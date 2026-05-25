Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

Jedenapadesátiletý Šustr převzal mužstvo v únoru po odvolaném Davidu Holoubkovi. Mužstvo výsledkově zvedl, v nadstavbě ale uhráli Pražané z pěti zápasů jen tři body a po porážce 0:3 s Ostravou v sobotním přímém souboji o účast v baráži obsadili v lize poslední místo.
„Pavel Šustr bude trenérem i pro příští sezonu, spokojený s jeho prací jsem maximálně. Potvrzují to výsledky, které za těch 14 zápasů dodal, nebyly vůbec špatné,“ řekl Turek. „Troufám si říct, že nějaká část toho neúspěchu jde za každým v klubu, primárně za mnou, sportovním ředitelem Martinem Haškem a za hráči. Zrovna u Pavla je ale ten negativní přínos prakticky neexistující. Od prvního dne, kdy nastoupil, tak neměl ani chvilku volna a odvedl perfektní práci,“ uvedl majitel klubu.
Dukla opouští nejvyšší soutěž po dvou sezonách. Šustr po porážce s Ostravou na tiskové konferenci ujistil, že má chuť pokračovat a pokusí se v nejkratším možném čase vrátit celek z Julisky mezi elitu.
„Takové věci se stávají, kluby sestupují a postupují. Jeden z důležitých principů v rámci naší výchovy mládeže je naučit se prohrávat a zvládat neúspěch, takže by bylo trochu divné, kdybychom my jako vedení klubu nezvládali základní dovednosti, které očekáváme od těch nejmladších. Jednoznačně to ale je neúspěch, nejen ten sobotní zápas. Měli jsme v sezoně i dobré momenty, ale ty špatné nakonec převážily,“ zhodnotil Turek.