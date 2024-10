Potkal se s Lafatou i Sivokem, ale prorazil v Rakousku. Bouchal vzpomíná

Je mu 43 let, nedávno skončil šestileté angažmá v divizní Soběslavi. Zahrál si ale také první ligu, ve které jednou skóroval. A navždy bude vzpomínat na výhru 4:0 s Dynamem na hřišti pražské Sparty v domácím poháru. „Byly to krásné roky,“ přikývne.

S fotbalem začínal talentovaný mladík v mateřské Soběslavi. Bylo mu tehdy šest let, kdy poprvé zavítal do tamního Spartaku. Brzy vynikal. Jako útočník dával góly a jeho nadání bylo nepřehlédnutelné.

Petr Bouchal (43 let) Narodil se 6. srpna 1981 v Pelhřimově. Odmala však vyrůstal v Soběslavi na Táborsku, kde také chodil na základní školu. Po fotbalovém přesunu do Dynama přestoupil na základní školu Grünwaldova. Odtud pokračoval na Střední zemědělskou školu. S fotbalem začínal také v Soběslavi. Přes krátké angažmá v Táboře zamířil do Dynama, kde také nakoukl do první ligy. Většinu kariéry strávil v Rakousku, kde vystřídal čtyři kluby. Vrcholovou kariéru zakončil v divizní Soběslavi, kde odehrál šest let. Nyní ještě pokračuje v týmu Slavie České Budějovice. Je ženatý, s manželkou Kateřinou vychovávají tříletou dceru Terezu.

„V půlce sedmé třídy jsem přestoupil do Dynama. Bylo mi asi čtrnáct let, bydlel jsem v Budějovicích na internátu. Ale bylo nás tam víc, hokejisti, fotbalisti. Dalo se to zvládnout,“ přibližuje.

Díky svému talentu a píli se Bouchal rychle posouval kategoriemi a týmy, až byl povolán do toho prvního. V ligové kabině Dynama jako náctiletý potkal už tehdy zkušené hráče a osobnosti, jakými byli David Horejš, Jaromír Plocek, David Lafata nebo vycházející hvězda Tomáš Sivok. „Byl jsem nervózní, první dny jsem s tím bojoval. Ale kluci mi pomohli a myslím, že jsem začátky zvládl dobře,“ uvádí.

Nikdy nezapomene ani na svůj první start, který odehrál proti týmu FC Synot z Uherského Hradiště, který dnes působí jako Slovácko. Naskočil na čtvrt hodiny, ale do gólové listiny se nezapsal. To se mu povedlo ve 14 prvoligových duelech jedinkrát.

„Bylo to ještě na starém stadionu v Hradci Králové Pod lízátky. Aleš Matoušek nacentroval, já to jen zavíral na zadní tyči a hlavou jsem dal gól. Mohlo jich být v lize i víc, ale ani tak na něj nezapomenu. Měl jsem i nějaké asistence, ty byly také důležité,“ naznačuje.

Mezi nezapomenutelné se u Bouchala a jeho tehdejších spoluhráčů zařadil duel domácího poháru.

V dubnu 2004 Dynamo vyhrálo na Spartě vysoko 4:0. I když tehdy pražský klub zažíval slabší období a pro pohár protočil sestavu, tak to byl nevídaný výsledek.

„Bylo to úžasné. Nastoupili i za nás většinou mladí hráči a nikdo nečekal, že bychom mohli něco takového uhrát. Za Spartu tehdy chytal Petr Kouba a pamatuji, jak zoufale říkal, že dneska si dá gól každý,“ vzpomíná.

Vyhýbala se mu vážná zranění

Záhy ale Bouchalova prvoligová kariéra skončila. Odešel hostovat do druholigových Prachatic a zpátky do Dynama už se nevrátil. Roli hrálo také to, že pokud by v nejvyšší soutěži odehrál patnáctý zápas, musel by klub tomu mateřskému uhradit danou částku, a tak se z vytáhlého fotbalisty stal legionář.

Zamířil do Rakouska, kde následně strávil většinu své kariéry. Za téměř patnáct let vystřídal čtyři kluby a celkově byl u našich jižních sousedů moc spokojený. „Byly to krásné roky. Začínal jsem ve třetí lize, ta měla výbornou úroveň. Potkal jsem se tam třeba s Patrikem Holomkem nebo Ríšou Juklem, dnešním generálním manažerem Hradce Králové. I v dalších klubech to bylo výborné. Měl jsem to jako práci, ale nebral jsem to tak. Jezdil jsem tam rád, bylo to fajn,“ tvrdí.

V zahraničí také poznal trochu odlišnou mentalitu tamních lidí. „V Rakousku se v pátek pracuje jenom dopoledne, takže si večerní zápasy užívali. Sedlo mi to tam,“ myslí si.

Bouchal byl v zahraničí oblíbený. Při jednom angažmá dokonce získal „vlastního fanouška“. „Chodil na každý trénink i zápas. Stali se z nás kamarádi. Po zápase jsme si dali nějaký ten šnaps. Ale on už nás bohužel opustil,“ vzpomíná.

Fotbalista Petr Bouchal.

Už po třicítce měl ještě možnost se vrátit do Dynama. Klub tehdy ve druhé lize potřeboval posílit a Bouchal byl jednou z variant. „Byly to spíš takové dotazy a debaty. Konkrétní nabídka nepřišla. Tehdy byl trenérem Pavel Hoftych a asi o mě tolik nestál,“ uvažuje.

Když uzavřel působení v zahraničí, zamířil do divizní Soběslavi. V klubu nakonec strávil šest sezon. „Bylo to super. Nečekal jsem, že to potrvá tak dlouho. Každý rok jsme mé angažmá prodlužovali, jestli to má smysl pro mě i pro klub. Já byl doma, měl jsem tam plno známých,“ chválí si.

Na podzim se Bouchal s klubem rozloučil. Hrát fotbal ale chce dál. Aktuálně kope za Slavii České Budějovice v I. A třídě. „Máme dobrou partu, baví mě to. Na stadionu jsem za pět minut na kole, to je fajn. Jen moje výkony by mohly být lepší,“ uvažuje.

Kromě velkého fotbalu vynikal také ve futsalu, kde svoji kariéru spojil s budějovickým týmem FC 30. „Byl to výborný doplněk k fotbalu. Je to rychlé, člověk musí pořád pracovat s míčem. Pomáhalo mi to,“ tvrdí.

K úspěšné kariéře přispělo Petru Bouchalovi také to, že se mu vyhýbala vážnější zranění, a to až na dvě výjimky. „V osmnácti jsem měl zlomený levý kotník. Na konci kariéry mi zlomili holenní kost na pravé noze, i když jsem původně myslel, že to byl kotník. Naštěstí nemám žádné následky,