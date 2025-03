Nový ředitel Líšně: V Brně je dost místa pro dva profesionální kluby

„Určitě se ale necítím neodvolatelný, byť jsme opravdu rodinní známí. Když nebudu mít výsledky, nebude se ohlížet,“ říká Kuba, který do funkce nastoupil před jarní částí sezony.

V Líšni dřív platilo, že předseda klubu Karel Hladiš rozhodoval o všem manažerském dění, sportovní stránku si vedl kouč. Jak je to nyní?

Byla to první věc, kterou jsme upravovali po našem vstupu do klubu, abychom určili lidi zodpovědné za jednotlivé sekce. Předtím to byla skutečně one man show. Klobouk dolů před panem Hladišem, co se mu podařilo vybudovat, má můj velký respekt a uznání. Klub už byl ale natolik velký, že v tomto schématu nešlo pokračovat. Tím spíš, když máme ambice, které v Líšni doteď nebyly. Dosadili jsme tedy vedoucí jednotlivých sekcí. Cílem je, aby tu nebylo jedno rozhodovací právo, ale aby každé odvětví mělo svou odpovědnou osobu.

Líšeň se tedy stává korporátem?

Vytváříme manažerskou strukturu, nad níž stojí tříčlenné představenstvo s jasně danými rolemi. Libor Kleibl je předsedou představenstva, já jsem jeho místopředseda a třetím členem je pan Hladiš. Rozhodnutí jsme pak schopni udělat pouze v takzvaném systému čtyř očí, ve kterém se musí shodnout dva z nás, přičemž jeden z nich musím být já.

Jak moc se zapojujete do fotbalové části? Kopanou jste hrával, k dění na hřišti tak máte blízko.

Je určitě výhoda mít fotbalový cit. Člověk pak může trenérovi, manažerovi nebo panu předsedovi Kleiblovi lépe argumentovat. Vše je o komunikaci nás tří v představenstvu a trenéra Valachoviče. V drtivé většině jsme ve všem zajedno.

Vraťme se ještě k nevydařeným jednáním o vstupu Igora Faita do Zbrojovky.

Bohužel jsme všemi jednáními ztratili pro brněnský fotbal několik let. Osobně jsem s ním byl při tom posledním jednání v předminulém roce. Jeho konec pak Hospodářská komora zdůvodňovala tak, že pan Fait nebyl dostupný. Řekl bych k tomu jenom tolik, že USA nejsou KLDR a telefonáty se tam neblokují.

To ale nebyl jediný pokus o vstup. Poslouchal jste historky s Václavem Bartoňkem, tehdejším majitelem a extravagantním mužem ve vyjednáváních?

Vhled do toho mám a bylo to velmi náročné. U některých jednání byla dohoda opravdu hodně blízko a smlouvy byly vytisknuté a na stole. Pan Bartoněk se ale v jeden moment rozhodl, že chce ještě něco jinak, a pan Fait to ukončil. Je zvyklý, že když padne dohoda a podají se ruce, tak je obchod uzavřen, takže se tehdy zvedl od stolu a odešel. Vše bylo rázem pryč. Tenkrát to bylo nejblíže.

Fotbalisté Líšně se radují z gólu do sítě z Vlašimi během druholigového utkání, v němž Líšeň vyhrála 1:0. (8. března 2025)

Máte ke Zbrojovce osobní vztah?

Velký. Hrál jsem v ní několik let. Kolem mě byl silný ročník 2002. Moji spoluhráči byli Adam Hložek, Michal Ševčík, Lukáš Vorlický, Adam Olbert, Adam Stejskal, Antonín Svoboda nebo Ibrahim Aldin, který u nás hraje. Mimořádný ročník! Sedm hráčů to dotáhlo do ligy. Ve Zbrojovce jsem hrál do patnácti let, jenže pak jsem měl tři vážnější zranění a přišlo prozření, že hráčská kariéra nebude moje cesta. A tak jsem se vrhl na studia.

Na druhou stranu tyto ročníky nepamatují Zbrojovku jako úspěšnou značku. Budovala se tam tedy vazba do budoucna, že je to čest a úspěch proniknout zde do velkého fotbalu?

To je přesně to, co chceme do brněnského fotbalu vrátit. Doba, kdy byla Zbrojovka úspěšná, je v paměti generace mých rodičů a výše. Zbrojovka je jinak spojená s neúspěchem. Celé to s sebou nese obrovský potenciál v množství fanoušků, které bychom rádi získali. Vždyť se bavíme o milionu a půl lidí žijících na jižní Moravě, z nichž obrovská část fotbal sleduje.

Mají to být závody, když do Zbrojovky vstoupila podobně smýšlející skupina investorů?

Nemusíme nutně závodit, byť v první lize chceme být určitě dříve. To by byla velká výhoda. Naším dlouhodobým cílem je mít fanoušky, kteří budou mít vztah ke klubu a vytvářet klubismus. Je to něco, co se neudělá za rok, ale věříme, že to zvládneme. Závod to ale být nemusí, ten potenciál fanoušků je dostatečně veliký. Když v Praze může být pět profesionálních klubů, tak Brno dva jistě zvládne.

