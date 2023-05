Lom by ve třetí lize dělal Táborsku konkurenci, říká majitel Kolář o sloučení klubů

Je sloučení Táborska a Lomu přirozené?

Ano, má to logiku. Byl by nesmysl roztrhnout fotbal v Táboře. S Lomem vedeme o dvanáct bodů divizi a nejspíš postoupíme do ČFL. Aby se fotbal v klubu rozvíjel, bude dobré, když se hráči z druhé ligy budou rozehrávat ve třetí. Nyní je to velký skok oproti současnému béčku Táborska, které je v krajském přeboru.

Jak dlouho jste o této variantě uvažovali?

Od začátku této sezony. Museli jsme fúzi oznámit na FAČR, který ji schválil. Podmínkou bylo, aby Táborsko dál hrálo druhou ligu a Lom postoupil do ČFL. Ještě před dvěma týdny to nebylo jisté, teď už to vypadá velmi nadějně. Nyní řešíme to, jak týmy po sloučení stabilizovat. Musíme je řídit tak, aby to fungovalo.

Do fotbalového Lomu jste vstoupil před devíti lety. Proč až teď došlo na sloučení s nedalekým Táborskem?

Začínali jsme v okresním přeboru, i v I. B a v I. A třídě se hrálo jen pro žízeň po zápase. V krajském přeboru už to byla trochu soutěž, divize už je celostátní a celkově o krok výš. Teď už vím, že vyhrát divizi není jen tak. Je to poloprofesionální soutěž, hráčů musíte mít dost a zaplatit je. Dál už to nemělo logiku. Museli bychom to zastavit a hrát navždy divizi. Jít samostatně do ČFL mi nedávalo smysl. Logiku to má jen s Táborskem. Navíc místnímu fotbalu chci pomoci a postupem do třetí ligy už bych mohl vytvořit zbytečnou konkurenci.

Pokud dotáhnete Lom k postupu, tak jeho příběh ale bude mít šťastný konec, ne?

To jo. Navíc jsme založili béčko Lomu, které se do obce vrátí. V okrese hraje znovu od nuly, jako to bylo dřív. Stejně tam vesměs nastupují hráči, kteří v Táborsku na různých pozicích působí.

Co bude se současným B týmem Táborska?

Řešíme to. Zůstává i varianta, že bychom měli céčko v krajském přeboru. Ale podle mě je to zbytečné. Chceme vychovávat mladé hráče. Ale krajský přebor je pro ně málo, když máte ambice na druhou ligu. Když na to budou mít, musí se dostat alespoň do ČFL a tam už mohou někoho zaujmout.

Oslovil vás po svém příchodu do klubu výkonný ředitel Martin Vozábal?

On je ve fotbalovém prostředí známý a zorientovaný. Má velkou praxi. To u mě neplatí. Takového člověka v klubu musíte mít. Martin mi pomohl posílit Lom natolik, abychom uhráli postup z divize. Jestli soutěž vyhrajeme o patnáct bodů, tak bychom měli hrát střed ve třetí lize.

Kdo jsou František Bouda a Hana Klapová, kteří také získali podíl v klubu?

Jsou to moji spolupracovníci. Pomohou mi z jejich firem i finančně, když bude potřeba. Jsou to velcí fanoušci fotbalu, i když se v něm nikde neangažují. Dohromady držíme většinový podíl. Nechci, aby se v klubu cokoliv měnilo. Pracuje se dobře. Chceme nejdříve stabilizovat řízení prvních dvou týmů. Já si budu víc hlídat béčko, to je takové moje dítě. Ale musí to fungovat jako celek.

Jaké máte sportovní ambice?

Chceme utvořit týmy, které budou bez problémů hrát druhou a třetí ligu. Do dvou let by fungování obou mužstev mělo být zaběhnuté. Klub musí personálně i fotbalově fungovat. Áčko nesmí mít sestupové potíže, ať můžeme v klidu pracovat na přípravě infrastruktury.

Jak vnímáte převod stadionu Kvapilka na město Tábor?

Věřím, že se do konce roku podaří majetek převést na město. Je třeba také dokončit investici na umělé osvětlení, které bude pro druhou ligu nutné. Připravujeme i dostavbu stadionu na Kvapilce i tribuny na Svépomoci. Plánů máme hodně.

Budování zázemí znamená i přípravu na vyšší mety?

Nikdy neříkejte nikdy. Ale hodně záleží na tom, jak se v horizontu tří čtyř let povede dostavba stadionu. Pokud se dobuduje do kapacity čtyř či pěti tisíc diváků, bude se na tom podílet město a Národní sportovní agentura, tak pak to má svoji podstatu. V této době není nikde napsáno, že sem přijde jiný Křetínský, než jsem já, a uchopí to do první ligy. Pro město by to bylo jen dobře.

Vás by první liga nelákala?

Je třeba mírnit ego. První liga už je specifická, profesionální, oproti nám nyní někde jinde. Těžko se můžeme srovnávat i s městy, kde mají nové stadiony, jako je Opava nebo Karviná. Nejdřív musíme mít zázemí, aby to mělo smysl a hned jsme zase nespadli. Musíme jít krok za krokem.

Každopádně tvoříte něco, co klubu a fotbalu ve městě zůstane.

Rozhodně. Bývalý majitel Jirka Smrž vybudoval tým a majetky vlastnil. Ale já si myslím, že by je mělo držet město, jako je to skoro všude. Zítra může mě nebo kohokoliv z vedení přejet auto a zbude tady hodně práce a povinností.

Plánujete nějaké změny uvnitř klubu?

Spíš si nyní chci načíst, jak klub funguje. To mi bude trvat tak jednu sezonu. Členové správní rady klub vedou dobře a je úspěch, že Tábor působí ve druhé lize. Rozpočet je téměř vyrovnaný, to je také dobré na dnešní dobu.

Zatím tedy získáváte informace, poznáváte a jste spíš v pozadí?

Přesně tak to je. Chci poznat trenéry, hráče, zázemí. Ale aby to bylo nenásilné. Teď sezona končí, od té příští v nějaké roli fungovat budu. Uvidíme, jak si to sedne.

Už vás ve fotbalovém prostředí funkcionáři víc znají?

To si nemyslím, ani to tak neberu. Možná mě znají na Táborsku, ale ani já naopak neznám osobně lidi od druhé ligy výš. Jsem v těchto kruzích úplný nováček a podle toho se tak chci chovat. Klub musí vést lidé, kteří tomu rozumí, jako je Martin Vozábal. Pro mě je to pořád hlavně zábava.

Ale kdo by nechtěl být v centru dění.

Vždycky chcete být v centru dění, alespoň já to tak mám. Chcete mít informace. Kdybych hodlal být jen pasivní, tak jsem mohl být jen řadový akcionář.

Co bude s Janem Šimákem, který prošel s Lomem téměř celý jeho příběh?

Dohraje sezonu a fotbalově se s ním asi rozloučíme. Ale dál s ním počítáme, protože fotbalu opravdu rozumí a má velký respekt. Má co předat ostatním. Jeho pozici řešíme, mohl by trénovat. Každopádně aby byl co nejblíž hřišti.