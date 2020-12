Rudnytskyy nechce tichý fotbal. Snad už pustí diváky, doufá opora Varnsdorfu

I derniéra Slovanu vyšla, na půdě královéhradeckého lídra uhrál remízu 0:0. „Byl to spíš bojovný zápas a válka, terén už byl špatný. Jsme samozřejmě rádi, že jsme tam uhráli bod a podzim můžeme hodnotit celkem kladně, ale určitě tam byly rezervy a v zimní pauze je na čem pracovat.“

Varnsdorfu vyšla hlavně druhá část podzimní sezony. „V úvodu jsme měli asi třízápasový výpadek, ale pak jsme se celkem rozjeli a nakonec jsme rádi, že máme 17 bodů a patříme do středu tabulky,“ líbí se kapitánovi. „Dorůstají nám mladí kluci jako Bláha nebo Kocourek, navíc se vrátili zkušení Kouřil a Zbrožek. Máme to teď dobře poskládané,“ tvrdí Rudnytskyy.

I Varnsdorfu komplikovala sezonu pandemie koronaviru. „Nebylo to nic příjemného, když se soutěž rozehrála, a pak se na měsíc přerušila. Nám se nákaza naštěstí celkem vyhýbala, nezasáhlo nás to ve větší míře jako jiné týmy. Abychom v den zápasu přišli třeba o šest lidí, to nás nepotkalo,“ ulevil si ofenzivní obránce či záložník.

Pravidelné povinné testování Rudnytskyy zvládal. „Příjemné to určitě nebylo, za poslední měsíc a půl jsme tam byli snad osmkrát. Ke konci už jsme si z toho dělali legraci, zvykli jsme si. Až na jednoho nejmenovaného, ten to snášel hodně špatně a byl terčem našich legrácek,“ culil se Rudnytskyy.

Víc než nepříjemné testování kapitána štvalo, že se hrálo bez diváků. „Bylo to divné, atmosféra nebyla taková, jak jsme zvyklí. Ta opatření na jednu stranu chápu, na druhou je to zvláštní. Fotbal by se měl dělat pro lidi a je lepší, když jsou diváci na stadionu, než když je to takové tiché a ostrý zápas připomíná spíše přípravu. Zvykat bych si na to určitě nechtěl, fotbal tím trpí. Snad už jaro bude lepší a aspoň část diváků bude vpuštěna na stadion,“ věří Rudnytskyy.

Na jaře chce Slovan minimálně udržet pozice. „Chceme pokračovat v tom, kde jsme na podzim skončili. Žádné velké cíle nevyhlašujeme, jsme pokorní. Ale budeme bojovat a uvidíme, kam nás to dostane.“