Už není jen ten, který vyřadil AS Řím. Štepanovský teď Brno táhne

Nejslavnější počin fotbalisty Petera Štepanovského (31 let) viděli fanoušci nejen na Slovensku, ale i v Arménii nebo předloni v Karviné.

„Vždycky, když jsem někam přestoupil, mi ho někdo připomenul,“ pravil slovenský záložník.

Na olympijském stadionu v Římě 25. srpna 2011 posunul Slovan Bratislava do základní fáze Evropské ligy. Osm minut před koncem odvety gólem na 1:1 vyřadil AS Řím.

„Zviditelnilo mě to. Rád na to vzpomínám, bylo to super období,“ řekne Štepanovský o bezmála osm let později, kdy na jeho gól přijde zase řeč.

V Brně, kam loni z Karviné přišel, si ho fanoušci připomínali také. Ne vždycky jen s nadšením. Na podzim se Zbrojovka trápila, Štepanovský jako posila z ligy se v průměru „vezl“ s ní a netrpěliví příznivci chtěli vidět víc než muže s jedním slavným gólem na kontě.

„Já jsem ale nikdy nebyl vyloženě střelec. Spíš takový ten pracovitý hráč, který góly chystal. Teď se mě to drží,“ krčí rameny rodák ze Skalice. Na jaře je to od něho úplně jiná písnička. Těm, kteří mu věřili, ukazuje Štepanovský to nejlepší, co v něm je. Ty ostatní dost možná týden co týden překvapuje. Ze svých osmi jarních gólů dal navíc plných pět v posledních čtyřech kolech, kdy jde na špici druhé ligy o všechno. „Nenazval bych to obratem. Peter si udržuje standardní výkonnost,“ říká o svém nepostradatelném muži brněnský trenér Pavel Šustr.

Nebylo to tak vždycky. Odeznít musely loňské časy, kdy Štepanovského posílal do zápasů až v jejich průběhu z lavičky – nebo ho na trávník neposlal vůbec. To skončilo v listopadu. Návrat do základní sestavy tenhle podsaditý Slovák tehdy okamžitě oslavil dvěma trefami do sítě Vítkovic.

„Peter všechny zápasy odpracuje nadoraz. Nikdy se na nic nevykašle. Fotbal ho za to odměňuje. Je to pracant, který jezdí nahoru a dolů bez ohledu na to, jestli se mu zrovna daří, nebo nedaří,“ oceňuje kouč Zbrojovky.

V závěru druhé ligy má ve Štepanovském žolíka, který umí zúročit práci mužstva a rozhodovat zápasy. Třikrát v jarní části byl Štepanovského gól vítězný a přinesl Zbrojovce tři body. Kdyby to mělo pokračovat i zítra v důležitém zápase 29. kola proti Třinci, určitě by se nezlobil.

Nejraději má tenhle zarputilý středopolař úniky po křídle, kam dostává balony do běhu za obranu. Ale pokud jde o dávání gólů, ty (alespoň letos) častěji doklepává z blízkosti branky.

„Teď to vnímám tak, že mě míč sám najde a já to dorazím. Jsem tam, kde mám být. Je to jedno s druhým, těžko se popisuje, proč to tak je. Pracuji pořád stejně,“ říká o sobě.

Hradec Králové před deseti dny v televizním zápase pokořil trefou po hrubce soupeřova brankáře, který při vyběhnutí upadl a nečekaně pustil míč za sebe. Štepanovský se prohnal kolem něho a pohodlně skóroval do prázdné. „Hráč, který by nebyl tak poctivý, balon tak nesleduje a nedá tu branku,“ tvrdí Šustr.

Ústřední hráč jarní Zbrojovky vidí jeden rozdíl oproti nevydařenému podzimu: „Tehdy bych za brankáře tak jako proti Hradci nabíhal taky,“ je si jistý. „Ale je možné, že na podzim by brankář tu chybu neudělal.“