Vedení fotbalistů Líšně během druholigového zápasu na hřišti béčka Slavie, vpravo majitel Igor Fait. (2. února 2025)

Budete rivaly?

Rivalita je zdravá a konkurenční prostředí je ještě lepší. Rozhodně nepřeji Zbrojovce, aby spadla do třetí ligy, nelíbí se mi, kde se aktuálně nachází.

Jak moc bere Igor Fait koupi Líšně jako byznys? Fanoušci totiž vytvořili své teorie, že je to jen pomsta Zbrojovce a Líšeň je jen nástrojem.

To velice rád vyvrátím, byť mě to vlastně moc baví. Ale proč by se pan Fait chtěl mstít klubu? Naopak děláme něco pro brněnský fotbal.

Fait ale po krachu jednání v roce 2020 na chvíli skutečně zanevřel na fotbal, ne?

Byl zklamaný z jednání některých lidí, kteří něco potvrdí a za zády udělají něco jiného. To je chování, které mu není blízké. Nezklamal jej fotbal, ale lidé.

Co bude Líšeň nyní řešit?

Naším cílem je dlouhodobě vybudovat soběstačný a zdravý klub. To je něco, co se i se silným majitelem v zádech nedělá tak, že k němu každý rok přijdete s prosíkem o zahlazení ztráty. Ze začátku to tak být může, prvně musí přijít investice, protože zkrátka potřebujete kvalitně zasít, abyste mohli v budoucnu sklízet.

Proto chodíte dohlížet na tréninky osmnáctiletých, zatímco do A týmu přichází třicetiletí veteráni?

Mládež v Brně byla nastavená tak, že tu byl hegemon Zbrojovka a pak Líšeň a Svratka. Právě to je jeden z hlavních cílů majitele, aby tady své vydělané peníze, které v životě shromáždil, zčásti vrátil Brnu. Nejen dobrým fotbalem, ale i nějakou službou – že děti budou mít kde trénovat, kvalitně se rozvíjet. Když práce s mládeží má takový potenciál, tak jim musíme umět nabídnout větší přesah – a je to vlastně nutnost. Neříkám, že se chceme hned měřit se světově vyhlášenou akademií v Salcburku, ale chceme mladým fotbalistům umět nabídnout kvalitní tréninkové centrum a bude to odpovídat světovému fotbalu.

To je tedy velká role pro projektového manažera… Zní to jako dvacetiletý projekt, nemyslíte?

Věřím, že o malinko ten odhad zkrátíme. Já budu mít splněno, až budeme hrát na vyprodaném novém stadionu v Brně pro 25 tisíc lidí.

Bude to červenobílý stadion, kde červená bude Zbrojovky a bílá Líšně?

Je to něco, co se ve světě běžně děje. San Siro v Miláně dlouho hostilo nesmiřitelné rivaly AC Milán a Inter, v Římě hraje na stejném stadionu tamní AS a Lazio, Bayern Mnichov v Allianz Areně také nehrál sám. Je to něco, co by se Zbrojovkou mělo být naší společnou ambicí. Ať se vytváří tlak na město, aby se tu nový stadion postavil. Ekonomická návratnost je pochopitelně také jiná, když ten stadion bude mít využití každý týden než ob týden.

Líšeň tedy nemusí hrát v Líšni?

Ambicí Igora Faita není stavět fotbalový stadion. To zde spoustu lidí napadlo, ale není tomu tak. Věříme, že by to mělo zůstat na městu, tak jako je to zvykem i jinde v Evropě. Sportovní infrastruktura v Brně je naprosto zanedbaná. Momentálně se sice investují obrovské peníze do multifunkční haly, to ale nezalepí ten časový dluh. Doháníme tady deficit, který tu měl vznikat postupně a mnohem dřív.

Společná vyjednávání s městem z minulého týdne o působení Líšně a Zbrojovky na městském stadionu na Srbské je důsledek požadavku ligy na osvětlení a vyhřívání trávníku i v druhé lize?

Líšeň žádala o působení na Srbské každý rok, protože hřiště v Kučerově ulici nesplňuje podmínky pro první ligu. Tak to tedy bylo každý rok a v podstatě jde o další obnovení takové smlouvy. Reálně se ale mění provozovatel stadionu, jímž dosud byla Zbrojovka a od 1. července stadion nyní přechází pod městskou společnost STAREZ. Proto probíhají jednání na městě.

Chce Líšeň reálně hrát na Srbské? Hlasy z města tvrdí, že tam opravdu chcete působit.

Není to jen kvůli papíru, je tam nyní samozřejmě aktivní fakt, že Líšeň momentálně nesplňuje licenční pravidla pro druhou ligu. Toto zázemí momentálně dobudováváme, takže naše jednání o působení na Srbské působí jako jistá pojistka, abychom měli kde hrát. Nastaly aktuálně komplikace s dofinancováním stavby světel v Líšni a i to je jeden z důvodů jednání se STAREZ. Chceme mít tedy otevřené možnosti pracovat s více variantami.