Heidenreich: Naše mladé chtějí v první lize, ale nesmíme to přežhavit

Jaká byla vaše sezona?

Vážíme si toho, že jsme se umístili v horní polovině. Už po podzimu jsme se bavili o tom, že jsme šli do velkého omlazení týmu včetně trenérského kádru. Jirka Jarošík na podzim položil dobrý základ k tomu, aby to jeho nástupce David Jarolím dotáhl na jaře do těchto pozic. Oni jsou si podobní. Jsou strašně moc zapálení do práce, chtějí dělat s mladými. A že je z toho takový výsledek, je pro nás velká radost.

Není jednoduché trefit dva trenéry po sobě, vám to vyšlo...

... tak asi máme dobrého sportovního manažera v klubu (smích). Ale teď vážně. S velkou pokorou říkám, že trenér je vždy sázka do loterie, nevíte, jak si sedne s týmem. Na druhou stranu Jarošík i Jarolím za sebou mají úžasné fotbalové kariéry, vědí, jak má kabina fungovat, jak má fungovat fotbalový tým. Taky někde potřebují získávat trenérské zkušenosti. Zapadlo to do sebe, a když se to podložilo výsledky, je práce vždy jednodušší.

Oba trenéři jsou i vzory pro vaše mladé fotbalisty?

Dnes u mladých hráčů vnímám, že je potřeba je trošku motivovat. Myslím, že dřívější generace byly pro fotbal zapálenější. Dneska už jsou takové nechci říct vyhořelejší, ale působí na ně hrozně moc vlivů. Už nejde o kluky, kteří vyrostli na pláccích a nekoukali na nic jiného než na fotbal. Mají v hlavách strašně moc věcí, působí na ně toho plno. Ale když si pak před ně stoupne frajer, který odehrál tři sta zápasů v nejvyšších ligách v Evropě a má trofeje z několika zemí, nebo frajer, který odehrál tři sta zápasů v bundeslize, tak to i na kluky, kteří jsou vychovaní v takové době, musí strašně moc působit. Zvlášť když oba trenéři hráli i v nároďáku.

Letošní sezona skončila pozitivně, ale v příští přibudou ligoví odpadlíci Příbram, Brno, Opava.

Už když se rozhodlo, že se zachráníme a že budeme hrát v horní polovině tabulky, jsem říkal, že nás čeká příští rok hrozně těžká soutěž. Spadly tři týmy z ligy, vrací se nadstavby a baráže. My se před pár lety rozhodli, že to takhle budeme hrát, prodali jsme tento model televizím. A nezbývá nám nic jiného, protože když za to chceme televizní a marketingové peníze, než ty systémy dodržet. Na začátku jsme si řekli, že to vyhodnotíme, až v tomhle režimu odehrajeme tři čtyři normální sezony, a zatím jsme odehráli jen jednu. Pak se rozhodne, jestli systém zůstane, nebo se změní. První i druhá liga teď budou mít 16 účastníků a naše soutěž bude hodně těžká. Spadnou k nám tři týmy, do toho je tam ambiciózní Dukla, která má pořád velký rozpočet. Všechno se posune trošku o patro níž. A pro nás jako pro Ústí, které hraje se skromným rozpočtem a mladým týmem, to znamená, že budeme muset pracovat o to usilovněji.

V jakém složení?

Pokračuje realizační tým, který máme podchycený smluvně dlouhodobě. A já věřím, že dáme zase dohromady konkurenceschopný tým. Čekají nás nějaké změny, tak to ve fotbale chodí, na druhou stranu je to ocenění naší práce, když někdo přijde a chce si koupit naše hráče. Za posledních šest let jsme jich prodali osm, v podstatě všechny do ligy. Kromě kapitána Honzy Peterky, který ale šel do ambiciózní Dukly. A troufnu si tvrdit, že v tomto trendu chceme pokračovat. Rostou nám tady samí mladí hráči, kteří by mohli mít potenciál ligový a možná ještě vyšší. Teď jsou mladičcí kluci v nároďácích a věřím, že když je budeme dál vychovávat a oni odvedou svoje na druholigovém trávníku, pak se někam posunou.

Kdo vás posílí?

Máme schůzku v Drážďanech, kde budeme řešit útočníka Simona Gollnacka, který už u nás na jaře působil, máme nabídku na další dva hráče. Drážďany postoupily do 2. bundesligy a nemají juniorku, takže pro ně je to české fungování skvělé. Nejdřív to nebylo vhodné, ale když vidí, jak se posunul Kušej, jak Gollnack, najednou zavětřili a chtěli by nám dávat hráče. Máme dva vytipované, dlouhodobě nás trápí pozice levého obránce, oni údajně mají talentovaného, a stopera.

A další cizinci?

