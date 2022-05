Jaro v Prostějově? Obrovské zklamání, připouští matador Jiráček

Prostějov naposledy vyhrál 16. dubna. Minulý týden kapituloval hned dvakrát. Ve středu doma s Táborskem 1:2 v sobotu v ambiciózní Líšni 0:2.

Bylo vidět, že jsou Brňané hladoví po lize?

První poločas bych řekl, že byli malinko nebezpečnější. Nicméně v druhém poločase jsme zase byli trochu lepší my. Jenomže jsme neproměnili šance.

Neproměněné šance musely mrzet hlavně ve středečním zápase s Táborskem. Rozhodující gól jste dostali v poslední minutě.

To byl zápas na h....o. Všichni jsme cítili, že ten zápas můžeme zvládnout. Ale nechali jsme se ukonejšit a v devadesáté minutě jsme za to zaplatili. To by se stávat nemělo a takovéhle zápasy doma musíme zvládat.

V dubnu jste museli odehrát hned osm zápasů. Je to velká porce?

Možná je to trošku náročnější, ale není to nic extrémního. Jediný problém je ten, že nemáme širší kádr. Ale asi budu mluvit za všechny, když řeknu, že je lepší hrát zápasy než trénovat.

Z nich jste zvládli dva. Porazili jste Duklu i silnou Vlašim.

Tým určitě sílu má. Ale musíme se uklidnit a podávat stabilní výkony. Zápasy takticky a zkušeněji zvládat. Herně vyloženě nepropadáme. Ale Musíme se vyvarovat chybám, které děláme. A chybí nám góly.

Chybí také Filip Žák, který v zimě odešel do Teplic? Náhrada se sehnat nepodařila.

Samozřejmě. Nemáme žádného vyloženě hrotového útočníka. Ale musím říct, že Robert Bartolomeu to tam zvládá slušně. Nechává tam maximum. Nicméně jsou zápasy, kdy bychom se potřebovali o někoho vepředu opřít. Nákopem nebo jednodušší hrou. Jenže nemáme o koho, čímž oproti ostatním týmům malinko ztrácíme.

Ještě na podzim to, i s ním, vypadalo na boj o baráž. Jenže na jaře přišla šňůra špatných výsledků.

Pro mě osobně to je obrovské zklamání. Na špičku jsme ztráceli pár bodů. Teď se to otočilo a to, co nám vycházelo na podzim, nám na jaře vůbec nejde. Prohráli jsme čtyřikrát v řadě, než jsme se trošku chytli. Chybí nám větší vyrovnanost. Jasně, to k fotbalu patří. Ale momentálně jsou naše výkony nahoru dolů. Což bude stačit právě tak na prostředek tabulky.

Do konce ligy vám teď zbývají tři zápasy. S čím do nich vstoupíte?

Určitě do nich půjdeme s tím, že je chceme zvládnout. Odehrát je tak, abychom měli chuť do další sezony. Abychom si zvýšili sebevědomí. K definitivní záchraně nám ještě dva body chybí. Tohle bych asi po podzimu neříkal, ale vím, že nějaké body ke klidu ještě potřebujeme. Musíme tomu dát maximum. A poprat se o zbývajících devět bodů.

Po sezoně vám v Prostějově končí smlouva. Už řešíte, co dál?

Neřeším. Vedení se mnou ještě ani nemluvilo. Takže vůbec nevím, co bude. Teď mám cíl zvládnout zbývající zápasy a udělat co nejvíc bodů. Co bude potom, bude potom...