Slavný hráč, jenž v současnosti vystupuje na veřejnosti spíš jako komik či glosátor v televizi i rádiu, se provinil před třemi týdny v osmé nejvyšší soutěži, když v dresu Říčan u Brna pokřikoval na ukrajinské soupeře: „Táhněte domů, ču...“

To ostatně na popud rezervy Cézavy napsali do zápisu o utkání rozhodčí.

Švancara se poté v omluvném videu na svém facebooku kál: „Realita je taková, že jsem se nechal prostě vyprovokovat. Není důležité proč, nebo kým. Nemám nic proti Ukrajincům nebo Ukrajině, byla to spíš blbá situace. Moc se omlouvám všem, které jsem mohl urazit nebo naštvat.“

Jenže podle šéfa tamní disciplinární komise Mariana Kokeše nebylo vše tak jednoznačné.

I proto ten nízký trest.

„Uvedená kauza byla v některých případech medializována neúplně, nepřesně a do značné míry i jednostranně,“ citoval předsedu například Brněnský Deník.

Švancarův trest pohledem šéfa disciplinární komise Mariana Kokeše „Vyčkávali jsme, než shromáždíme všechny relevantní podklady pro rozhodnutí. Zejména vyjádření delegovaných rozhodčích, hlavního pořadatele, zástupců obou klubů a v neposlední řadě i stanovisko samotného hráče. Na základě těchto podkladů jsme pana Švancaru shledali vinným za spáchání přečinu Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování – použití vulgárního výroku na adresu soupeře.“

O incidentu poprvé informoval server iSport, který výtah ze zápisu doplnil i svědectvím diváka Roberta Hájka, což je současně bývalý profesionální sudí spjatý s kauzami Romana Berbra a podle Deníku také někdejší místopředseda hostujícího celku.

„Vzali jsme v úvahu hlavně veřejné přiznání hráče. Důležité je zmínit, že delegovaný rozhodčí uvedl skutek do zápisu na výslovný požadavek hostujícího vedoucího družstva, který tak dle svého vyjádření učinil na popud diváka, jejž rozhodčí profesně zná,“ vysvětloval Kokeš.

A protože sám sudí nadávky neslyšel, nemohl udělit karetní trest. Ani disciplinární komise neměla podle Kokeše nijak prokázané, že by došlo k opakovaným urážkám s rasovým či národnostním podtextem.

„Jednostranné a subjektivní vyjádření diváka Hájka nikdo ve veřejném prostoru nezpochybnil. Zdůrazňování onoho podtextu a úsilí po umělém vykonstruování obrazu hráče jako rasisty či člověka s anti-ukrajinským smýšlením, je spíše důkazem snahy o mediální senzaci. Na chování s rasovým či národnostním podtextem jsme mimořádně citliví a uvedené přečiny jsme v minulosti trestali velmi přísně,“ líčil Kokeš.

Jenže k takovému chování další důkazy chybí.

I proto disciplinární komise přistoupila k nízkému trestu oproti sazbám, které mohou vyšplhat až k několikaletému zákazu činnosti. To by nejspíš následovalo, kdyby se skutečně prokázalo, že Švancara urážel ukrajinské protihráče po celý zápas a vybízel k tvrdé hře, jak uváděla Cézava.

Švancara, bývalý hráč Slavie nebo brněnské Zbrojovky, by tak už o víkendu mohl znovu hrát, dvě utkání od zahájení disciplinárního řízení totiž Říčany dávno odehrály.

„Nelze však omlouvat jednání potrestaného hráče tím, že se, jeho slovy, jedná o zcela běžnou věc v utkáních nižších soutěží. Právě s vědomím svého postavení a mediálního vlivu by to měl být primárně on, kdo bude svým vystupováním v rámci zápasu nést odpovědnost a přispívat ke kultivaci fotbalového prostředí a bude přirozeným vzorem pro mladší generaci fotbalistů,“ uzavřel předseda Kokeš.