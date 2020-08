Chodí snad korona jen ve vyšších ligách? ptají se menší kluby v poháru

Fotbalové Blansko se po sobotním prvním bodu z premiérového utkání ve druhé lize proti Prostějovu může zároveň radovat i z postupu v poháru. Nalosované Hranice, stejně jako týmy Rýmařova a Slavičína, totiž odmítly zaplatit náklady na povinné testy i přes svazovou dotaci kryjící polovinu nákladů. K zápasu tudíž nemohou nastoupit.



Jejich místo by naopak - i za cenu výdajů na testování - rádi převzali fotbalisté divizního Hodonína. Ti ale MOL Cup letos hrát nemohou. „Řekli nám, že kluby, které se dostaly loni přes první předkolo, mají na MOL Cup nárok, ostatní nikoliv,“ popsal kouč Pavol Švantner.

Mol Cup 2020/2021 Program a výsledky

O účasti tak rozhoduje více než rok starý duel, který Hodonín v zásadně oslabené sestavě tehdy se tvořícího týmu nezvládl v Lanžhotě poměrem 1:3. „Situace je teď jiná, pohár bychom teď rádi přivítali a měli na něj i kvalitu, holt už nám to ale nebylo nabídnuto a nezbývá než to respektovat,“ povzdechl si Švantner.

Jejich poslední soupeř z Lanžhota naopak kvalifikační podmínku splňuje, testováním již prošel a dnes přivítá na svém hřišti druholigovou Líšeň. Důvodům testování ale jejich sportovní manažer Jiří Bartoš příliš nerozumí.

„Připadá mi to jako obrovská fraška. Korona snad chodí jen v první a druhé lize? Proč je kvůli tomu povinné testování a třetí až poslední soutěž kontrolovaná není? Otestovali nás ve čtvrtek a my hrajeme za týden ve středu. Kde je napsané, že mezitím to někdo nechytí?“ pokládá oprávněné dotazy.

Ve středu hraje i Vyškov na půdě Skaštic na Kroměřížsku.