka. Do kádru má zase zamířit kapverdský křídelník Papalelé, v úvahu připadá i hrotový útočník El Hadji Latyr Ndiaye.