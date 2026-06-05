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Jsem pes, hlídám ovce a bojuju s vlky. Šustr po trestu plánuje: Zůstanu stejnej

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  19:27
Ovčáckého psa uvázali na řetěz. Za ostrou kritiku výkonu sudího Ondřeje Berky v Teplicích dostal trenér Pavel Šustr z fotbalové Dukly dvouzápasový zákaz činnosti. „Odvolávat se nebudu, i když adekvátní mi ten trest nepřijde,“ okomentoval krátce bývalý kouč brněnské Zbrojovky, Prostějova či reprezentační dvacítky.
Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly | foto: ČTK

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly
Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.
Trenér Prostějova Pavel Šustr.
Brněnský trenér Pavel Šustr
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Jak hodnotíte čtvrteční rozhodnutí disciplinární komise? Vypadá to, že zvolila trest, který se vás nejvíc dotkne, protože pokutu by zřejmě zaplatil klub…
Jestli by zaplatil pokutu klub, nebo někdo jiný, to nevím. Rozhodně bych o pokutě vyjednával. Byl jsem rozhodnutý nabídnout komisi třeba, že si trest odpracuju u přípravek, protože abych někomu posílal peníze za to, že jsem řekl, že někdo podal slaboučkej výkon, to jsem rozhodně nechtěl. Dostal jsem dva zápasy. Ani na to nemám názor. Myslím si, že k tomu mohli přistoupit stejně jako komise rozhodčích, která v podstatě toho rozhodčího v uvozovkách zakryla. Řekla, že bylo všechno OK, přitom já a spousta odborné i neodborné veřejnosti si myslí, že to tak není. Rozhodčí pak po tom zápase zmizel, nic nepískal. Disciplinární komise, u které jsem byl já, udělala to, že mně dala stopku na dva zápasy. Nedostal jsem pokutu, takže na jednu stranu dobrý, na druhou stranu úplně v klidu mohli říct: „Hele, OK, dobrý, něco se stalo.“ Mohl jsem dostat důtku nebo výstrahu, ale už se v tom nechci pitvat.

Změní se nějak váš přístup?
Zůstanu stejnej. To znamená, že až zas bude nějaký zápas a já tam budu na lavičce, tak se budu chovat podobně, akorát budu jinak vážit slova tak, abych vlastně neříkal, že ten rozhodčí je špatný, ale abych řekl, že si myslím, že je špatný. Protože pak nekritizuju, ale říkám akorát svoje myšlenky a to vám v dnešní době nemůže nikdo zakázat.

Jak velký je pro trenéra problém, když nemůže koučovat přímo u týmu? Máme teď několik týdnů, kdy se na tuhle situaci budeme připravovat všichni. Takže problém to určitě je, ale není to neřešitelné. Já prostě tyhle věci beru jako fakt a my se na to nachystáme tak, abychom byli připravení, a abychom dokázali zápasy odkoučovat tak, aby to mělo hlavu a patu.

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Přijde vám trest adekvátní nebo se budete odvolávat?
Odvolávat se nebudu a adekvátní mi nepřijde. Přestože komise byla vstřícná, tak s tím úplně nesouhlasím. Já tam byl poprvé, nikdy jsem to nezažil. Řekl jsem jim i svoje důvody bez ohledu na to, že rozhodčí podal slabej výkon. Mně se nelíbilo ani to, co pískal proti Teplicím, nejenom proti nám, měl jsem spoustu výhrad. Ale komise nehodnotí výkon rozhodčího. Hodnotí to, že já jsem porušil ustanovení, že se nemám po zápase bezprostředně vyjadřovat k rozhodčímu.

Po vašich výrocích na tiskových konferencích se na sociálních sítích zvedla obrovská podpora vaší osoby. Budete v nastoleném trendu pokračovat nebo se z vás stane ovce, jak jste zmiňoval na tiskovce po utkání z Baníkem?
Ne, já jsem řekl, že můžeme být ovce, ale že já určitě nebudu. Já se spíš řadím do kategorie ovčáckého psa. To znamená, že se snažím ty ovce hlídat a bojovat proti vlkům. Takhle to mám já nastavené v sobě. Jestliže ucítím nebo uvidím nějakou věc, která ve fotbale nemá být, tak se ozvu. Znovu říkám a stojím si za tím, že jsem neudělal nic. Já jsem nikoho neurazil, nezesměšnil.

