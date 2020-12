Ústecký manažer Heidenreich: Jarošík je fotbalová duše, dokáže hodně

Co s vámi to umístění dělá?

Strašně si toho vážíme. Před sezonou nás nikdo nepasoval do těchhle pozic. Měnili jsme realizační tým, Jirka Jarošík šel poprvé do pozice hlavního trenéra. Ukazuje se, že tohle je cesta. Úžasně pracoval tým i realizák, výsledek je skvělý. A podložený tvrdou prací.

Jak moc jste překvapení?

Vždycky to je loterie. Nový trenér, mančaft se dost obměnil. Odešli zkušení hráči, vsadili jsme na mládí, hodně na naše odchovance. Vyrostli tady hráči, o které je dneska už zájem. Toho si vážíme.

Petr Heidenreich

Na koho se vyptávají?

Je to specifická sezona, 1. liga ještě hraje. Jmenovat nebudu, náznaky jsou, uvidíme, až skončí liga.

Mladí se ukazují skvěle, v základu je i Adam Čičovský, dnes slavící teprve 18. narozeniny.

Něco jsme věděli, jinak bychom do toho nemohli jít, kdyby kluci neměli určitou kvalitu. Některé jsme vyzkoušeli už na jaře a prokázali, že můžou hrát profesionální fotbal mezi dospělými. Teď to potvrdili. Máme připravené další kluky. Naší obrovskou výhodou je spolupráce s Drážďany, hráči jsou tam v uvozovkách schovaní. Podívejte na Čičovského. Hrál mládežnickou bundesligu, z té se dostal do dospělého fotbalu. Neskutečnou práci odvedl i zkušený kapitán Honza Peterka, ti mladí nemůžou být sami.

Jak se osvědčil nový kouč Jiří Jarošík, nástupce Aleše Křečka?

Můžu o něm mluvit jen v samých superlativech. Chtěl jsem říct v pozitivech, ale to je dneska ošklivé slovo, vždyť zrovna i on v posledním zápase kvůli koronaviru chyběl. Jirka je fotbalová duše, fotbalu rozumí, cítí ho, dneska už i má vzdělání. A ví, co chce. V průběhu podzimu si kabinu převrátil na svoji stranu, naučil je některé věci, které od nich chtěl. Měli jsme i štěstí, protože jsme to přetavili ve výsledky, to se práce dělá jednodušeji. Trenér má obrovskou budoucnost, jsem rád, že začal svoji kariéru doma, kde se narodil, odkud pochází.

Nepřijdete o něj?

Může se to stát, ale nechceme. Budeme o něj bojovat. Myslím, že vyrazil na nějakou cestu, jsme spolu hodně, dost spolu mluvíme a cítím, že se mu ta cesta líbí. Ale samozřejmě může přijít nějaká velká nabídka... už na podzim nějaké byly, i zajímavé zahraniční. Ale Jirka tady zůstal, protože ti kluci jsou úžasní, pracují, on je něco učí, oni to nějak akceptují. Věřím, že to takhle bude pokračovat dál. Ale do budoucna mu prorokuji skvělou trenérskou kariéru.

Proč už u týmu není kouč brankářů Patrik Kolář?

Má nějaké trable v rodině, držíme jim palce, aby to všechno zvládli. V realizačním týmu došlo ke změně, novým trenérem brankářů se stal Adam Malík.

Jaké budete mít na jaře ambice, když jste jen čtyři body od postupu do 1. ligy?

Máme z toho velkou radost, ale je to závazek vůči majiteli, městu, sponzorům i fanouškům. Dneska fandili někde za stadionem, je to hrozně těžká doba, moc bychom chtěli, aby tady byli s námi. Víme, že to nejde, respektujeme to. A věříme v lepší časy, že na jaře budou moct být s námi na stadionu. Co se týká ambicí, musíme si to teď vyhodnotit a uvidíme, kam až s tímto týmem dojdeme.

Asi se nedá čekat, že byste v zimě mohutně posilovali.

Je těžká doba, dneska to s financemi nikdo nemá jednoduché. Když čtu a poslouchám od kolegů šílené scénáře, mám velkou starost o celý sport. Všechny firmy mají svoje problémy, nevědí, jak to bude do budoucna. Je to finančně složité. Ale my dneska naštěstí vidíme na konec roku, vidíme i na příští sezonu. Protože jsme fakt spoustu věcí udělali, abychom měli tuhle jistotu. I díky té sázce na mladé hráče. Budeme takto pracovat dál a uvidíme, co z toho vyleze.

S jakým rozpočtem pracujete?

Je skromný, do 15 milionů korun na áčko. V Ústí ale byly vždy skromné podmínky a často se tu dokázaly velké věci. Hráči pracují na hřišti, my v kanceláři. Tak to má být a v tom chceme pokračovat.