V Šustrovi po konci v Brně narůstá zloba: Jsem naštvaný sám na sebe

Jeho dres na sebe navlékl minulý týden při exhibici legend. Pavel Šustr doufá, že jako trenér se jednou do Zbrojovky vrátí.

Mrzí vás i to, že jste přišel o místo po dvou vyhraných zápasech?

Ano. Ale takové bylo rozhodnutí majitele (Václava Bartoňka) a to já musím respektovat. Bylo mi ctí trénovat Zbrojovku, a tu zlobu, která ve mně narůstá, vztahuji na sebe. Mně vadí, že k mému odvolání vůbec došlo.

Proč to tak muselo skončit?

Obecně k tomu vedly výsledky a předvedené výkony týmu. Aspektů může být víc. My se ale o nich můžeme jen domnívat, a já nejsem člověk, který si vytváří domněnky. Nepodařilo se navázat na jaro a letní přípravu, ale všechno, co bych o tom řekl, jsou moje domněnky, a nikde není psané, že kdybychom něco změnili, vypadalo by to jinak.

Z vašich reakcí šlo vyčíst, že vás odvolání nepřekvapilo. Je to tak?

Nemohlo mě překvapit, protože jsem o něm celou dobu věděl. Ne od majitele, ale od manažera Tomáše Požára jsem měl informaci, že pan majitel jedná s trenérem Machálkem. Věděl jsem, že v momentě, kdy pan Machálek kývne, tak budu já odvolán.

To se dá brát jako jednání za vašimi zády.

Majitel klubu má právo chovat se jakkoliv, do toho já mu nebudu zasahovat. Oceňuji, že mně to řekl Tomáš Požár. Byli jsme domluveni, že když taková situace nastane, tak mi tu informaci dá.

Šustrova čísla 42 zápasů trvalo působení Pavla Šustra ve Zbrojovce. Uzavřel ho s bilancí 23 - 11 - 8. 19 bodů z 33 možných získal ve 2. lize na podzim. Na jaře to bylo 34 bodů z 42 možných.

Budete ve Zbrojovce pokračovat v jiné funkci?

V tento moment jsou všechny trenérské posty ve Zbrojovce obsazené. Spousta lidí, kteří tu jsou, přišla za mého působení jako šéftrenéra dorostu a za nimi za všemi já stojím. Nikdy bych neudělal to, že by někoho vyhodili, abych já mohl jít dělat jeho práci. Žádný volný tady momentálně není, byť mě to mrzí, protože Zbrojovka je klub, pro který chci pracovat.

Z toho ale plyne, že pro vás bylo docela riskantní jít od mládeže k áčku, když se není kam vrátit.

Vzhledem k tomu, že jsem byl šéftrenérem dorostu, trénoval jsem věkovou kategorii U19 a byl jsem asistentem u reprezentace do 17 let, kde jsme postoupili na Euro, tak ano, šel jsem do rizika. Na druhou stranu mi Zbrojovka dala výzvu a já jsem si splnil svůj sen trénovat její A tým. Neuvažoval jsem o tom negativně, a ani teď to negativně nevidím.

Dovedete si představit, že půjdete trénovat jinam?

Teď už ano. Ve Zbrojovce jsem prošel všemi kategoriemi, měl jsem možnost ukázat svoje schopnosti. Doteď jsem všechny nabídky odmítal, protože můj cíl byl jasný. On se vlastně nemění. Budu dělat všechno pro to, abych se jednou do Brna vrátil a mohl trénovat ve svém městě.

Co to obnáší?

Profesně se rozvíjet. Aby to někdo nepochopil tak, že budu chodit kritizovat práci jiných trenérů a vykládat, že bych to já dělal jinak. Buď si mě Zbrojovka díky mé práci všimne, nebo ne, ale mým vnitřním cílem je vést ji v budoucnu znovu.

Vyčítáte si za podzim, kdy jste tuto možnost měl, něco?

Znovu... nikdy nemůžeme vědět, co či koho konkrétně byla chyba. Ta situace se už nevrátí, neprožijeme ji znovu a jinak. Vždycky mužstvo na zápas připravujete s nejlepším vědomím a svědomím. Že se něco povede víc a něco míň, to tak je.

Jsou ale taky měřitelné položky, třeba posílení mužstva v létě. Nemělo přijít výraznější, přestože se vám příprava vydařila?

Tak tohle rozhodně měřitelné není. My jsme (v Brně) specifické prostředí. Takže: aby sem přišel hráč, který by byl hned posilou, musel by mít kvalitu, musel by být hotovým ligovým hráčem a musela by to být osobnost. Naše prostředí je jiné než v ostatních - při vší úctě - druholigových týmech. My víme, že hrajeme o postup, máme o něho hrát. To nikde jinde není. Takže sice ano, mohl sem přijít hráč, ale nikdy není psané, že by byl hned posilou, i kdyby k tomu měl předpoklady.

Vícekrát jste musel brzo střídat hráče, u kterého jste ocenil dobrou práci během přípravy. Může to být tak, že se nepodařilo trefit složení mužstva z tréninkových a zápasových typů hráčů?

Vždycky vycházíte z toho, jaké předpoklady hráč má a jak vám je ukazuje. Já to mám nastavené tak, že pokud hráč během přípravy nevykazuje kvalitu, tak hrát nemůže. Někteří hráči ukázali, že se o nominaci perou, ale z nějakého důvodu pak tíhu zápasu neunesli. Ať to byl výsledkový tlak, tlak fanoušků nebo můj, že jsem po něm chtěl příliš mnoho, nebo naopak příliš málo.

Jakou cestu jako trenér budete muset urazit, abyste se do Brna vrátil?

Trendy a to, co se kde a jak trénuje, sleduju průběžně pořád. Ale schopnost koučovat zápasy a rozhodovat se správně ve správný čas přichází jen se zkušenostmi. Ty získáte v zápasech. Proto kdyby přišla nabídka pracovat mimo Brno, kývl bych, abych měl možnost se rozvíjet.

Postoupí Zbrojovka?

Věřím, že jo, že kádr máme poskládaný dobře. Poslední zápasy ukázaly charakter hráčů a věřím, že kluci ty zápasy zvládnou. Já jim věřím.