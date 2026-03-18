Tady asi nemáte odřená kolena, co? Prezident Pavel navštívil FIFA Arenu

Pavel Svačina
  14:57
Čestný výkop a přesná střela na bránu, ale gól z toho nebyl. Mladý fotbalista nedal slavnému „protihráči“ žádnou šanci. Prezident Petr Pavel si takto v rámci návštěvy Středočeského kraje v Mladé Boleslavi vyzkoušel vůbec první otevřenou FIFA Arenu v České republice. Jde o projekt, který má za cíl budovat veřejná hřiště a tím podporovat děti v pohybu a sportování.

„Je tu opravdu pěkný povrch, tady asi nemáte odřená kolena?“ ptal se s nadsázkou prezident budoucích fotbalových nadějí. Nadšení malí fotbalisté mu pak předvedli několik minut zápasu.

První dáma Eva Pavlová se středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou ocenily, že podmínkou provozu hřiště je, aby bylo veřejně přístupné veřejnosti, tedy i všem dětem bez rozdílu.

První takové hřiště bylo otevřeno loni na podzim na boleslavském městském stadionu díky společnému projektu Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a mezinárodní fotbalové federace FIFA.

První FIFA Arenu v Česku otevřel Nedvědův čestný výkop. Vznikne až sto hřišť pro děti

„Bylo to jedno z hlavních témat, které jsme tady s panem prezidentem diskutovali. Líbilo se mu, že je to volnočasové hřiště, které má přilákat nejen fotbalisty, ale všechny děti, aby tady trávily čas a hýbaly se,“ řekl předseda FAČR David Trunda. „Je důležité tento projekt představovat také politické reprezentaci,“ upozornil Trunda.

Petr Pavel s manželkou Evou ve středu a ve čtvrtek absolvují oficiální návštěvu Středočeského kraje, na fotografii prezident hovoří s předsedou FAČR Davidem Trundou.

V rámci projektu FIFA Arena má v Česku vzniknout nejméně 100 hřišť pro sportující mládež s finanční podporou FIFA. Kromě Mladé Boleslavi podobné už loni vzniklo také v Českém Těšíně a postupně se rozšíří i do dalších měst, v červnu by se mělo začít stavět například v Hranicích na Moravě. FAČR k tomu už loni vypsalo pro města výzvu.

„Máme velkou radost, že k dnešnímu dni máme již 103 přihlášených,“ řekl Trunda. Projekt má výhodu v tom, že města, která si požádají v příslušné výzvě, získají pro místní nové hřiště s umělým povrchem, mantinely a sítěmi, přičemž sama města zajistí „jen“ odpovídající plochu.

Petr Pavel se během oficiální návštěvy Středočeského kraje zúčastnil představení fotbalového projektu FIFA Aréna. (18. března 2026)
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu a ve čtvrtek absolvují oficiální návštěvu Středočeského kraje, v ranních hodinách se setkal se starosty obcí s rozšířenou působností. (18. března 2026)
Podmínkou je, aby prostor pro FIFA Arenu byl blízko obydlených míst, nebo lokalit, kde je komunitní život. Sportoviště také musí být veřejně přístupné pro děti z mateřských a základních škol. V Mladé Boleslavi město navíc zajistilo osvětlení, takže zájemci mohou sportovat i brzy ráno nebo po setmění.

Jedno takové hřiště s umělým povrchem, oplocením a mantinely vyjde na dva až tři miliony podle toho, jak kvalitní plocha je před instalací k dispozici. V Mladé Boleslavi to bylo kvůli instalaci osvětlení o něco více.

Tipsport - partner programu
Braga vs. FerencvárosFotbal - - 18. 3. 2026:Braga vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
18. 3. 16:30
  • 1.47
  • 4.68
  • 6.65
Barcelona vs. NewcastleFotbal - - 18. 3. 2026:Barcelona vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:45
  • 1.56
  • 4.92
  • 5.34
Tottenham vs. AtléticoFotbal - - 18. 3. 2026:Tottenham vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 2.42
  • 3.90
  • 2.80
Bayern vs. BergamoFotbal - - 18. 3. 2026:Bayern vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 1.39
  • 5.71
  • 7.19
Liverpool vs. GalatasarayFotbal - - 18. 3. 2026:Liverpool vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 1.25
  • 6.96
  • 10.70
Mohuč vs. OlomoucFotbal - - 19. 3. 2026:Mohuč vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
19. 3. 18:45
  • 1.35
  • 5.06
  • 9.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Brian Priske na tréninku Sparty.

Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně...

18. března 2026  15:14

Sparta - Alkmaar v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

John Mercado ze Sparty a Wesley Patati (na zemi) z Alkmaaru.

Fotbalisté Sparty budou v odvetě osmifinále Konferenční ligy dohánět ztrátu. V prvním utkání na hřišti Alkmaaru podlehli 1:2. Kde a kdy zápas sledovat živě a další informace najdete v našem přehledu.

18. března 2026  14:59

Tady asi nemáte odřená kolena, co? Prezident Pavel navštívil FIFA Arenu

Petr Pavel se během oficiální návštěvy Středočeského kraje zúčastnil...

Čestný výkop a přesná střela na bránu, ale gól z toho nebyl. Mladý fotbalista nedal slavnému „protihráči“ žádnou šanci. Prezident Petr Pavel si takto v rámci návštěvy Středočeského kraje v Mladé...

18. března 2026  14:57

Guardiolo, jen zůstaň! smáli se fanoušci Realu. Je to začátek koučova konce v City?

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Jak by se zápas vyvíjel nebýt onoho momentu ze sedmnácté minuty? Když záznam ukázal, že Bernardo Silva z Manchesteru City vytrčil loket do střely Viníciuse z Realu Madrid, bylo to pro fotbalisty...

18. března 2026  13:24

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Konec norské pohádky. Nebyli jsme to my, hlesl kouč Bodö po výprasku v odvetě

Zklamaní fotbalisté Bodö/Glimt po vyřazení se Sportingem. Uprostřed trenér...

Přivezli si zdánlivě pohodlný tříbrankový náskok, jenže odvetu vůbec nezvládli. V základní hrací době prohráli 0:3, po prodloužení 0:5 a jejich senzační jízda fotbalovou Ligou mistrů skončila v...

18. března 2026  11:30

Proč vzal Buchu, jak s kapitánem a proč chybí Černý? Kouč Koubek o týmu na baráž

Nominační tisková konference před baráži o mistrovství světa. Vlevo trenér...

Od zářijového předčasného konce ve Viktorii Plzeň fotbalový kouč Miroslav Koubek netrénoval. „Zažil jsem i delší pauzy, klidně celé tři roky,“ namítá.

18. března 2026  10:35

Nový rodinný strop. Spáčil v zápase svého života exceloval, zase ho ale čeká lavička

Olomoucký záložník Jiří Spáčil v zápase Konferenční ligy s Mohučí.

Dva dny před jedním z největších zápasů sezony za ním trenér přišel a zeptal se: „Věříš si?“ Jiří Spáčil bez váhání opáčil: „Jasně.“ A proto nastoupil minulý čtvrtek ke svému největšímu zápasu...

18. března 2026  10:04

Maročané dva měsíce po skandálním finále získali kontumačně africký titul

Rozhodčí Jean-Jacques Ndala nařizuje po zhlédnutí zákroku Malicka Dioufa ve...

Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky kontinentální federace přisoudila kontumační vítězství Maroku. Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí...

17. března 2026  23:11,  aktualizováno  18. 3. 8:39

Nominace, která má říz. Bez klišé a na rovinu. Vzal Koubek správné vojáky?

Premium
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek (vpravo) přichází v doprovodu...

Kdo ho trochu zná, ten musel tušit, že se s ničím a nikým mazat nebude. Je vlastně fuk, jestli Miroslav Koubek zrovna trénuje Kladno, Plzeň nebo reprezentaci: všude si dělá fotbal po svém. Když v...

18. března 2026

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

17. března 2026  23:03,  aktualizováno  23:53

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s...

17. března 2026  20:52