Řekli vám, jaká část vyjádření byla pro komisi nejvíce problematická?
Komise mně řekla, že víc než „slabý, slaboučký“ u nich rezonuje fráze „pojďme ho rozbombardovat.“

Co vy na to?
Já jsem jim řekl, že pro mě „rozbombardovat“ bylo to, že jsem řekl novinářům, ať mi dávají další otázky a já na všechno, na co budu znát odpověď, odpovím a vyjádřím svůj názor. Takže oni možná cítili, že to bylo hodně agresivní. Ale podle mě vůbec ne. Ani jsem nenaznačil, že by rozhodčí byl nějak ovlivněný. Já si myslím, že mu to nesedlo, možná to úplně tak neumí, možná nemá cit pro hru. V tom zápase bylo spoustu rozhodnutí, které v jiných zápasech nejsou a nebyly – přerušování hry, odpískání něčeho, co nevidím. Takže proto jsem takhle vystoupil a hodlám v tom rozhodně pokračovat.

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V posledních týdnech se úplně neřešilo, že Dukla padá, ale spíše vaše osoba. Částečně jste převzal tlak. Ulevilo se hráčům, že se neřeší to, že Dukla bojuje o záchranu, ale že trenér něco řekl na tiskovce?
Já jsem do toho s takovou myšlenkou nešel. Nechtěl jsem se nikde zviditelňovat a ukazovat, že najednou umím mluvit. Já takhle mluvím pořád. Jenom situace takhle vyústila. Já bych byl daleko radši, kdyby se o mně psalo jako o trenérovi, který zachránil Duklu v první lize. A to se mně nepodařilo.

Jak reagoval klub na vaše tiskové konference? Hlavně na té po Baníku bylo znát, že očkem pošilháváte po tiskovém mluvčím, jestli se můžete vyjadřovat…
Musím říct, že on je výborný člověk. Svou práci dělá perfektně. Už jsem to někde zmiňoval: má takový výraz, jak kdyby se bál, co zase ze mě vypadne. Ale samozřejmě v žádném případě nechci a ani nikdy neudělám to, že poškodím značku klubu. To je jasné. Klub a vedení má na to skoro podobný pohled. Nakonec i majitel vydal prohlášení, kde zmínil to, co se v zápase událo.

Dukla po vašem příchodu začala hojně zveřejňovat vaše emotivní výstupy v kabině. Vnímal už před kauzou vaši narůstající popularitu?
Znovu zmiňujete popularitu, ale ta v tomhle momentu vůbec není důležitá. Důležité pro mě je, jestli mám co říct. A když cítím, že mám, tak to hráčům předávám. Pro mě je daleko důležitější zpětná vazba od hráčů. To je alfa a omega toho, jestli jsou schopní ty věci uchopit – ať už je to přístup, nebo to, jak do zápasů jdou. Pakliže to tak není, tak už jsou to jenom fráze, jenom mluvení. Já mám za sebe velké výhrady k tomu, co jsme předvedli třeba v posledním zápase s Baníkem. Vím, že ti hráči umí víc, nasazení a vůle to zvládnout mohly být ještě vyšší. A to je moje zodpovědnost. Evidentně ne všechno padlo tam, kam mělo, a pro mě je to velké ponaučení.

Když už zmiňujete poslední zápas s Baníkem, jak zpětně vnímáte to, že jste si všechny tři góly vstřelili sami? To se nestává každý den...
My jsme se ze začátku potýkali s tím, že jsme dlouho nedali gól. To se nám podařilo odbourat. Pak se bohužel podařilo to, že jsme si dali tři vlastní a rozhodlo to o našem sestupu do druhé ligy. Ale těmhle situacím vždy něco předchází. Každému gólu jsme mohli předejít právě vůlí udělat něco jinak. Říkal jsem taky, že jsme v sezoně měli hodně v uvozovkách štěstí v tom, že soupeři, se kterými jsme se prali o bytí, nebytí, podávali mnohdy ještě horší výkony než my a svoje zápasy taky nezvládali. Možná nám ten fotbalový bůh dlouho nabízel možnosti, protože my jsme je měli. Tolik mečbolů… domácí zápasy i v Teplicích venku. A my jsme to nedokázali uchopit. Tak mně to připadá, že se na nás někdo trošku zamračil shora. I když nejsem úplně věřící, možná jsme někoho urazili a ten se na nás naštval a řekl: „Tak jo, když nechcete, tak tady to máte.“ Samozřejmě s nadsázkou. Já spíš věřím věcem, co se dějí na hřišti než na štěstí, neštěstí.

