Rarita, z rozehrávky gól. Takhle jsem si to vysnil, líčil fotbalista

Dal si dvoumetrový rozběh, a když mu spoluhráč na středovém kruhu míč jemně přišlápl, vší silou do něho práskl pravačkou. Pak už jen kapitán fotbalistů Slavičína Petr Švach čekal, jestli mu geniálně drzý kousek vyjde.

Vyšel. Unikátní gól někdejšího zlínského hráče hned po rozehrávce z víkendového divizního zápasu v Hodoníně se mezitím stal hitem sociálních sítí.

„Přišla mi spousta zpráv, gratulací. Jsem rád, to nepopírám, ale nějak moc to neprožívám. Prostě padl takový gól,“ mávla rukou osmatřicetiletá ikona slavičínského klubu.

Dal jste někdy takový?

Bylo to poprvé a troufnu si říct, že také naposledy v životě. Asi už to ani zkoušet nebudu. Za prvé opakovaný vtip není vtipem. A za druhé by to chtělo vymyslet ještě něco originálnějšího. Otázka, jestli to vůbec půjde. Na ukončení kariéry to byl hezký gól. (úsměv)

Fotbal hrajete dlouho. Hezčí gól jste nedal, že?

Řadím ho suverénně na první místo. Měl jsem dlouho v hlavě, že to někdy zkusím. Proto jsem rád, že se mi to podařilo.

Podívejte se na unikátní gól Petra Švacha (čas 1:45):

Už jste to někdy zkusil?

Takhle ne, ale se spoluhráčem Ondrou Školníkem jsme si říkali, že nějak podobně by to šlo udělat a nemuselo by to být ani hned z rozehrání. Že gólmani bývají venku z brány. Šlo jen o to zkusit to v zápase. Jenže přímo v utkání tě to nenapadne. Nebo až tři sekundy po rozehrání. Teď mě to napadlo ve vteřině.

Co bylo tentokrát jinak?

Napadlo mě to, jak jsme šli rozehrávat. Gólman mi pomohl. Nejevil moc zájem o hru. Díval se pod nohy na kopačky. A jak jsem byl po inkasovaném gólu naštvaný, tak jsem do toho křápl a takhle to dopadlo.

Od půlky k bráně je to dost daleko a vy jste subtilní. To jste si věřil, že překopnete půlku hřiště?

To je další paradox. Nemám nijak extra nákop. Kluci se mi smějí, že dokopnu sotva dvacet třicet metrů. Ale asi tím, že jsem byl opravdu hodně naštvaný, tak jsem dal do kopu větší sílu.

Co vám bezprostředně po gólu řekli spoluhráči?

Reakce byly samozřejmě pozitivní. I trenér Slončík mi povídal, že klobouk dolů, že to ještě nikdy neviděli.

A co reakce soupeře?

V ten moment jsem je nevnímal. Nechci, aby to vyznělo namyšleně, ale asi všichni na stadionu, když to viděli, byli překvapení.

Řekli jste si něco po zápase s brankářem domácích, jehož jste potupil?

Jenom jsme si plácli jako s každým jiným a vůbec jsme ten gól neřešili.