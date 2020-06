Z výprasku se oklepeme, slibuje varnsdorfský kapitán Rudnytskyy

Přitom Slovan předtím coby outsider dobyl favorita Jihlavu 2:1, to byla senzace. „Na ten výkon jsme nenavázali. Vstoupili jsme špatně do 2. půle, dostali jsme rychlé dva góly a bylo po zápase. I tak jsme si vytvořili dost šancí. Skončit to 4:4, nikdo by se nemohl divit. Ale mají zkušený tým, borce, co prošli ligou. V útočné fázi byli jinde.“

Zápasy jdou v rychlém sledu, to je po takové demolici výhoda. „Hodíme to za hlavu. Vyhodnotíme to a půjdeme dál, nemá cenu se v tom pitvat dva tři dny. Ani není čas, což je jedině dobře,“ míní kapitán.

Fyzicky se cítí dobře i přes zběsilé druholigové tempo. „V tom není problém, uvidíme časem, třeba se to bude kumulovat. Ale měli jsme dlouhou přípravu, vlastně dvě zimní přípravy, takže si myslím, že to bude v pohodě.“ Všichni jsou zatím fit. „Zranění se nám vyhýbají, jsme trošku ohrožení kartami, ale to k fotbalu patří.“ V sobotu Varnsdorf razí na derby do Ústí. „Připravíme se na ně, chceme bodovat!“

Rudnytskyy je rád, že se fotbalové soutěže předčasně neukončily. „Sice se hraje za přísných opatření, ale jsem rád, že se to rozběhlo.“ Do hlediště už se dostane i pár diváků a v Kotlině jsou hlasití. „Bez nich by šlo jen o přáteláky. Jsem rád, že je tady nějaký zvuk.“