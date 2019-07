Perleť ztrácí lesk. O legendární trofej hrají jen „béčkové“ týmy

Doba, kdy do Žirovnice jezdily v létě na turnaj o Perleťový pohár top fotbalové týmy z celé republiky, jsou zřejmě definitivně pryč. Rok od roku se účastníci hledají čím dál hůř.

„Za mých mladých let se hrávalo vždycky první srpnový víkend a přes to nejel vlak. Jenže my teď hledáme termín i o měsíc a půl dřív. A to je neskutečné,“ stěžuje si předseda pořádajícího oddílu FC Slavoj Žirovnice Libor Šebesta. „Zvažujeme, co s tím budeme dělat.“

Představě, že by jednou turnaj s nálepkou nejstarší u nás, měl definitivně zaniknout, se však vehementně brání. „Perleťový pohár bude pokračovat pořád,“ nepochybuje. „Je ale jasné, že s účastí to bude asi čím dál složitější,“ připouští.

Na časy, kdy se v hledišti stadionu tísnilo i pět tisíc fanoušků a sledovalo například bitvu obou slavných pražských S, mohou v Žirovnici už jen vzpomínat. „Celkově teď kluby od účasti na podobných turnajích spíš upouštějí,“ je si vědom Šebesta. „Nechtějí na ně vůbec jezdit.“

Příznivcem letních turnajů ostatně není ani současný hlavní kouč FC Vysočina Jihlava Radim Kučera. „Jednou jsem v Žirovnici vyhrál se Znojmem, je to tuším asi čtyři roky zpátky. Vím, že má tenhle turnaj dlouholetou tradici, ale upřímně říkám, že si spíš dohodnu dva přípravné zápasy během jednoho týdne, než je odehrát v jednom dni,“ přiznává Kučera.

Vítězem 50. ročníku Perleťového poháru se v roce 1983 stala pražská Sparta. Nahoře zleva Miloslav Denk, Tomáš Skuhravý, Vlastimil Calta, Josef Jarolím, Vítězslav Lavička, dole Jaroslav Olejár, Zdeněk Ščasný, Jozef Chovanec, Ivan Hašek, Július Bielik a František Straka. Jejich triumf sledovalo pět tisíc diváků.

Na letošní ročník však se svým týmem necestuje především proto, že už v pondělí hraje Vysočina první utkání nové druholigové sezony v Ústí nad Labem. „Od nás tudíž do Žirovnice pojede jenom divizní béčko,“ hlásí trenér jihlavského A-mužstva.

Kvarteto účastníků pak doplní ještě třetiligové Velké Meziříčí, Kamenice nad Lipou hrající 1. A třídu a domácí Slavoj Žirovnice.

„Nebyl prostor domluvit se s kýmkoliv jiným, protože první liga už začala minulý týden. My jsme tudíž měli na výběr pouze ze dvou termínů, ovšem bylo taky potřeba, aby po soutěži dostatečně zregeneroval trávník. A týmům potom námi navržený termín už nevyhovoval,“ vysvětluje Šebesta.

Původní pohár zmizel

Hrát se každopádně i letos bude o cennou trofej. Současný perleťový pohár vyrobil Miloslav Hejtmánek, uznávaný perleťářský mistr bižuterie ve spolupráci s akademickým malířem Čestmírem Hlavičkou mladším, poté co v roce 1953 při dvacátém ročníku turnaje získal původní pohár tým GZ Královo Pole. Turnaj totiž vyhrál potřetí v řadě.

„V kritickém dvacátém ročníku neporazila Královo Pole ani kompletní Slavia Praha, která měla pohár Žirovnici zachránit,“ vzpomínají pamětníci žirovnického fotbalu.

Perleťový pohár 2019 86. ročníku, který se v Žirovnici hraje v sobotu od 13 hodin, se zúčastní: FC Velké Meziříčí (MSFL)

FC Vysočina Jihlava B (divize - skupina D)

Slovan Kamenice nad Lipou (1. A třída)

FC Slavoj Žirovnice (Krajský přebor Vysočiny)

Následně se proto rozhodlo, že nová trofej už bude navždy pouze putovní. Její cena je úctyhodná. „Záleží, z jakého pohledu se to bere, ale podle mě má v současné době hodnotu kolem tří set tisíc korun. Možná i vyšší,“ odhaduje Šebesta.

Perleťový pohár je uložen v žirovnickém muzeu, kam by vedení klubu jednou velmi rádo přidalo i onu zmiňovanou první verzi. Jenže ta není k nalezení.

„Já kdysi za Královo Pole hrával, takže jsem se na pohár vždycky šel podívat. Pak se ale klub přestěhoval do Prostějova a pohár zmizel,“ krčí rameny šéf žirovnického klubu. „Snažil jsem se ho všemožně najít, jenže všechno bylo marné. Těžko říct, kde skončil.“

I současná druhá podoba trofeje je ovšem velmi zdařilá a rozhodně stojí za to ji vidět na vlastní oči. Turnaj začíná v sobotu ve 13 hodin.

„Perleťový pohár k městu Žirovnice patří, je to tradice, proto doufám, že diváci zase přijdou,“ věří Šebesta. „Jasně, neúčast známých klubů se asi na návštěvnosti projeví, každopádně lidi určitě zase dorazí,“ má jasno.