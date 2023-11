Chyba, spálená šance, dva góly. Jak Šulc namířil Plzeň k postupu

Dvěma góly pomohl k výhře 3:1, Plzeň čtvrteční pohárový duel zvládla i bez reprezentantů Staňka, Chorého či Jirky a odčinila domácí ligový výbuch se Slováckem.

„Byli jsme pod tlakem, věděli jsme, že pohár musíme zvládnout. Byl to za naší strany velký týmový výkon, dařilo se nám plnit to, co jsme si řekli před zápasem,“ poznamenal dvaadvacetiletý Šulc.

Na soutěžní trefu čekal od 17. září, kdy se v lize dvěma góly podílel na sedmigólové devastaci Zlína. V Olomouci na to navázal stejnou porcí. „Dlouho jsem neskóroval, o to víc jsem za ty dvě branky rád. Musím v tom pokračovat,“ hlásil.

Ale popořádku.

Nejprve v poháru přísného trenéra Koubka nadzdvihl, když v sedmé minutě nenavázal Breiteho, který si naběhl na přihrávku Zmrzlého a přesnou střelou otevřel skóre. „Zlobil jsem se, nezachytil střelce branky a musel ho zachytit, má to v popisu práce. Ale potom to hodně napravil,“ uvedl Miroslav Koubek.

Brzy mohl Šulc chybu odčinit, při obrovském závaru ale neprocpal míč z malého vápna do sítě. Jeho chvíle přišla až po dvaceti minutách hry, kdy už byl stav vyrovnaný 1:1 po brance Cadua. Tentokrát už zblízka gólmana Digaňu prostřelil. „Klimeš (Jan Kliment) předtím dobře zpracoval centr a míč mi krásně posunul. Podobný scénář jsme s Olomoucí předvedli doma v lize. Také jsme inkasovali první, ale ještě do konce poločasu skóre otočili. V tom je naše velká síla, že dokážeme reagovat na obdržené branky takovým způsobem,“ chválil Šulc.

V 72. minutě výkon korunoval třetí brankou. Po dlouhém pasu z levé strany si ve sprintu šikovně obskočil Zmrzlého a v pádu poslal míč k pravé tyči. „Přišlo mi, že Ondra (Zmrzlý) mě chce zablokovat tělem, pustil jsem si tak balon, trochu zpomalil a dostal se před něj. Pak jsem to se štěstím trefil, možná tam ještě byla teč,“ popisoval střelec.

Hlavně díky Šulcovi si tak Viktoria poprvé od ročníku 2020/21 zahraje čtvrtfinále domácího poháru, tehdy dokráčela až do finále, kde podlehla Slavii 0:1. „Každý ví, že je to talentovaný hráč a jak čas běží a získává zápasy i na evropské scéně, tak ho to samo o sobě rozvíjí. Má jediná zásluha je, že na něj šlapu, potřebuje to jako sůl,“ lakonicky prohlásil kouč Koubek.

„Neměli jsme na vystřídání druhého útočníka, ale jinak to nevypadalo, že by nám někdo z kluků chyběl,“ těšilo Šulce.