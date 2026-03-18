Tady asi nemáte odřená kolena, co? Prezident Pavel navštívil FIFA Arenu

„Je tu opravdu pěkný povrch, tady asi nemáte odřená kolena?“ ptal se s nadsázkou prezident budoucích fotbalových nadějí. Nadšení malí fotbalisté mu pak předvedli několik minut zápasu.
První dáma Eva Pavlová se středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou ocenily, že podmínkou provozu hřiště je, aby bylo veřejně přístupné veřejnosti, tedy i všem dětem bez rozdílu.
První takové hřiště bylo otevřeno loni na podzim na boleslavském městském stadionu díky společnému projektu Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a mezinárodní fotbalové federace FIFA.
„Bylo to jedno z hlavních témat, které jsme tady s panem prezidentem diskutovali. Líbilo se mu, že je to volnočasové hřiště, které má přilákat nejen fotbalisty, ale všechny děti, aby tady trávily čas a hýbaly se,“ řekl předseda FAČR David Trunda. „Je důležité tento projekt představovat také politické reprezentaci,“ upozornil Trunda.
V rámci projektu FIFA Arena má v Česku vzniknout nejméně 100 hřišť pro sportující mládež s finanční podporou FIFA. Kromě Mladé Boleslavi podobné už loni vzniklo také v Českém Těšíně a postupně se rozšíří i do dalších měst, v červnu by se mělo začít stavět například v Hranicích na Moravě. FAČR k tomu už loni vypsalo pro města výzvu.
„Máme velkou radost, že k dnešnímu dni máme již 103 přihlášených,“ řekl Trunda. Projekt má výhodu v tom, že města, která si požádají v příslušné výzvě, získají pro místní nové hřiště s umělým povrchem, mantinely a sítěmi, přičemž sama města zajistí „jen“ odpovídající plochu.
Podmínkou je, aby prostor pro FIFA Arenu byl blízko obydlených míst, nebo lokalit, kde je komunitní život. Sportoviště také musí být veřejně přístupné pro děti z mateřských a základních škol. V Mladé Boleslavi město navíc zajistilo osvětlení, takže zájemci mohou sportovat i brzy ráno nebo po setmění.
Jedno takové hřiště s umělým povrchem, oplocením a mantinely vyjde na dva až tři miliony podle toho, jak kvalitní plocha je před instalací k dispozici. V Mladé Boleslavi to bylo kvůli instalaci osvětlení o něco více.