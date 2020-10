Kouč Slavičína: Přerušení viselo ve vzduchu. Ale chceme ještě hrát

„Pokud se řekne ano, tak nevidím problém, abychom poslední čtyři kola dohráli. Chceme hrát fotbal i v listopadu,“ říká Slončík, který se po krátkém působení v prvoligovém Zlíně v pozici asistenta vrátil na jaře do Slavičína.

A pakliže by se po 3. listopadu rozhodlo, že podzimní část předčasně skončí?

Kdyby to šlo, tak bychom si domluvili přáteláky. Myslím, že i ostatní mužstva by si chtěla zahrát. Pokud bychom dohrávali na jaře, tak to také jako problém nevidím. Chybí nám čtyři kola, tak by se to mohlo hodit do zimní přípravy. Začínáme kolem 21. března a místo přípravy by se hrála rovnou soutěž. Potíže by mohly nastat v soutěžích, kde nejsou umělé plochy.

Jak budou vypadat tréninky v omezeném režimu?

Podle manuálu můžeme trénovat na jednom hřišti, ale musí být rozdělené. Kluci budou jezdit nachystaní a převlečení z domu. Na tréninky nám pravidelně chodí osmnáct lidí, takže je budeme muset rozdělit po šesti. Budeme točit cvičení.

Zvládnete to sám?

Kluci dostanou zadání. Nejsou sice profíci, ale fotbal je baví a mají ho rádi. A když je trénink baví, tak je nikdo nemusí chodit hlídat a buzerovat.

Přerušení soutěže jste čekali?

Víceméně to viselo ve vzduchu, už když se uvažovalo o zavření škol. Je to škoda. Mohli aspoň nechat tréninky ve dvaceti. Ať se lidé hýbou, to je základ. Moc jsem nepochopil profi sport, fotbal. Nevím, kdo tady dělá více proti rozšiřování nemoci. Stejně je zastavili. Zařadit prvoligové fotbalisty nebo extraligové hokejisty do škatulky volnočasová aktivita, to nechápu. Točí se tam miliardy, živí to desetitisíce lidí.

Zpátky k vaší soutěži. Překvapilo vás, že ji vedete?

Nevěděl jsem, jak budou kluci vypadat po pauze. Potvrdilo se, že přestávka byla opravdu poznat na jejich kondičním a zdravotním stavu. Měli jsme za cíl stabilizovat tréninkový proces, aby byla pravidelná účast a hlavně hráči zůstali zdraví. Prevencí proti zranění je pravidelný trénink, pravidelný pohyb. Pokud skáčeš z pauzy na hřiště a zase zpátky, tak se to projeví. Konkurence na tom byla podobně jako my a potvrdilo se, že výsledky budou hodně jako na houpačce.

Máte postupové ambice?

Pro nás je stěžejní stabilizace klubu jako takového. Od mládeže až nahoru. A jestli bude hrát áčko MSFL, nebo divizi, je na dohodě s majiteli. Věci musí sedět, aby to nebouralo strukturu a zůstala zachována propustnost z dorostu do béčka a pak do áčka.

Do Slavičína jste se vrátil po půl roce. Okamžitě jste souhlasil?

Věděl jsem, do čeho jdu, odešel jsem od rozdělené práce a v dobrém. Slavičín měl trenéra, který odstoupil. Tím pádem to bylo vyřešené. Jinam bych nešel. Ve Slavičíně mi to dává největší smysl. Jen musíte na rozdíl do Zlína respektovat, že hráči nejsou profíci.