Živanický Špaček o nutnosti změn ve fotbale: Je třeba vymést přisluhovače zla

Předloni stal veřejně známým poté, co v otevřeném dopise Komisi rozhodčích FAČR zkritizoval dění v ČFL jako „žumpu“.

„Jak to, že teď neřvou kluby, které se předtím bály? Když odcházel z komise rozhodčích doktor Mlsna, říkal, že to v českém fotbale funguje na principu strachu. Pokud se s tím teď něco neprovede, je to konec,“ pokračuje Špaček.

Byla to totální zhovadilost, vzpomínají v Živanicích na duel s Vyšehradem

V souvislosti s aktuální kauzou ve fotbale je zmiňovaný i váš loňský červnový, údajně zmanipulovaný zápas s Vyšehradem, který jste prohráli 1:2. V rozhovoru pro Deník jste o něm teď hovořil vcelku smířlivě, ovšem loni, když jsme se o něm bavili spolu, jste si žádné servítky nebral. Projevil se v tom časový odstup?

Přesně tak, už mi to všechno splývá... Byl jsem se v pondělí podívat na našem tréninku, zda dodržujeme předepsané šestice, a řešili jsme to tam - pak už jsem si vzpomněl dobře, jak nás tam tehdy rozhodčí zařízli. Vyšehrad tehdy ještě neměl jistý postup z ČFL, potřeboval vyhrát.

Nedivil jste se, že mezi prošetřovanými zápasy není ani jeden z vašich duelů s Pískem, na které jste si tehdy též stěžovali? Po prvním domácím, v němž jste 1:0 zvítězili, jste tvrdil, že se vám i zástupci Písku omlouvali s tím, že mají podezření na jeho ovlivnění sázkami. A u venkovního, který Vyšehradu přímo předcházel, tomu nebylo moc jinak.

Šlo asi o dobrý kurz. Po tom prvním posílal gólman Písku Ondrovi Herzánovi (tehdejší kapitán Živanic), s nímž se znal z reprezentace, omluvné esemesky, že v tom „nejedou“. Hráči Písku, kteří s námi projevili solidaritu, pak asi „dostali přes prsty“. Za 14 dní totiž přišel na FAČR z Písku dopis, že se k tomu nikdy nevyjadřovali.

Nehodláte na ta utkání speciálně upozornit příslušné orgány?

Tohle je těžké. Na svazových komisích, po kterých mě půl roku vláčeli, chtěli, ať jim dáme důkazy. Já vždycky odpovídal, ať se podívají na záznamy těch zápasů. Oni, že k tomu nemají podnět od disciplinární komise... Když rozhodčí ovlivní zápas, musí to být z nějakého důvodu. Pochybuju, že by to bylo v tom, že by neuměli pískat. Když se provinili rozhodčí v první a druhé lize, šli „za trest“ pískat do třetí nebo i níž. Je to marný boj. Já nejsem policista, abych ty důkazy obstarával. Moc se mi k tomu ani nechce vyjadřovat. Když se mě někdo kompetentní zeptá, tak mu rád řeknu, co o tom vím. Ale jinak budu doufat, že má policie dost důkazů na to, aby se to někam hnulo.

Na podzim máte za sebou v ČFL B osm kol. Pochopil jsem, že vás „namíchl“ hlavně poslední domácí zápas s Velvary z 10. října, ve kterém jste se soupeřem remizovali 2:2 a následně mu podlehli 3:4 na penalty.

Co tam rozhodčí Ježek za přispění Pilného, který běhal na lajně, předváděl, to bylo neuvěřitelné. Druhý asistent byl v pohodě. Ježek nám v 7. minutě neuznal regulérní gól, odpískal totiž pak faul na gólmana Pánkovi, který nebyl a ani být nemohl. Ale to byl jenom začátek. Řezal nás pak jako koně. Na konci zápasu Langr schytal druhou žlutou kartu a za vyloučení pak dostal stopku na pět zápasů, kromě toho nám napařili pokutu 30 tisíc za špatnou pořadatelskou službu.

Co střetnutí, která Velvarům předcházela? Tam to bylo lepší?

Rozhodně ne. Třeba doma s Chlumcem (porážka Živanic 1:2 z 26. září) to bylo to samé. Obecně se nám nejlépe hraje s „béčky“ ligových týmů, kterým o nic nejde. Nasazují fotbalisty širšího kádru a juniory a pískají to mladí rozhodčí, kteří ještě v tom systému nejsou a snaží se, aby se posunuli výš. Na takové zápasy se nevypisují zajímavé kurzy a nejsou tam ani jiné zájmy.

