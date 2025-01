Vrba v Líšni: Možná na mě budou lidé pokřikovat, dlouho jsem nebyl vidět

Jedenašedesátiletý rodák z Přerova je rázem největší osobností druhé nejvyšší soutěže, což má při naplnění jeho ideálního scénáře trvat nejdéle do začátku června. Pak chce slavit postup do první ligy.

„Všechno, co potřebuji, jsem si dovezl z domu, vybavení a hráče dodal klub. To, co k fotbalu patří, mám, chybí nám jen jedno: postup do ligy,“ pronesl Vrba po zahajovacím tréninku v Líšni jednoznačně.

Přiznal, že nový majitel klubu z okraje Brna, průmyslník Pavel Fait, ho před časem lákal i do brněnské Zbrojovky, o jejíž koupi měl zájem. Teď bude Zbrojovka naopak jeho velkým konkurentem.

Líšeň je v druhé lize devátá, na barážovou třetí příčku ztrácí sedm bodů. Je hra o postup mezi elitu reálná?

Ztráta je dost velká. Chápu, že mužstva, která mají náskok, chtějí baráž či postup uhrát taky. Nebude to nic jednoduchého. My jim chceme situaci znepříjemnit a nejméně do třetího místa se dostat.

Jak jste se na nástup do druhé ligy připravoval vy osobně?

Podíval jsem se na nějaké zápasy, ale víte dobře, jak to je. Zimní příprava je dlouhá, přišli noví hráči, možná přijde změna při koučování utkání, změny v tréninku. Já jsem se na to těšil, a uvidíme, jestli splním to, co po mně všichni v Líšni chtějí.

Tým posílili Pospíšil a Pernica, další jména se skloňují. Stavíte kádr na okamžitý úspěch?

Nechci říkat, že sem jdeme jen na půl roku. Naším cílem by mělo být dostat se do první trojky. Podmínky, které tady máme, a kvalita hráčů, jací přišli, jasně ukazují, že to Líšeň nevzdala. Já tedy taky ne. Nějaké hráče ještě hledáme. Pospíšila a Pernicu znám velice dobře, jsem rád, že přišli, pro Líšeň by měli přinést zkvalitnění.

Vsadil jste cíleně na hráče, s nimiž máte osobní zkušenosti? Pernica byl kapitánem Plzně za vaší éry.

Osobně jsem hráče nevybíral, to byla spíš shoda okolností. Přicházeli za mnou funkcionáři, říkali mi jména a bavili jsme se o nich. Nebylo na mně, abych říkal, kdo ano a kdo ne.

V první lize jde o zvučná jména, obstojí i o patro níž?

Proč by ne?

Druhá liga má svá specifika.

Každá liga je má. Druhá liga asi není tak fotbalová, tak to možná myslíte, že je o větší bojovnosti. To hráči, kteří sem přicházejí, nejsou takového ražení, že by jim to vadilo. Výběr posil pro Líšeň je vhodný. Ti, co jsme vybrali, to musí – měli by – zvládnout. Navíc my dál hledáme hráče do ofenzívy. Počítáme s tím, že ligové kluby musí někdy svoje soupisky uzavřít, a třeba se mimo ně ocitne hráč, který pro nás bude zajímavý.

Vrací se i bývalí hráči Líšně Nejen hvězdné posily, mezi něž patří Luděk Pernica a Martin Pospíšil, rozšiřují v těchto dnech kádr Líšně. Z Opavy se jí vrátil záložník Jaroslav Málek a brzo v něm přistane i útočník Jakub Přichystal, jehož posledním působištěm byla Olomouc. Jeho příchod oznámí klub ve čtvrtek.

Bavili jste se i o příchodu Petržely ze Slovácka?

To jméno tady probíhalo, ano. Bavili jsme se o Milanovi, v danou chvíli se tato myšlenka dál nerozvíjí.

Bude pro vás v Líšni výzvou renomované ligové hráče namíchat s místními druholigovými borci?

Já si hlavně myslím, že v Líšni jsou dobří hráči. Nejsou posbíraní někde po okolí, aby si šli zahrát. Jsou vybíráni dlouhodobě, svoji kvalitu už potvrdili. My kádr posílit chceme, abychom se dostali do třetího místa, protože pokud se to nepovede, bude to zklamání pro klub, pro mě i pro hráče, kteří sem přicházejí.

Máte před sebou jeden pokus na postup, a pokud se ho nepovede proměnit, posily odejdou a bude se řešit i vaše pozice?

O mém místě se jedná pravidelně každý měsíc! Minulý rok jsem odpočíval doma, to mě nikdo neřešil, ale jinak je to na pravidelném pořádku. O to vůbec nejde. Majitel klubu má nějaké vize, s nimi angažuje hráče, Líšeň chce být v lize, taková je realita. Říkat, že se chceme pohybovat do šestého místa, by byl alibismus. Neshodovalo by se to s tím, o čem se v kancelářích bavíme.

Potvrdíte, že vás boss Fait nejdřív chtěl do Zbrojovky, když se zajímal o její koupi?

Možná nějaká jednání probíhala, ale už je to nějakou dobu, pár roků. Dokonce jsme spolu i seděli, pokud mě paměť neklame. Seděli jsme spolu a vykládali jsme si o fotbale. Teď to byly už konkrétní věci.

Jak berete Zbrojovku teď?

Konkurent to je, tak to v Brně funguje. Je to mužstvo, které patří do ligy, má obrovskou podporu v Brně i v okolí. Na druhou stranu nevidím důvod, proč by nemohla postoupit i Líšeň, a proč by se vzájemná derby nemohla odehrávat v první lize.

Ptal jste se vedení klubu, kde by ji Líšeň hrála?

Na to jsem se neptal, proč bych měl? To se zeptejte v červnu.

Budete požadovat, aby se všichni hráči v Líšni věnovali jenom fotbalu, a nechodili už do zaměstnání, jak to u některých je?

Asi to k tomu spěje. Když máte takové ambice, jaké Líšeň má, tak to směřuje k plné profesionalizaci. Myslím si, že to tak i bude. Ostatně zatím máme tréninky naplánované na dopoledne a všichni tady jsou.

Jste připravený na jiný typ tlaku, než pod jakým jste byl v reprezentaci a na špici první ligy? Že budete svým způsobem i atrakcí?

Fanoušci mě dlouho neviděli, tak se přijdou podívat, třeba budou i pokřikovat. To se děje i jinde, to je život. U nás se tlak vytvoří taky, a myslím si, že bude obrovský. To, co Líšeň chce, je jednoznačné. V každém zápase budeme chtít uspět a dokázat, že na ligu máme.

Cítíte to tak, že zájem Líšně o ligu je dlouhodobý, a kdyby se nepovedl letos, že nastavené podmínky udrží a zkusí vybudovat postupový tým znovu?

Momentálně to tak cítím. Otázka je, co bude za tři měsíce. Je to o lidech, kteří tady ve fotbale fungují. Cítím, že Líšeň se o to chce porvat, a že kdyby se to nepovedlo letos a oni cítili, že se můžou v něčem posunout a že na to mají, tak proč se o to neporvat znovu. Já vám ale říkám na rovinu, že to, o čem se bavíme, je postup letos. Máme na to čtrnáct kol, po nich možná baráž, a musíme se o to minimálně zkusit poprat.