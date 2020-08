Třetí liga startuje... a hned odkládá zápas. V Rosicích musí měnit plány

Neplánovanou pauzu mají Rosice, k nimž v sobotu z důvodu karantény nepřijede béčko Jihlavy. „Ještě se nezačalo hrát a už máme čtyři vložené středy,“ povzdechl si předseda rosického oddílu Petr Čejka.

Kvůli neplánovanému výpadku přeložil hned dva duely; 1. kolo MOL Cupu na hřišti HFK Olomouc sehrají Rosice příští úterý a až v pohárovém termínu 26. srpna pak přivítají Jihlavu B.

Že se rozbíhá sezona, ve které se může zaseknout leccos, už poznali i ve Vyškově. Čekali tam na africkou posilu, jenže ta se při přesunu nedokázala dostat přes Londýn.

Ordoš se loučí, přednost mají Troskotovice a práce V sedmatřiceti letech se loučí s kariérou bývalý reprezentant Michal Ordoš. Útočník s 221 prvoligovými starty a 59 góly v nejvyšší soutěži na kontě naposled působil v Blansku a ve Vyškově v MSFL. Kvůli práci v Rakousku ale hostování ve Vyškově ukončil. „Na fotbal už mi nezbývá čas. Vracím se domů, hrát budu už jen III. třídu za Troskotovice,“ uvedl Ordoš. V národním týmu nastoupil dvakrát v letech 2012 a 2013.

„O toho hráče jsme moc stáli. Bohužel ho stopla cizinecká policie a vrátila zpátky,“ povzdechl si vyškovský trenér Jan Trousil.

Problémům navzdory jsou to právě Rosice a Vyškov, kdo by chtěl v MSFL okupovat přední příčky. Ne snad hned postupovat, což v Rosicích odmítají rovnou a taky Vyškov dává najevo trpělivost při nastavování vysokých cílů, ale rozhodně hrát v horních patrech tabulky.

Ostatně byl to loňský nováček z Rosic, kdo v minulé sezoně překvapil 6. místem. Vyškovu patřila sice až 10. příčka, o rok dříve ale skončil pátý a na to má v plánu navázat.

V obou klubech se proto vyzbrojili ostrými zbraněmi. Do Rosic přišel z Líšně mladý útočník Adam Fila, Vyškov posílil 37letý veterán Pavel Simr. Střílet góly začali okamžitě.

„Věříme, že Simr bude pokračovat v kanonádě, jakou si pro sebe nastavil. Dva měsíce jsme trénovali tak, abychom ho dokázali co nejvíc využít,“ usmívá se Trousil.

Borec s ligovou praxí nahradil ve Vyškově na pozici zkušeného mentora jiného veterána Michala Ordoše. „Odešel nám taky Radek Křivánek, s nímž jsme počítali, ale stáhla si ho Jihlava,“ řekl vyškovský kouč. Příchody kvalitních plejerů ale v jeho šatně převažují, ať už to jsou posily jako Ondřej Vintr, Dan Jambor nebo David Moučka z Brna či Martin Sedlo z Blanska. K tomu zůstal ostřílený zadák Michal Klesa.

„Dan Jambor byl u nás zprvu trochu vyčichlý, ale postupně se do toho dostal a bude se ještě posunovat výš. Jestli mu vydrží to zlepšení, s jakým hraje, tak tady za rok nebude, a tak to má být. Naplnilo by to naši filozofii,“ připomněl Trousil vyškovskou strategii „vyrábění“ hráčů pro vyšší soutěže a jejich výhodné zobchodování, jako se to podařilo například u obránce Mohameda Tijaniho.

Z Vyškova se přes Jihlavu dostal až do Slavie. Za poslední rok se z Trousilovy party do nejvyšší soutěže vypracoval i brankář Martin Šustr, jehož cesta vedla přes Líšeň do Zbrojovky Brno.

MSFL bude znovu hrát 18 celků. Novinkou je opatření, které zavedly i první a druhá liga, a sice možnost určit konečnou tabulku po odehrání alespoň poloviny rozlosování. Tak se zajistí, že i kdyby soutěže zůstaly znovu nedokončeny, dalo by se z nich postupovat i sestupovat. Do divizí z MSFL padají nejméně dva a nejvíce čtyři týmy.

Diváci budou mít na třetiligové stadiony víceméně neomezený přístup. „Vzhledem k tomu, že většinou nikde nechodí víc než těch pět stovek diváků, nebude mít pandemie na návštěvnost žádný vliv. Pokud se tedy nerozjede do něčeho většího, z čehož mají obavy všichni,“ uvedl rosický boss Čejka.