Zavadil hlásí návrat do Brna, tentokrát v roli asistenta trenéra Hynka

„Je to skvělý pocit, protože jsem tu strávil šest let hráčské kariéry. Ten klub jsem vždycky miloval a miloval jsem za něj hrát. Jsem strašně rád, že jsem tady, že můžu klukům pomoct. Jsem odhodlaný a moc se těším,“ oznámil šestačtyřicetiletý Zavadil v tiskovém prohlášení.

V Brně odehrál 118 zápasů, v nichž dal 17 branek, a v jeho dresu v roce 2022 ukončil vrcholovou kariéru. Završil ji postupem se Zbrojovkou do první ligy.

Na funkcionářské úrovni si Zavadil vyzkoušel pozici manažera v Opavě, jako hlavní trenér vedl Řepiště v moravskoslezském přeboru a naposled loni na podzim společně s Josefem Mazurou trénoval druholigový Prostějov. Oba byli od mužstva nečekaně odvoláni během zimní přípravy.

Pavel Zavadil¨býval ve Zbrojovce kapitánem.

„Pavel ví, co chce a jak to chce. To je nejdůležitější,“ řekl tehdy o svém spolupracovníkovi trenérský matador Mazura. „Vidím na něm, že má o fotbale svoji představu. Chce hrát hodně ofenzivně. Nikoho nekopíruje, přináší do fotbalu něco svého, to je pozitivní,“ ocenil na Zavadilovi.

Ten je v českém fotbale dalším z trenérů, kteří jdou své nabyté zkušenosti uplatňovat krátce po ukončení kariéry. „Věřím si, protože pětadvacet let jsem hrál na nejvyšší úrovni a poznal jsem spoustu trenérů. Strašně mě to chytlo, baví mě práce s mladými kluky.

Po hráčské kariéře mi chyběla kabina, komunikace s hráči, v té jsem silný. Těším se na každý trénink, jako když jsem byl hráč. Baví mě to moc. Vymýšlet cvičení, a hlavně reagovat na to, když nám v zápase něco nejde. Hned na tom děláme. Věřím, že i hráče to baví a že jim to pomáhá, protože mně to pomáhalo,“ řekl loni v rozhovoru pro MF DNES