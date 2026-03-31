Resende vždy zůstal svůj, s vedením měl ale neshody. Fanoušky loučení mrzí

Tento rituál, stejně jako další zvyklosti posledních měsíců v Dynamu už neplatí. Pedro Resende si sbalil věci a po okamžité výpovědi od vedení klubu zamířil portugalský kouč do Lucemburska, kde žije.
Proč? Neuspokojivá hra a výsledky týmu ve druhé lize z posledního období. Alespoň tak zní oficiální stanovisko klubu.
Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď
V posledních týdnech a měsících byl portugalský kouč a zahraniční vedení klubu na jiných stranách. Naplno se to projevilo v zimě, kdy Resende v pauze dlouho počítal jen odchody hráčů a dovolil si svou nespokojenost vyslovit i na startu přípravy v rozhovoru pro iDNES.cz.
Reakce klubu byla jasná – varování a útlum s mediálními výstupy. Resende chyběl i na tiskové konferenci před druhou polovinou sezony. Pracoval s kádrem, který měl k dispozici. Ke konci přípravy dostal několik hráčů, ale na jejich výběru se téměř nepodílel, stejně jako v minulosti.
To byl dost možná moment, který v 48letém trenérovi odstartoval změnu kurzu. Stále častěji slýchal, že si přivádí hráče, které pak ani nedává do hry. Jenže jak sám několikrát zopakoval, za první půlrok v Dynamu si vybral jediného fotbalistu, konkrétně trval na pokračování kapitána Jiřího Skaláka.
Kromě klubových zájmů musel myslet i na svou kariéru. Tušil, že angažmá na Střeleckém ostrově nemusí trvat dlouho. Smlouvu měl jen do konce sezony a dalo se tušit, že šanci na pokračování nedostane.
Nedostal. Nedokončil ani celý ročník. Tým na jaře jednou vyhrál, jednou remizoval a dvakrát prohrál. Chyběl talent z akademie David Krch, jenž nastupuje jen za B tým, protože odmítl podepsat novou smlouvu, a tak před letním odchodem do Opavy strádá ve třetí lize. „Je to otázka na vedení, ne na mě,“ supěl Resende na tiskových konferencích při otázkách na toto téma.
Do Česka se může vrátit
Kdo byl z konce Portugalce překvapený, teď už možná tolik není. Nicméně i trenéry samotné zaskočilo oznámení o výpovědi více než týden po – dle klubu – rozhodujícím utkání doma se Žižkovem (0:2).
Co je zřejmé, to je velký odpor fanoušků. Resende se stal jejich oblíbencem. Podporovali ho transparenty i pokřiky na stadionu. Pro příznivce černobílého klubu byl jistotou a nadějí zároveň. Převažoval názor, že z týmu dokázal na hřišti často vytěžit maximum.
Jistá paralela platí s obdobím o čtyři roky zpátky. Když končil David Horejš, klubová ikona, v té době nejdéle sloužící trenér u jednoho mužstva, na hlavu majitele Vladimíra Koubka se snášela kritika. Fanoušci jasně stáli za Horejšem. Fandili mu a nezapomínali cestu, kterou s týmem prošel ode dna druhé ligy až přes postup mezi elitu. Těžce nesli kromě konce samotného i to, že Koubek trenéra záhy po zveřejnění odstavil od týmu.
Teď se loučí Resende. Mimo Slováka Pavola Švantnera první zahraniční kouč na lavičce prvního týmu Dynama. „Z fanoušků to nikdo nečekal a všechny nás to mrzí,“ zní jeden z mnoha podobných hlasů fanoušků Dynama.
„Děkuji, teď není správný čas na rozhovor,“ rozloučil se Resende. Byť mu chybí potřebná licence, v Česku si udělal velmi dobré jméno a brzy může adresu tuzemského klubu opět zadávat do navigace při cestě z domovského Lucemburska.
Oficiální rozlučku s týmem si neužil. V pondělí ráno v tichosti naposledy opustil Střelecký ostrov. Podobně odděleně se loučili po změně majitele loni v létě také tehdejší trenéři Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským.
Odpolední trénink už vedl Nikodimos Papavasiliou, který je prvním Kypřanem v historii klubu. České prostředí zná, v zemi už několik let žije. K ruce bude mít asistenta z Řecka Nikolase Kalakoutise a také trenéra týmu do 19 let v akademii Filipa Toncara.