Trenér Dukly Praha Pavel Šustr v době, kdy trénoval brněnskou Zbrojovku.

Klub čeká druhá liga, v níž narazí na klub z vašeho rodného města, tedy Artis. Jak tento celek vnímáte? Přeci jen to bude možná soupeř číslo jedna...
Artis vnímám tak, že mají pana majitele, který má prostředky na to, aby nakoupil hráče z první ligy. Ale stejně taky vnímám, že oni sami teď někde řekli, že nakoupit hráče z první ligy není záruka postupu z druhé ligy. Procházejí nějakým procesem uvědomění, že to není jenom o tom nakoupit hráče a pak přijde úspěch. Konkurence určitě ano, protože ten kádr mají našlapaný. Ale myslím si, že konkurence bude ve všech týmech. Každý tým se chce ve druhé lize vytáhnout proti tomu, kdo sestoupí, nebo proti týmu, který má značku – a tu Dukla má. Ta soutěž je nesmírně těžká a já bych nevyzdvihoval Líšeň, respektive Artis, ale myslím si, že každý soupeř bude velmi složitý a nám nezbývá nic jiného, než se na to nachystat.

Vede cesta do první ligy pouze přes první místo nebo si myslíte, že i baráž je zvládnutelná?
Zase nechci, aby to znělo nějak nabubřele, ale věřím tomu, že i mně tahle baráž ukázala, že tým musí být fakt dobře připravený fyzicky i takticky. Pak má šanci ji zvládnout. Na domácím zápase Artisu jsem se byl podívat. Do třicáté minuty to byl vyrovnaný zápas, řekl bych, že Artis byl ještě lepší, dokázal Slovácko dostat pod tlak. Ale pak odešli fyzicky, tak mi to připadalo. A v tom druhým zápase odešli fyzicky už kolem dvacáté minuty, dostali tři góly a konec. Takže tam je to spíš o tom, aby si s prominutím Artis sáhl do svědomí, jak vlastně trénoval.

A příchozí prvoligoví hráči taky evidentně nepomohli…
Slyšel jsem výrok trenéra, že co měl dělat, že tam byl deset zápasů, nedošli mu žádní hráči. Tak to je o tom, aby si oni vyhodnotili, jestli mohli něco dělat nebo nemohli. Nevím, kolik jsem byl zápasů v Dukle, jak dlouho, ale říkám, že ten sestup jde za mnou. Prostě jednou jsem trenér a já nejvíc ovlivňuju to, co se děje na hřišti a jak kdo hraje. Takže moje zodpovědnost je jasně daná.

Když úplně odhlídneme od Dukly a přejdeme na chviličku k vašemu bývalému klubu Zbrojovce Brno, která tento týden oznámila hned několik posil, konkrétně Daniela Vašulína, Jaromíra Zmrhala a Petra Ševčíka. Jak tyhle posily hodnotíte?
Když přišel trenér Svědík do Brna, první, co jsem řekl, bylo, že přišel trenér, který nejenom že Brno okamžitě zachrání, ale vytáhne ho z doby temna. A to se splnilo. Já jsem strašně rád, protože su Brňák a Zbrojovce fandím. Tím bych začal. Samozřejmě je jasné, že trenér Svědík neusne na vavřínech a připraví se tvrdě na první ligu. A to dokazují tyhle přestupy, protože dělají hotové hráče, kteří už několikrát ukázali, že to jsou prvoligoví fotbalisti. Říkám: choďme na Zbrojovku a sledujme ji, protože rozhodně nebude hrát první ligu ze druhého konce.

Spekuluje se i o možném příchodu Erika Hunala, kterého jste měl možnost teď trénovat. Kdyby to vyšlo, Zbrojovka by možná mohla nastupovat s nejmladší stoperskou dvojicí za dlouhou dobu – Hunal, Kaká. Co by v něm získala?
Získá hráče, který má v sobě přirozeně lídrovství. Nebojí se hrát. Rozumí hře jako takové, velmi dobře vnímá. To znamená, že se přes něj výborně předávají instrukce a taktika směrem do zápasu, protože on fotbal fakt vidí. A samozřejmě získá perspektivu. Erik je ročník 2005, takže má celou kariéru před sebou. Může být stoper, který bude hrát významnou roli ve Zbrojovce delší čas.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Živě2:2
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