Švancara po úletu nevystoupí v dalším díle talk-show. Není v každém, uvádí televize

Jeho absence má vícero důvodů. Švancarův víkendový přešlap ale televize řeší.

V utkání české osmé ligy při odchodu do kabin zařval na ukrajinské protihráče: „Táhněte domů, ču...!“

Incident se objevil v zápise o utkání, kam ho na podnět hostů z rezervy Cézavy zapsal hlavní rozhodčí. Domácí Říčany u Brna reagovaly, že všemu předcházela ještě slovní roztržka na hřišti mezi bývalým útočníkem a několika soupeři.

„Realita je taková, že jsem se nechal prostě vyprovokovat. Není důležité proč, nebo kým,“ popsal Švancara v omluvném videu, které zveřejnil na svém facebooku.

„Nemám to dělat, mám být v klidu a nad věcí. Z toho důvodu se omlouvám, protože věřte, že fotbal mám pořád rád. A chtěl bych ho hrát dál. Nemám nic proti Ukrajincům nebo Ukrajině, byla to spíš blbá situace. Jestli jsem někoho naštval, tak věřte, že mě to mrzí,“ doplnil sedmačtyřicetiletý Švancara.

Švancarovi hrozí kromě peněžitého trestu i zákaz startů. Incident projedná disciplinární komise. Televize ho řeší interně.

„Jeho výroky byly za hranou. Chtěli jsme znát jeho postoj k celé situaci, ke které se postavil čelem, přijal odpovědnost a veřejně se omluvil. To považujeme za nezbytné,“ sdělil médiím mluvčí televize.