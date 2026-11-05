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Z Mostu k titulům, teď je Johana nový šéf Baníku: Postup do druhé ligy? Nereálný

Petr Bílek
  8:30
Petr Johana, nový ředitel fotbalového Baníku Most-Souš.

Petr Johana, nový ředitel fotbalového Baníku Most-Souš. | foto: FK Baník Most-Souš

Petr Johana, nový ředitel fotbalového Baníku Most-Souš.
Petr Johana jako nový mostecký trenér
Petr Johana jako nový mostecký trenér
Liberečtí vítězové národního poháru z roku 2000. Zleva stojí Josef Lexa, Roman...
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V Mostě hrál, trénoval, teď bude Baníku šéfovat. Bývalý fotbalový reprezentant Petr Johana se o svých padesátinách ujal funkce ředitele třetiligového klubu, která byla v poslední době značně nejistá.

„Chtěl bych předávat zkušenosti, které jsem během kariéry získal. Ať už hráčům, nebo trenérům,“ svěřil se někdejší důrazný obránce, český šampion s Libercem a pražskou Spartou.

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Pozice prvního muže Baníku je v posledním roce turbulentní. Jana Skýpalu vystřídal loni na podzim k nelibosti vlajkonošů místopředseda fotbalové asociace Tomáš Pešír, po čtvrt roce byl zpátky Skýpala, ale nedávno skončil podruhé. A definitivně.

S Johanou snad už přijde uklidnění.

„Je to pro mě závazek. Z Mostu jsem odešel do profi fotbalu, na nejvyšší úroveň. Baník je pro mě srdcovka, mám mu co vracet. Působení v něm mě nakoplo k úspěšné kariéře,“ připomněl na klubovém webu třináctinásobný reprezentant, který působil i v Turecku a Rakousku. „Do Mostu se vracím už poněkolikáté. Přál bych si, aby tady vyrostli další kluci, kteří to ve fotbale někam dotáhnou,“ vytyčil si.

Petr Johana coby trenér Mostu...

...a jako hráč.

Rád by vychovával co nejlepší hráče se vztahem ke klubu. „A chtějí to i pánové Wagner a Zahradníček, kteří jsou nově ve vedení,“ poukázal na další změny. „Chtěli bychom všechny vést k tomu, že bez práce a náročnosti sami k sobě a ke svým nejbližším kolegům nebo svěřencům se dál nikdo posouvat nebude. Dále si přejeme, abychom drželi pospolu a táhli za jeden provaz.“

K tomu hodlá nová generalita Baníku zajistit co nejlepší servis a podmínky. Nejvíc teď Johanu zaměstnává trenérské obsazení u mládežnických týmů. „Právě na silné mládeži chceme klub postavit. Chceme, aby hráčský rozvoj měl jasnou vizi, jasný koncept,“ prozradil Johana, jehož plánem je adaptovat talenty na dospělý fotbal v béčku a pak jim dávat šanci v áčku. „Naším cílem je, aby to jednou stálo na místních hráčích, na které se budou chodit dívat místní fanoušci. Teď tu máme Radbu, Rjasku, Novického. A chceme si vychovat jejich následovníky.“

Johana a spol. se ještě seznamují s fungováním bývalého prvoligového klubu, věci prý mění za pochodu. A-tým trénuje Pavel Horváth. „Víme, že nemáme stadion na druhou ligu a v příštích letech ho ani mít nebudeme, to je fakt. Proto je nereálné usilovat o postup,“ řekl bez okolků Johana.

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Do Fotbalového stadionu Josefa Masopusta, pojmenovaného podle držitele Zlatého míče a nejslavnějšího mosteckého odchovance, se už zakousl zub času. Nejvyšší soutěž se na něm hrála mezi lety 2005 až 2008 a na nejatraktivnější zápasy chodily víc než desetitisícové návštěvy.

„Musíme být realisté a podle toho se zařídit. Postavit současný Baník za podpory města na mládeži, k ní zajistit trenéry odborníky. A pohybovat se co nejvýš ve třetí lize. Pokud nepůjde hrát druhou ligu, tak posouvat odchovance do profesionálního fotbalu.“

Tak jako před lety Johanu.

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