Jihlavskému mladíkovi Šulcovi věštila první gól SMS. Nespletla se

Ten Javůrkovo přiťuknutí hlavou využil dokonale. „Bylo mi jedno, kam se trefím. Nebyl to asi úplně lehký kop, ale povedlo se,“ pochvaloval si po výhře 3:1 talentovaný hráč, který na Vysočině hostuje z prvoligové Plzně.

Svým zásahem v 62. minutě nejen, že definitivně rozhodl páteční „bitvu o šest bodů“ mezi Jihlavou a Varnsdorfem, ale zároveň si připsal i první gól v dospělé kopané.

„Je to krásný pocit,“ uznal štírek, kterému se ihned hlásil klubový pokladník. „Bude to drahé, ale jsem za to rád. Je to něco jiného než dávat góly v dorostenecké soutěži. Tady se hraje o postup do ligy.“

Ofenzivní hráč, jemuž vyhovuje post podhrota, zaujal jihlavské fanoušky už dříve. V týdnu před duelem s Varnsdorfem byl v anketě na klubovém webu zvolen Hráčem měsíce FC Vysočina.

„Jsem rád, že jsem v základní sestavě nastoupil do všech zápasů. Snad jsem nezklamal,“ pochvaloval si fotbalista oceněný za měsíc březen.

Nevyhnul se ani otázce, kdy zapíše svůj první gól ve druhé lize. „Zatím na první ligovou trefu mezi dospělými čekám. Moc bych si přál, abych se jí dočkal třeba už proti Varnsdorfu,“ vyslovil svou touhu.

A ta došla naplnění. „Před zápasem mi psal kamarád, že cítí v kostech, že dnes dám gól. Říkali mi to i další lidé. Tak jsem rád, že mi to tam padlo,“ pochvaloval si Šulc.

Ten se zatím těší velké oblibě u trenéra FC Vysočina Radima Kučery. „Líbí se mi každý zápas. Na to, že má osmnáct let, je výborný. Myslím, že má před sebou velkou budoucnost,“ věští jihlavský kouč, jenž v dosavadních jarních zápasech nechal Šulce odehrát plnou minutáž.

„Řekl bych, že zatím podávám docela dobré výkony. Takže asi moc překvapený nejsem,“ prohlásil sebevědomě Šulc. „Ale těší mě, že takový herní prostor mám.“

Kučera dodává: „Musí být rád, že je tady. Protože má kolem sebe dobré spoluhráče, o které se může opřít. A oni zase o něho.“