Nigerijci Ikugar a Faley si doma vyřizují víza, aby s námi mohli celou sezonu být. S covidem a kvótami pro uprchlíky je to strašně složité a bohužel i hráči, kteří mají profesionální smlouvy a jsou řádně zaregistrovaní přes FIFA a UEFA, mají obrovský problém se sem dostat. Ve Zlíně se Conde taky musel vrátit, vyhostili ho, není to úplně snadné, ale Nigerijci se vrátí. Chceme posílit i ofenzivu, na jaře nás trápilo střílení branek, na tom chceme zapracovat. Ikugar se jeví výborně, ale zatím ještě žádný gól nedal, v tréninku jich sází hodně. Věříme, že až se tady adaptuje, bude to střelec pro Ústí. Když ho doplní ofenzivní hráči, které tady máme, tak to bude i příští sezonu fungovat.

Kdo odejde?

Už prosáklo, že brankář Marián Tvrdoň míří do Plzně. V brance nás čeká zásadní změna, ale jsme domluvení s teplickým Honzou Plachým, který by se měl přijít a poprat se o místo jedničky. A věřím, že jak jsme dali před třemi roky šanci Mariánovi, který byl dlouho na pomezí jedničky a dvojky a pak se vypracoval ve velkého gólmana, o kterého je dneska zájem v lize, tak to stejné může dokázat Honza Plachý. Věřím, že bude Mariána následovat, bavíme se s ním o tom, je hrozně motivovaný, těší se na to.

A další změny?

Zájem je i o mladé kluky, ale podle mě je ještě brzy, aby odcházeli. Za prvé dělají školu, za druhé mohou na druholigovém hřišti svoji hodnotu ještě zvýšit. Ale nesmíme to přežhavit. Musíme najít vhodný okamžik, kdy se kluci posunou do 1. ligy, nebo kdy je 1. liga koupí a nechá je ještě chvíli hrát v Ústí. Tohle tady taky rezonuje. Drtivá většina týmu by zatím měla zůstat pohromadě.

Co útočník Vasil Kušej, jehož do Ústí půjčily Drážďany?

Není 35 minut vidět, a pak má jednu gólovou střelu, nebo je zapojený do gólové šance. Vasil takové geniální věci má. Ale tohle mu trenéři vyčítají, že fotbal není o dvou minutách a dvou akcích. Fotbal je devadesátiminutová tvrdá jízda a Vasil někdy z té hry ještě vypadává. To je další téma, které v Drážďanech budeme mít. Je jejich hráč, má tam profesionální smlouvu. My si myslíme, že bychom ho chtěli dál, ale uvidíme, jaké plány s ním mají Drážďany. Nemyslím si, že by se zatím vracel do týmu, který bude hrát 2. bundesligu. My i Drážďany si musíme vyhodnotit, jestli mu to v Ústí prospělo. Mateřský klub musí vidět, že se mu ten hráč posunul. Na podzim to tak vypadalo, na jaře tolik vidět nebyl a neposouval se. A to je ukazatel, jestli se hráč rozvíjí, nebo ne.

Jste v kontaktu s prvoligovými kluby ohledně možného posílení vašeho týmu?

Nějaké nabídky máme, ale zatím jsme na první dobrou řekli, že nepotřebujeme nic. Uvidíme, jak se to vyvine. Dohrála se 1. a 2. liga, až teď se trh rozhýbe, možná si ještě na něco sáhneme. Ale musí to mít parametry toho, že na ten post nemáme svého hráče. Nebo efektivní řešení pro Armu. Vzít drahého fotbalistu na hostování umí každý, ale my v rámci našeho rozpočtu si tyhle věci moc dovolit nemůžeme.

Jak jste na tom ekonomicky?

Loni jsme se dostali do finanční stability. Když se podíváte na naše základní finanční ukazatele, oproti minulým ročníkům se strašně vylepšily. A to je věc, kterou chceme respektovat. Ano, sice máme skromný rozpočet, ale nikomu nedlužíme, máme ho vyrovnaný. Na co dosáhneme, to si koupíme. Musíme dál hospodařit vyrovnaně. Nemáme na drahé posily, naše filozofie platí: vychovat si svoje hráče, rozvinout je, zhodnotit, pak třeba dobře prodat. A tím udržovat rozpočet. Město schválilo další část financí pro ústecké sporty, to je základ, ze kterého vycházíme, zbytek doplníme našimi partnery. Pan majitel Jiří Hora je případně připravený s rozpočtem pomoct, to je ale až krajní varianta. Troufnu si říct, že pana Horu to baví, třikrát čtyřikrát týdně spolu komunikujeme a řešíme kádr.

Krátili vám partneři podporu během pandemie koronaviru?

Bohužel ano, dost partnerů to zasáhlo. Věřím ale, že bude ještě nějaká podpora, kterou jako LFA vyjednáváme s ministerstvem obchodu a průmyslu. Nahradí nám ty ztráty. My platili PCR testy do poslední chvíle na rozdíl od jiných sportů, které jely na veřejně hrazené antigenní testy. Jako jediný sport jsme soutěže dohráli na PCR testy, stálo nás to strašně moc peněz. Nebyli ani diváci, to se teď snad také zlepší. Ve 2. lize budou zajímaví soupeři, věřím, že se na podzim fanoušci vrátí a díky tomu dostaneme nějaké peníze do rozpočtu.