Pohár nás mrzí, ale musíme jít dál, burcuje teplický Mareš

V Liberci si vyzkoušel nezvyklou roli, kvůli rozsáhlé teplické marodce musel zaskakovat na pozici stopera. „Ještě den před zápasem jsem měl hrát ofenzivního záložníka a najednou jsem na stoperu. Ale jsem zkušený hráč, poradil jsem si. Měl jsem okolo sebe kluky, co mě řídili, nějak jsem to zvládl. Bohužel jsme dostali dva góly, takže se mi to hodnotí špatně, ale zahrál jsem si to a jsou to další zkušenosti.“

První poločas v Liberci mnoho vzruchu nepřinesl, ale ve druhé části se obraz hry změnil. Domácí začali dominovat. „První půli jsme možná byli trochu silnější na míči, ale šance tam nepřicházely, jen nějaké centry. Pak jsme vůbec nezachytili začátek druhé půle, domácí nás zatlačili, byly tam nějaké tyče, byli jsme pod tlakem. Když jsme pak hru srovnali a měli nějaké šance, znovu se potvrdilo: nedáš – dostaneš,“ mrzelo v klubové televizi Mareše.

Velkou možnost zahodil útočník Vyhnal, pak i sám Mareš. Jeho střelu z trestného kopu brankář vytáhl na roh. „Když jsme tady hráli ligové utkání, tak jsem gólmana načapal na přední tyči. Říkal jsem si, že si to bude hlídat a udělá tam úkrok. Cpal jsem to na jeho stranu, ale bohužel to vytáhl konečky prstů,“ štvalo Mareše.

Teplice - České Budějovice Sledujte v neděli od 14.30 hodin online.

I kouč Stanislav Hejkal viděl hlavní příčinu teplického konce v domácím poháru v pokaženém vstupu do druhého dějství. „Utkání jsme výsledkově nezvládli. Rozhodlo, že jsme nezachytili nástup do druhé půle, když se to lámalo, udělali jsme hrubku na půlce hřiště a inkasovali rozhodující gól,“ vyčítal trenér. Ještě víc než vyřazení z poháru mu dělá starosti, koho pošle do nedělní důležité domácí ligové bitvy s Českými Budějovicemi. Skláře trápí velká marodka.

„Deset hráčů je v ohrožení, že nebude moct nastoupit. Snad po poháru nikdo nepřibude. Musíme se na Budějovice důkladně připravit, v lize s Jabloncem i v poháru s Libercem jsme teď selhali, takže už potřebujeme zase zabrat,“ velí kouč.

Zápas na Stínadlech začíná v neděli ve 14.30, malá výhoda pro Teplice může být, že i České Budějovice mají v nohách těžký pohárový zápas. Na domácím hřišti vypadly se Spartou po porážce 0:4.

„Je to pro oba týmy stejné. My jsme hráli, oni hráli, bude to o tom, kdo se lépe připraví, kdo lépe zregeneruje. Ale věřím tomu, že tři body zůstanou u nás v Teplicích,“ je přesvědčený Petr Mareš.