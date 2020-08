Prostějovský kouč Šustr: Vrásky mi dělá covid, ne skládání týmu

Byl jste spokojený aspoň s výkonem?



Ne!

Především kvůli chybám v obraně při rozehrávce?

Nevadí mi chyby v obraně, to se stane. V zápasech jsou chyby pořád. Mně vadí to, že nejsme odvážní a nejsme schopni hrát víc otevřenou partii. Pořád jsou na klucích vidět jakési obavy z něčeho – strach pořádně si to s nimi rozdat. Nevím, jestli se bojí stadionu. To mně vadí, chyby ne.

Ani taková, jakou předvedl před prvním gólem váš nejzkušenější hráč Aleš Schuster?

Ne, že mi chybí nevadí, byli bychom rádi, kdybychom hráli bezchybně, jenže fotbal se nehraje bez chyby, fotbal je o chybách. Udělal ji teď Alda Schuster. Jeden z mála, který dokáže hrát chytře souboje. I v těžkých situacích dokáže souboje vyhrávat právě zkušeností, nikoli pošťuchováním. To se prostě stane.

Najdete i pozitiva? V některých pasážích jste měli dobré přepnutí do útoku.

Je vidět, že když se to rozjede, dokážou sehrát situace dobře. Že jsme nedali gól, je jiná věc. Obecně nám chybí větší kvalita na balonu. Jsem přesvědčený, že to není o tom, že by to neuměli, ale jak se něčeho obávají, o to méně běhají, nabízejí se, hrají pomaleji. A pak si s námi tým jako Olomouc dokáže lehce poradit.

„Jsou tam jeden dva kluci, kteří se to snaží strhnout, ale ostatní zatím koukají. A to je problém. To musíme za pět dní spravit.“

Jak se vám zamlouvá Nigerijec Omale? Měl zajímavé momenty, ale také hodně ztrát.

Je mu devatenáct, přesto dokáže hrát fotbal jako zkušený chlap. Že budou nějaké ztráty, to je jasné. Spíš nám chybí někdo zkušený, kdo zůstane pod ním v momentě, kdy se pouští do těžkých situací, a trošku to tam vykryl. Žádného zkušeného do prostředku ale nemáme. Tak to prostě je.

Z Brna vás na hostování posílil útočník Zikl.

Očekával jsem od něj víc, je vidět, že není rozehraný. Nemá drajv. Nevím, jaký měl teď tréninkový proces. Ale v podstatě zapadl do toho, jak jsme hráli my. Nedokázal se víc dostat do hry.

Změn v sestavě oproti minulé sezoně je opravdu hodně. Nemáte z toho vrásky?

Vrásky mi dělá koronavirus, tohle je fotbal, s tím si musíme poradit, jinak to nejde. Mně spíš dělá vrásky, že tým zatím nemá toho ducha. Jsou tam jeden dva kluci, kteří se to snaží strhnout, ale ostatní zatím koukají. A to je problém. To musíme za pět dní spravit.

Jak se dá spravit duch týmu? Ještě přivést lídra?

Bude to o tom, aby kluci pochopili, že to budou oni, kdo bude rozhodovat, jak tým bude na hřišti vypadat. Každý jednotlivec do toho může přidat kousek svého. To nemusí být zkušený hráč. Když nebudeme mít zkušeného, mějme jedenáct pracovitých hráčů, kteří vědí, že se jdou porvat o výsledek. To je duch týmu. Stačí jen nastavit hlavy.

Pak budete spokojený?

Já bych byl strašně rád, kdyby se nám co nejdřív podařilo stabilizovat výkonnost týmu. Aby nedocházelo k propadům a nedostali jsme se do těžké situace, kdy bychom honili výsledky. Budu rád, když budeme hrát dobrý fotbal. Vedení nastavilo jako cíl nějaké umístění, pro mě je důležité, abychom podávali výkon, který se bude líbit nejen nám, ale i lidem. Věřím, že na základě toho se dají stavět výsledky.

Začínáte proti nováčkovi z Blanska, které vede trenér Machala, jehož jste v Prostějově nahradil. Máte soupeře načteného?

Neřekl bych, že je mám přímo načtené, ale viděl jsem zápasy, které odehráli. Něco vymyslíme.