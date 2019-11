Kouba o pardubickém stadionu: Návrh vypadá vážně nádherně

„Jsem tu úplně poprvé,“ přiznal nyní padesátiletý bývalý gólman pražské Sparty, jenž má v akademiích „pod palcem“ právě brankáře jako jejich šéftrenér.

„Ale koukám, nechci říct jako blázen, že je skoro ve středu města možnost vybudovat nový stadion na historickém místě. Neměli bychom zapomínat na to, že to má své kořeny - určitě byla velká událost, když tu byl prezident Masaryk a otevíral v té době moderní stánek. Bylo by dobré na to navázat. Přál bych si, aby zastupitelé řekli tomu projektu ‚ano‘,“ pokračoval Kouba.

Už je to zhruba 13 let, co se na Letním stadionu naposledy hrála druhá fotbalová liga. Od té doby zařízení víceméně jen chátrá.

Vizualizace stadionu se vám zamlouvá?

Vypadá v ní doopravdy nádherně. Je velká motivace pro mladé hráče mít možnost si na tak pěkném stadionu zahrát. A jít tou cestou dál: jednou to může být Letní stadion tady v Pardubicích, pak třeba Letná v Praze, Camp Nou v Barceloně... Je to myslím velmi pěkně vyřešeno, hokej a fotbal by tu mohly fungovat vedle sebe a být partnery. Pro obyvatele Pardubic by se nový stadion mohl stát ideálním místem, kam chodit sledovat špičkový sport.

Karel Poborský jezdí do Pardubic na akademii často. Co vy?

Pracujeme jako tým a z devadesáti procent cestujeme spolu, pokud nemám jiné povinnosti. Teď jsme tu měli pravidelnou návštěvu, kterou se snažíme udělat aspoň jednou za půl roku, zjišťujeme, jak akademie funguje, jestli něco nepotřebuje...

Co tedy potřebuje?

Nové materiální vybavení od našeho partnera, konkrétně tréninkové oblečení. Rádi bychom jim pomohli. Ale není to jednoduché, protože bychom potřebovali vybavit devět akademií, kde je v každé 50 hráčů. Jsou to finance, finance, finance...

Jak vy osobně pardubickou akademii vnímáte?

Patří určitě do top 3, které máme. Je to v lidech, kteří tu práci milují. Zvlášť Láďa Matras jako šéftrenér tomu dává hrozně moc, dělá to s nadšením, je to na něm vidět. Umí strhnout všechny okolo. Já jsem maximálně spokojený s Ondrou Volšíkem coby trenérem gólmanů. Jezdíme sem strašně rádi, je radost sledovat projekt, který klape. Jirka Letáček vcelku v mladém věku dostal příležitost ve druhé lize, trenéři a vedení klubu se ho nebáli postavit. Tak to má být. Nedávno jsem byl na patnáctkách na Slavii, když hrála s Pardubicemi. Slavia si může vybírat hráče z celé republiky a Pardubice se jí vyrovnaly herně i výsledkově, skončilo to 1:1. Pardubice měly větší šance... Svědčí to o tom, že se tu projekt regionální, ale i klubové akademie skvěle chytl. Je potřeba ocenit práci Ludi Zajíce, který se tu o mládež stará. Má to hlavu a patu.