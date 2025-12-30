Jak se s tím vyrovnáváte?
Nikdo to teď nečekal. Martin Vozábal měl nabídku na práci na fotbalovém svazu. Po dohodě ji odmítl. Uvědomil jsem si, že takhle může odejít kamkoliv. Prodloužil jsem s ním smlouvu do konce roku 2027. Netušil jsem, že za několik týdnů se přihlásí takový gigant, jako je Plzeň. Když jsem viděl jeho nadšení, nebyl jsem schopný mu v tom bránit. Je to pro něj životní šance. Mohl jsem se držet smlouvy, ale naopak jsem mu to osobně přál.
A předtím zájem Brna?
To bylo jen chvilkové. Brno má ambice, ale Plzeň je o dvě úrovně výš.
Co jeho odchod znamená?
Přichází místo něj Ivo Táborský. Zkušenosti už nějaké má, ale není to Martin Vozábal. Musí se to naučit. Každý je nahraditelný. Vozábal zůstává v dozorčí radě a nepřetrhl spojení s klubem. Máme společně dohody o nějaké spolupráci.
|
Fotbalová Plzeň mění sportovního ředitele. Přichází Vozábal, Kolář v klubu zůstává
Proč jste vybral Táborského?
Oslovili jsme asi pět kandidátů. Táborského doporučil Vozábal. Rozhodl jsem se pro něj i proto, že zná jihočeský fotbal, zůstane nám vazba na Budějovice. Navíc oni dva mají blízký vztah, Vozábal může být pro Táborského přítel na telefonu.
Odejít mohl po podzimu i trenér Radek Kronďák, že?
Ano. Měl nabídku ze Slovácka a byla pro něj velmi lákavá. Každý trenér chce trénovat první ligu. Tady jsem ale zasáhl já, protože dva lidé odejít nemohli. Trenérovi je jasné, že to musí dotáhnout do první ligy. Minimálně jaro u nás odtrénuje. Pointa příběhu je, že se snažíme dohodnout s Plzní větší spolupráci.
O čem by měla být?
Měli bychom fungovat jako béčko Plzně, i když my i oni oficiálně B tým ve třetí lize máme. Uvidíme, jak to na začátku v klubech uchopíme. Plzeň by nám měla hráčsky přispět k tomu, abychom postoupili do první ligy, kde oni potřebují tým na rozehrávání hráčů. Obě strany o to mají zájem. Stejně si drží partnery i Sparta a Slavia.
Když bude Plzeň uvolňovat hráče, Tábor bude první volba?
Ano. A stejně tak opačně, když z Tábora půjde někdo pryč, tak první možnost bude Plzeň.
Místo spojení přes hranice kraje by se nabízelo to s Budějovicemi. To je aktuálně nereálné?
Ano, tam cestu nyní nevidím. Bez urážky, nechci jít stylem, že přivedeme deset Nigerijců, budeme je ohrávat a prodávat dál. Oni jsou levní, skoro nic vás nestojí. Chemie v mužstvu ale pak nefunguje. Cizinci si dělají partičky. Pro mě je zásada – tři cizinci a dost.
Při společném rozhovoru jste vyhlásil, že chcete do pěti let do první ligy. Teď jste v půlce tohoto období. Přijal jste, že byste tam šli jako partner Plzně?
Je to nepsaná dohoda. Šli bychom tam sami za sebe. Ale partnerství s Plzní je zásadní. Nicméně za tu dobu jsme postavili osvětlení hřiště za 30 milionů, teď se za 40 milionů dostavuje hlavní tribuna. Doděláváme dokumentaci ke stavebnímu povolení na rozšíření šaten a zázemí pro hráče, dále parkovací dům, východní a severní tribunu. A za dva roky budeme potřebovat vyhřívaný trávník. Je to investice minimálně za sto milionů. Druhá věc je sport, kde úspěch nenaplánujete. Teď máme dobrou výchozí pozici a na jaře zkusíme postoupit do baráže.
A v baráži zkusíte uspět.
Jinak bychom ji ani nehráli. V zimě přijde pět až šest hráčů do základní sestavy. Budou to fotbalisté z první ligy. Uvidíme, jak je trenér zapracuje do sestavy. V lednu nás čeká soustředění v Turecku. Budeme se snažit být soupeřem týmů z Brna a Opavě, která také posílila.
|
Kubáň: Ústí už má výrazně vyšší cenu. Kluby začínají být nedostatkové zboží
Kdyby to letos nevyšlo, budete za rok skládat postupový tým?