K záložníku Sebastienu Langrovi - teď neberu v potaz výši trestu, ale nejdou vyloučení i na jeho vrub? Už dříve poskytl disciplinárce příležitost dát mu pořádný flastr...

S Velvary byl na něj likvidační zákrok na červenou, potom do sebe s tím protihráčem šli jako dva kohouti. Něco tomu protihráči pak řekl. Dostal pět zápasů, přitom třeba hráč z „béčka“ Sparty, který v jiném zápase protihráče udeřil pěstí, jich vyfasoval šest... Když se podíváte, kolik jsme za těch osm letošních zápasů měli žlutých karet... Hráči pak samozřejmě mají strach, aby nešli „ven“, a v ČFL se za ně navíc platí pokuty. A dávají nám i spoustu jiných pokut - teď zase za mládež, přitom máme dvě přípravky, které hrají jinou soutěž, ale to se prý nepočítá. Napařili nám 120 tisíc.

Ještě k Langrovi. Co si budeme povídat, týmu jeho trest škodí už jen tím, že nebude moci hrát. Snažili jste se ho nějak umravnit, aby už příště ty výlevy směrem k rozhodčím či protihráčům neopakoval?

Vím, že se to nemá, ale emoce v zápase pracují. Složitě se to koriguje. Za zbytečné žluté, třeba za řeči, máme v klubu interní pokuty. Seba Langr takový je. Je to velmi platný, ale zároveň impulzivní hráč.

Před policejním zásahem na svazu jste prý chystal další otevřený dopis redakcím. Můžete v kostce říct, co v něm bylo?

Psal jsem tam o tom, že od mého prvního otevřeného dopisu se situace ve fotbale všeobecně zhoršila. Vyzýval jsem fotbalovou veřejnost, aby se s tím začalo něco dělat. Psal jsem to tuším v pondělí 12. října a v pátek 16. jsem ke svému překvapení zjistil, že vypukla ta akce.

Máte představu, za kolik tisíc už jste za dobu, co hrajete ČFL, celkem od FAČR dostali pokut?

V tom už se ztrácím, bylo toho tolik... Počítám do toho i různé manipulační poplatky, jednu jsme dostali i za trenéra, to bylo dvacet tisíc.

Hrozilo vám tam i nějaké penále z prodlení za mládež. To jste uhradili?

Ano, nakonec jsme uhradili i tu velkou 360tisícovou pokutu za mládež, protože nám vyhrožovali, že by nám jinak neumožnili hrát soutěž, a to nejen třetí ligu, ale ani kraj. Žádali jsme pak o zmírnění toho penále, snížili to z 53 na 25 tisíc.

A jak to je s pokutami z nedávné doby, kdy byste měli zaplatit dalších 120 tisíc za mládež a 30 tisíc za nedostatečnou pořadatelskou službu na utkání s Velvary?

Proti první pokutě jsme se už odvolávali, citovali jsme jim články FAČR z loňského roku, kterými jsme se u mládeže řídili. Oni mezitím ta pravidla změnili. Už jsme platili dva tisíce jen za to, že to vůbec projednají. Proti druhé se teprve odvolávat budeme. To utkání bylo vážně strašné.

Místopředseda FAČR Berbr rezignoval, představitelé komise rozhodčích poté skončili taky. Podle vás by však měl jít „od válu“ i svazový šéf Malík, že?

Nejen. Jsou tam různé polosmysluplné komise. Ti lidé tam nemají co dělat, jsou to jen kejvalové. A zasahuje to i do krajských svazů, i tam jsou Berbrovi lidi. Nechci se dotknout slušných funkcionářů, kteří v hnutí naštěstí působí taky. Ale vedle nich tam jsou i přisluhovači zla.

Budete usilovat o návrat do struktur FAČR, když se ukazuje, že jste ve dva roky starém otevřeném dopise, kvůli němuž vás loni vyloučili, měl pravdu?

Jen v případě, že by se změnila celková atmosféra ve fotbale i osazenstvo na FAČR. Jinak o tom nemá cenu uvažovat. Vždyť ztrácíme renomé i ve světě! Snad to povede ke zdárnému konci. Spousta lidí si ani neuvědomuje ten dosah. Ve fotbale se točí obrovské peníze; jak ale máte do tohohle „bordelu“ shánět sponzory? Je to jedno s druhým. V žádném sportu to není takhle, to by bylo prostě nemyslitelné.