Šustr opět válí na Hané. S Prostějovem chce být do pátého místa

Šustr si za svoje rok a půl dlouhé působení udělal dobré renomé. Když v prosinci 2019 eskáčko přebíral, hlavním bodem byla záchrana. „Chtěli jsme se dostat do klidných vod. Na jaře začal covid, hráli jsme s mladými kluky. Zkušení, jako například Kroupa či Polák, končili,“ vzpomínal Šustr.

Prostějovany ve druhé lize udržel a následná sezona byla úplně z jiného soudku. V ročníku 2020/2021 skončili jeho svěřenci třetí. Mezi elitu tenkrát postupoval pouze jeden mančaft.

„I pan předseda řekl do novin, že chce hrát o ty nejvyšší příčky. Celkem se nám dařilo, výsledkově i herně. Některé zápasy utekly. Byli jsme velmi úspěšní venku, doma se nám tolik nedařilo. Takže jistý úspěch určitě, ale že by to byl nějaký mega úspěch, to ne,“ povídal Šustr.

Coby hráč odehrál za Zbrojovku Brno 117 prvoligových zápasů. Na jihu Moravy začal i s trenéřinou. Po konci v Brně převzal Prostějov, z něhož se před rokem stěhoval do slovenské Senice.

„Nabídku ze Senice jsem měl i rok předtím. Ale to jsem byl v Prostějově jen půl roku. O rok později přišla nabídka podruhé. V té době to pro mě byla výzva. Jít trénovat první ligu. Bral jsem to jako posun v kariéře. Beru to tak pořád. Zažil jsem slovenskou první ligu. Slovan Bratislava, Trenčín, Trnava. To je záruka hráčské kvality,“ uvažoval sedmačtyřicetiletý kouč.

To je ovšem asi to jediné, co si Šustr může na angažmá u sousedů pochvalovat. Ekonomická situace Senice začala být tristní a Šustr i s hráči začali místo několika výplat dostávat plané sliby a výmluvy.

„Už se k tomu nechci moc vyjadřovat. Situace se táhla delší čas. My jsme udělali vše pro to, aby tým setrval v nejvyšší soutěži, což se povedlo. Licenci ale pak nedostali. Určitě mě to však obohatilo a posunulo,“ říkal Šustr, jenž byl u předsedy Františka Jury kandidátem číslo jedna.

„Pro mě byl priorita už několik kol před koncem sezony,“ sdělil Jura – i přesto, že poté co Prostějov začal spolupracovat s prvoligovým Baníkem, chtěli Ostravané na Hanou dosadit svého kouče. Přes odhodlaného Juru ale návrh neprošel. „Dvě tři kola před koncem sezony jsme to začali řešit. Bývalým trenérům jsem to řekl. O změně věděli,“ uvedl Jura s tím, že ke změně sáhl jednak z důvodu špatných výsledků, jednak kvůli rodící se spolupráci s Baníkem.

Šustr dle svých slov ze začátku jasno neměl. „Měl jsem určité nabídky a probíhala jednání. Ale pan Jura byl jasný, konkrétní. Řekl, že mě chce a že chce, abych se vrátil, že chce tým budovat. Na základě tohoto jednoho souvětí jsme se domluvili,“ ocenil Šustr. „Přišel jsem do prostředí, které je připravené posouvat se a něco budovat. To mě naplňuje a to je nejdůležitější. Zase je to pro mě výzva, stavíme nový tým, hledáme nové hráče, připravujeme se na to, abychom co nejlépe zvládli druhou ligu, takže pocity z návratu? V pohodě,“ usmál se.

Přípravu nepřeceňovat

Po jeho převzetí Prostějov ve čtyřech zápasech nejen že neprohrál, ale ani neinkasoval. Se slovenskou Dubnicí zvítězil 3:0, načež uhrál bezbrankovou plichtu s prvoligovou Olomoucí. Pak 1:0 porazil Znojmo a stejný výsledek zopakoval i v sobotu s Líšní.

„Ty výsledky v přípravě nelze přeceňovat či podceňovat. Je samozřejmě dobře, když zápasy zvládneme, ale hlavně proti Líšni jsme se dívali zejména na výkon. Že jsme vyhráli, je druhořadé, protože jsme v prvním poločase mohli dostat čtyři branky,“ popsal Šustr. „Naivně jsme rozehrávali, dostávali jsme se do složitých věcí. Brankář nás podržel. Kdyby byla Líšeň kvalitnější v zakončení, tak zápas vypadal úplně jinak. A je potřeba říct, že je pro kluky dobře, že vidí, že i když se nedaří, a pracují dál, může se výsledek zlomit.“

Přesto mají Prostějované velké ambice. „Vždy se mi to vrátí, když se to nepovede. Ale řeknu to znovu. Chceme hrát nahoře do pátého místa, to je jakási měřitelná meta. Tajným přáním je bojovat o nejvyšší příčky,“ pravil předseda Jura. „Ale musíme respektovat soupeře. Do druhé ligy postoupily rezervy Slavie i Sigmy. Liga je kvalitní, jednoduché to nebude,“ ví.

„Pro mě je důležitá výkonnost, výsledky a progres hráčů. Chceme, hrát fotbal, který bude bavit lidi. Za sebe říkám, že chci vyhrávat co nejvíce zápasů. Proto fotbal dělám. A přeji si, abychom hráče posunuli co nejdál, a případně, aby o ně byl zájem z první ligy. To je odraz naší práce,“ reagoval Šustr.