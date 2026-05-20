Vůbec netuším. Co říkali kluci, tak máme stavět na nějaké benzínce, ale dál vůbec nevím...

Oslava? Prý se bude stavět na benzínce! Kačor Evropu zatím neřeší: Hlavní je trofej

Jiří Seidl
  22:40
Sudí Marek Radina odpískal konec a karvinský záložník Pavel Kačor, který už byl několik minut po vystřídání na lavičce, padl k zemi a rozbrečel se. Radostí. Fotbalisté MFK Karviná slaví historický úspěch. Ve finále MOL Cupu, českého poháru, v Hradci Králové porazili Jablonec 3:1.
Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„V Karviné jsem od nejútlejšího věku, pro mě, pro odchovance klubu, je to něco speciálního, takže mě ty oslavy trošku dojaly,“ prohlásil Kačor.

Triumfu si cení o to více, že ještě před sezonou a také v zimní pauze měl jít hostovat do Prostějova, do druhé ligy. „Takže kdyby mi tehdy někdo řekl, že se dostanu do reprezentace do jednadvaceti let a vyhraju MOL Cup, tak bych se na něj blbě koukal a zeptal se, jestli si dělá srandu.“

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Jak náročné bylo otáčet utkání, když jste od 17. minuty prohrávali po penaltě, kterou navíc sudí Radina konzultoval s videoasistentem?
Něco takového jsme nečekali, že bychom tak brzo dostali gól, ale věděli jsme, jakou máme sílu. Hřiště bylo skvělé, což nám vyhovovalo, a k tomu jsme Jablonec přehrávali. Všichni jsme věřili, že můžeme stav otočit.

Předpokládali jste, že Jablonec není v nejlepší formě, když v lize v minulých dvou zápasech dostal vždy pět gólů?
Na to jsme úplně nekoukali, bylo to finále, tam nějaké předchozí výsledky neřešíte, je to jeden zápas, něco úplně jiného než liga. My jsme jen viděli, že šetří nějaké hráče na MOL Cup, ale jinak jsme koukali hlavně na sebe, abychom my předvedli dobrý výkon. A to se povedlo.

Co říkáte na podporu fanoušků, jichž z Karviné přijelo na dvanáct set, což je více než bylo na vašem sobotním domácím utkání s Olomoucí?
To je neskutečné. Kdyby to šlo, tak bych každému fanouškovi poděkoval zvlášť. Takže jim aspoň děkuji takto, protože kulisa byla neuvěřitelná. Ta výhra jde i za nimi, byli naším dvanáctým hráčem, neskutečně nás podporují celou sezonu. Nesmírně si toho vážíme, vítězství je i pro ně.

Jaké budou oslavy?
Vůbec netuším. Co říkali kluci, tak máme stavět na nějaké benzínce, ale dál vůbec nevím...

Má vůbec ještě význam nedělní odveta v Olomouci o sedmé místo v lize?
Je to pořád ligový zápas, půjdeme do něj na sto procent.

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

I po těch oslavách?
Nevím, jak dlouho budeme slavit, protože kdyby někdo před sezonou řekl, že Karviná vyhraje pohár, tak by tomu asi nikdo nevěřil. Půjdeme slavit a potom se připravíme na Sigmu.

Vybojovali jste si účast v evropských pohárech, ale jak vnímáte možnost, že kvůli tomu, že váš klub figuruje v kauze ohledně ovlivňování výsledků, je s velkou pravděpodobností nebudete moci hrát?
Nějak to nevnímáme, uvidíme, až se vše rozhodne. My jsme hlavně rádi, že jsme MOL Cup vyhráli, to je pro nás nejdůležitější, ta trofej, pro nás i pro Karvinou. Je neskutečné vyhrát něco takového, a jestli budeme hrát evropský pohár, momentálně neřešíme.

