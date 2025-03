Táhněte domů, ču...! Švancara při zápase urážel protihráče z Ukrajiny, dostane trest?

S informací a snímkem zápisu přišel v úterý dopoledne server iSport.

Švancaru kvůli jeho slovům čeká disciplinární řízení. „Táhněte zpátky na Ukrajinu, ču...!“ měl křičet směrem k několika hostům po skončení prvního poločasu.

Domácí Říčany u Brna incident komentovaly tím, že mu předcházela slovní roztržka mezi Švancarou a několika soupeři z rezervy Cézavy už během hry.

Rozhodčí útočníkovi žádný trest neudělil, hosté pak skutečnost nahlásili do zápisu sami, díky čemuž se jím bude zabývat disciplinární komise. Rezerva Cézavy nakonec zvítězila 3:1.

Za hosty nastoupili dva hráči ukrajinské národnosti v základní sestavě, další byl na lavičce. Utekli před válkou s Ruskem. „Jsou to všechno mladí kluci, kteří už se domů vracet nehodlají. Pracují tady, začlenili se a fotbal fakt umí hrát,“ řekl citovanému serveru Milan Svoboda, statutární zástupce Cézavy.

Událost ještě doplňuje vyjádření svědka a diváka Roberta Hájka. „Je to jenom zlomek toho, co tam říkal. Navíc bylo kolem asi třicet dětí. Od toho pána, který nám v televizi žoviálně vykládá o fotbale, je to nedůstojné,“ komentoval.

„Řval na ně, že můžou být rádi, že tady jsou a jak můžou brát za fotbal peníze. Bylo to hodně natvrdo, ale v jeho případě nic neobvyklého,“ všiml si Hájek a upozornil i na Švancarův konflikt s mladým asistentem rozhodčího (ročník 2009): „Úplně ho zpražil, ten kluk se bál.“

Švancarovi hrozí kromě peněžitého trestu i zákaz startů. V sezoně zatím za jihomoravské Říčany nastoupil třikrát. Sám se vyjádřit odmítl.

Televizní diváci ho však brzy uvidí v pravidelné pondělní talk show Tiki-Taka, kterou moderuje společně s Petrem Svěceným.

Švancara nejvíc let aktivní kariéry strávil v brněnské Zbrojovce, nastupoval také za Slavii, Viktorii Žižkov, Slovácko či Příbram. V profesionálních ligových soutěžích nastřílel 114 gólů.