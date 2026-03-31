Resende vždy zůstal svůj, s vedením měl ale neshody. Fanoušky loučení mrzí

  13:30
Od prvního do posledního momentu zůstal svůj. Vždy s pozdravem podal ruku, zeptal se, jak se máte. I k hráčům byl férový, šli za ním. Získal si i fanoušky. Potkávali ho často v centru Českých Budějovic. Bydlel dvě minuty od hlavního náměstí, rád chodil na svou oblíbenou kávu.

Českobudějovický trenér Pedro Resende | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Tento rituál, stejně jako další zvyklosti posledních měsíců v Dynamu už neplatí. Pedro Resende si sbalil věci a po okamžité výpovědi od vedení klubu zamířil portugalský kouč do Lucemburska, kde žije.

Proč? Neuspokojivá hra a výsledky týmu ve druhé lize z posledního období. Alespoň tak zní oficiální stanovisko klubu.

V posledních týdnech a měsících byl portugalský kouč a zahraniční vedení klubu na jiných stranách. Naplno se to projevilo v zimě, kdy Resende v pauze dlouho počítal jen odchody hráčů a dovolil si svou nespokojenost vyslovit i na startu přípravy v rozhovoru pro iDNES.cz.

Reakce klubu byla jasná – varování a útlum s mediálními výstupy. Resende chyběl i na tiskové konferenci před druhou polovinou sezony. Pracoval s kádrem, který měl k dispozici. Ke konci přípravy dostal několik hráčů, ale na jejich výběru se téměř nepodílel, stejně jako v minulosti.

To byl dost možná moment, který v 48letém trenérovi odstartoval změnu kurzu. Stále častěji slýchal, že si přivádí hráče, které pak ani nedává do hry. Jenže jak sám několikrát zopakoval, za první půlrok v Dynamu si vybral jediného fotbalistu, konkrétně trval na pokračování kapitána Jiřího Skaláka.

Kromě klubových zájmů musel myslet i na svou kariéru. Tušil, že angažmá na Střeleckém ostrově nemusí trvat dlouho. Smlouvu měl jen do konce sezony a dalo se tušit, že šanci na pokračování nedostane.

Nedostal. Nedokončil ani celý ročník. Tým na jaře jednou vyhrál, jednou remizoval a dvakrát prohrál. Chyběl talent z akademie David Krch, jenž nastupuje jen za B tým, protože odmítl podepsat novou smlouvu, a tak před letním odchodem do Opavy strádá ve třetí lize. „Je to otázka na vedení, ne na mě,“ supěl Resende na tiskových konferencích při otázkách na toto téma.

Kdo byl z konce Portugalce překvapený, teď už možná tolik není. Nicméně i trenéry samotné zaskočilo oznámení o výpovědi více než týden po – dle klubu – rozhodujícím utkání doma se Žižkovem (0:2).

Co je zřejmé, to je velký odpor fanoušků. Resende se stal jejich oblíbencem. Podporovali ho transparenty i pokřiky na stadionu. Pro příznivce černobílého klubu byl jistotou a nadějí zároveň. Převažoval názor, že z týmu dokázal na hřišti často vytěžit maximum.

Jistá paralela platí s obdobím o čtyři roky zpátky. Když končil David Horejš, klubová ikona, v té době nejdéle sloužící trenér u jednoho mužstva, na hlavu majitele Vladimíra Koubka se snášela kritika. Fanoušci jasně stáli za Horejšem. Fandili mu a nezapomínali cestu, kterou s týmem prošel ode dna druhé ligy až přes postup mezi elitu. Těžce nesli kromě konce samotného i to, že Koubek trenéra záhy po zveřejnění odstavil od týmu.

Teď se loučí Resende. Mimo Slováka Pavola Švantnera první zahraniční kouč na lavičce prvního týmu Dynama. „Z fanoušků to nikdo nečekal a všechny nás to mrzí,“ zní jeden z mnoha podobných hlasů fanoušků Dynama.

„Děkuji, teď není správný čas na rozhovor,“ rozloučil se Resende. Byť mu chybí potřebná licence, v Česku si udělal velmi dobré jméno a brzy může adresu tuzemského klubu opět zadávat do navigace při cestě z domovského Lucemburska.

Oficiální rozlučku s týmem si neužil. V pondělí ráno v tichosti naposledy opustil Střelecký ostrov. Podobně odděleně se loučili po změně majitele loni v létě také tehdejší trenéři Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským.

Odpolední trénink už vedl Nikodimos Papavasiliou, který je prvním Kypřanem v historii klubu. České prostředí zná, v zemi už několik let žije. K ruce bude mít asistenta z Řecka Nikolase Kalakoutise a také trenéra týmu do 19 let v akademii Filipa Toncara.