Záleží na více věcech. Město nám pomáhá, ale nemá ambici, aby postavilo stadion pro první ligu. Na podzim jsou nové volby, může se změnit vedení. Vzniklo tu nové atletické centrum, plavecký bazén, druhá ledová plocha, tak proč by se nemohl za dva roky dodělat fotbalový stadion? Snažíme se městu převést stadion za korunu, ale nedaří se to. Když teď dostavujeme za 40 milionů tribunu a sedm milionů doplácím sám ze svého, tak mi nedává logiku doplatit tribuny a předat to městu. Budeme hledat zdroje pro stavbu parkovacího domu, který potřebujeme jako první.
Kdybyste v této sezoně postoupili, hráli byste v Budějovicích?
Ano. Třeba by to lidi i město probudilo a chtěli by mít první ligu doma, kdybychom si ji uhráli.
Co budete dělat s B týmem? Ten je po podzimu poslední.
Předpokládá se, že jednou z možností bude, že první liga se rozšíří o dva účastníky na osmnáct. Naopak se zredukují třetiligové skupiny ze tří na dvě. Může se stát, že bude padat ne jeden, ale třeba tři čtyři týmy. Otázka je, jestli za rok, nebo za dva. Nicméně béčko chceme zachránit. Uvidíme, jak na tom bude áčko. Když se bude držet nahoře, tak do něj sahat nebudeme. Ale když ztratíme naději na baráž, tak pomůžeme béčku. Ztrácíme jen tři body, to není moc.
Oddělíte oba týmy?
Ano. Teď se to prolínalo. Nevytížení hráči z áčka šli za béčko, kde z toho byl trochu guláš. V mužstvu chyběla chemie. Hráči se potkali v kabině před zápasem, vždy někdo jiný. Vrátili jsme k týmu trenéry Lukáše Zemana s Honzou Šimákem. Před odletem na soustředění se oddělí skupina těch, kteří se nevejdou do prvního týmu. Ti se přidají k béčku. Doplňovat to budeme minimálně. Věřím, že na záchranu dosáhneme.
Naznačil jste změny v soutěžích, o kterých se mluví delší dobu. Máte k tomu bližší informace?
Myslím, že už příští sezonu by se mohlo hrát o dvě přímá postupová místa ze druhé ligy a třetí by hrál baráž. Ale uvidíme, jestli to nebude až o rok později. Mohlo by se to zdát pro nás jednodušší, ale vždy se objeví někdo, kdo chce nahoru.
Na domácí zápasy chodilo v průměru přes 700 diváků. Nečekal jste, že to bude víc, když se vám dařilo velmi dobře?
Máme jednu tribunu, kam se fanoušků o moc víc nevejde. To jsme vysvětlovali i zastupitelům, že potřebujeme další tribuny i proto, aby mohlo chodit víc diváků. Návštěvnost je daná soutěží i mentalitou města. Lidé si oblíbili cyklokros, hokej je populární podobně jako v Budějovicích. Věřím, že když dostavíme stadion a uhrajeme první ligu, že lidi zlomíme. Kdy jindy?
Konec Vozábala, tahanice s městem, dostavba stadionu. I pro vás to musí být dynamické období. Jak ho prožíváte?
Nejsem z toho zklamaný. S Martinem Vozábalem si voláme, zůstávají tu jeho kolegové, kteří na něj navazují. Využíváme kontakty na Plzeň. Nedělám z toho tragédii. Spíš mě mrzí přístup radnice.
Až jednou první ligu uhrajete, budete na ni potřebovat víc peněz. Jste na to připravený?
Odpovím jinak. Ve druhé lize dostanete deset milionů podpory za televizní práva, od fotbalové asociace a tak. Máme rozpočet 50 milionů na sezonu. V první lize vám rovnou 50 milionů dají. Padesát a padesát je sto a s tím se první liga dá hrát. Proto se jí každý tak drží. V Brně uživí dvě první ligy, mají velmi majetné majitele. My to děláme, jak nejlépe dokážeme, a protože nás to baví. Něco to stojí, ale nechci dopadnout jako Koubek (bývalý majitel budějovického Dynama). Abych do toho dával mnoho svých peněz a lidé mi nadávali, že jsem to dovedl tam, kam to dovedl on. Já proti němu nic nemám. Ale až budu cítit, že se klub ubírá špatným směrem, pošlu ho dál.