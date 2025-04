Plzeňský Šulc: Jsem rád, že to nesklouzlo k agresivitě, Sparta nás přehrála fotbalově

Plzeňský záložník Pavel Šulc leží na zemi, sparťan Qazim Laci pokračuje dál. Jako by to snímek charakterizoval pohárové semifinále, Sparta soupeře přehrála a zvítězila 1:0. | foto: Michal Růžička , MAFRA

Je postrachem pro všechny obránce v lize. V pohárovém semifinále na Spartě však plzeňský ofenzivní záložník Šulc neměl vůbec den stejně jako jeho spoluhráči.

Když Plzeňští dorazili na Letnou před třemi týdny k ligovému utkání, dali čtyři branky a vyhráli 4:2.

Ta Šulcova na 1:1 byla zásadní, protože zcela změnila vývoj hry. Významně se podílel také na podzimním vítězství nad Spartou, když přihrál na jediný gól Aduovi.

Ve středečním pohárovém duelu však Šulc ani spoluhráči neměli z čeho skórovat. „Nedařilo se nám sbírat odražené míče. V tom jsme dobří, ale tentokrát všechno létalo za nás. Obránci Sparty to hráli dobře, těsně nás dostupovali, vyhrávali souboje a obrané hlavičky posílali daleko do pole,“ poznamenal Šulc.

Až to vypadalo, že se Plzeňští šetří na nedělní ligový zápas, v němž je čeká znovu Sparta. V sázce je druhé místo a kvalifikace o Ligu mistrů. Když Plzeň soupeři prohru oplatí, od druhé příčky ho takřka odstřihne.

„Rozhodně jsme se nešetřili, chtěli jsme vyhrát, ale nepovedlo se. Musíme zvednout hlavy, je před námi nový zápas. A hlavně hrajeme u nás. Domácí tým má v tomhle výhodu, což Sparta využila. Samozřejmě, minule jsme je tady porazili, takže se na Letné vyhrát dá. Tentokrát to bohužel nevyšlo.“

Fanoušci Sparty během semifinále Mol Cupu proti Plzni

Nevyšlo to ani Šulcovi. Přitom v letošním ročníku dal ve všech soutěžích šestnáct branek, na dalších čtrnáct přihrál. Parádní bilance. Zároveň na klubové úrovni odehrál už osmačtyřicet zápasů, plus dalších osm za národní mužstvo. Je logické, že mu v některých zápasech chybí energie.

„Mrzí mě, že zase budeme bez trofeje. Rád bych pro Plzeň nějakou vybojoval. Bohužel. Je to prostě sport,“ poznamenal s trpkým úsměvem.

Byl aspoň rád, že se semifinále nezvrhlo ve válku, jako to úterní mezi Ostravou a Olomoucí (2:3). „Jestli jsem pokopaný? Ani moc ne. Když to porovnám s tím zápasem v Ostravě, jsem rád, že se hrál fotbal. Že to nesklouzlo do agresivity a dělání si naschválů. Sparta nás přehrála fotbalově.“