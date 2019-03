Budějovický Novák: Volno potěší, pak přijdou i dva zápasy týdně

„Každý by asi chtěl hrát dál, když vyhrává,“ usmívá se 29letý obránce Budějovic Pavel Novák. „Na druhou stranu jsme s repre pauzou dopředu počítali. Víkend máme úplně volný, tak budeme doma s rodinami. Má být hezky, tak si to všichni užijeme a pořádně si odpočineme. Pak už žádné volno mít nebudeme, soutěž pojede rychle, protože budeme hrát několikrát i ve středu,“ zmiňuje hráč, který v této sezoně nastoupil do všech 19 zápasů a spolu s kolegou z obrany Lukášem Havlem má nejvíce odehraných minut, celkem 1 710.

Dynamo netrápí zranění, proto nikdo nevyužívá přestávku na doléčení. Od pondělí tak zase bude mít kouč David Horejš na trénincích k dispozici kompletní sestavu. Dál tak může tým připravovat na další důležité zápasy, aby splnil cíl, kterým je postup do první ligy.

„Máme kvalitu, která nám v předchozích sezonách asi chyběla. Navíc kluci, kteří k nám přišli v zimě, ji ještě zvýšili. Celá naše sezona je však o morální síle,“ míní Novák.

„Když se vrátím k obratu s Brnem. V šatně o poločase nebyl nikdo, kdo by nevěřil tomu, že stav 0:2 nedokážeme otočit. Naopak, všichni jsme věřili, že zápas zlomíme. A to právě v minulých letech chybělo, ta vnitřní síla týmu,“ připomíná zkušený obránce výhru 3:2.

Budějovice, které jsou v tabulce první se 44 body, hrají další zápas až v pondělí 1. dubna na hřišti pátého Ústí nad Labem. Do té doby budou hráči Dynama jen trénovat, žádný přátelský zápas na programu není. „Možná je to dobře, aby se nám náhodou ještě někdo nezranil. Jen Dan Fišl a Martin Šplíchal jdou hrát za dorostence,“ říká Novák.

Kouč Táborska: Doléčíme zranění, nabereme sílu

I fotbalisté Táborska dostali na reprezentační víkend volno. „Sezona je náročná, navíc jsme měli v týdnu zátěžové testy a rozhodli jsme se dát klukům, kteří odehráli všechna tři jarní utkání, volno,“ informuje trenér Petr Mikolanda.

Jasný cíl Táborska je záchrana. Ze tří jarních kol má tým čtyři body. Cenný je především domácí bod s Jihlavou, která hraje o postup. „Přestávka nám přišla vhod. Doléčíme drobná zranění a nabereme sílu do zbývající části, která bude ještě nesmírně těžká. Hráče, kteří neodehráli všechny jarní zápasy, pošleme k domácímu zápasu za naši rezervu. Tu čeká v divizi zápas proti lídrovi soutěže Admiře,“ říká Mikolanda.

V zimní pauze vedení klubu přivedlo do kádru několik posil, s nimiž je zatím trenér spokojený. „Velice se nám líbí Adrian Čermák, to je opravdu hráč, kterého jsme potřebovali. Potenciál ukazují i zahraniční posily Martin Tou Tou a Stephan Almeida, hlavně u Stephana jsme příliš nevěděli, do čeho jdeme, znali jsme ho jen z videa a působení v Portugalsku. Zatím se jeví jako velice kvalitní fotbalista. Věřím, že po větší aklimatizaci na český fotbal a českou mentalitu budou ještě lepší,“ naznačuje Mikolanda.

Kouč hodnotí i další nováčky. Jiřího Valentu chválí za to, že s ním přišla do záložní řady zkušenost a myšlenka. „Nový brankář Jakub Šiman splňuje vše, co jsme od něj chtěli, sice nemá žádné čisté konto, ale už pár důležitých zákroků předvedl. Jediným minusem je zranění Patrika Dresslera,“ dodává.

„Sezona je náročná, navíc jsme měli v týdnu zátěžové testy a rozhodli jsme se dát klukům, kteří odehráli všechna tři jarní utkání, volno.“ Petr Mikolanda, trenér Táborska

Právě Jiří Valenta vystřelil Táborským tři body v posledním zápase před reprezentační pauzou. Ve Vlašimi skóroval v nastavení a rozhodl o vítězství hostů 3:2. „Po prvním poločase jsme vedli o dvě branky a nechali se dotáhnout. Naštěstí to nakonec dopadlo za tři body,“ těší trenéra. Soupeřem v tabulce čtrnáctých Jihočechů bude příští týden Třinec, který je na 11. místě s náskokem čtyř bodů před Táborem. „Diváci nás dotlačili k remíze s Jihlavou, snad přijdou i na Třinec. Jejich podpory si moc vážíme a doufáme, že nám pomůžou bodovat,“ říká trenér.

Zápas bude zároveň křtem nové tribuny na stadionu v Kvapilově ulici. Její kapacita je 464 sedících diváků.