Tohle je sen a doufám, že ho budu žít ještě dlouho. Kačor vyhlíží pohárové finále

Jiří Seidl
  8:27
Dal první gól a po faulu na něj dostal v 74. minutě červenou kartu ostravský Matěj Chaluš. Pavel Kačor patřil k domácím hrdinům semifinále českého poháru, MOL Cupu, v němž fotbalisté MFK Karviná ve slezském derby porazili Baník Ostrava 2:1. Ve finále se tak 20. května v Hradci Králové utkají s Jabloncem. Hraje se nejen o trofej, ale i o místenku v pohárové Evropě.
Karvinský záložník Pavel Kačor (vpravo) se snaží zastavit ostravského Davida Planku.

Ostravský Ondřej Kričfaluši (vparvo) fauluje karvinského Pavla Kačora.
Rozhodčí Karel Rouček řeší s kapitány Baníku a Karviné situaci po neodpískané...
Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.
Fotbalisté Karviné a Baníku sledují míč před ostravskou brankou.
12 fotografií

„Emoce jsou nepopsatelné. Je to něco neskutečného, pro nás, pro celý klub to je historický postup,“ vyprávěl karvinský útočník Kačor. „Jsem moc rád, že to vyšlo, protože jarní část ligy nebyla podle našich představ.“

Co pro vás, pro odchovance klubu, finále znamená?
Pro mě, pro kluka, který je tady odmala, to je neskutečné, tohle je snad sen každého a doufám, že ho budu žít ještě dlouho.

Jak jste viděl váš gól, protože to vypadalo na nějaký odraz?
Chtěl jsem střílet na zadní tyč. Pojezný (obránce Baníku) ale zabral nohama, a tak jsem si počkal, až udělá další krok a trefil jsem jeho lýtko. Kdyby balon netečoval, mířil by ven. Tak ale rotoval do branky. Že to bude gól, jsem nečekal.

Vnímáte, že se hodně míčů odrazí tak, jak potřebujete, že se vám daří?
Štěstí je mi nakloněné, ale musím mu jít naproti, aby vydrželo co nejdéle. Aby se balony dál odrážely tím správným směrem. A musím zůstat pokorný a dál makat na sobě, abych se pořád zlepšoval.

Oba góly jste dali po tom, co Ostravští nevyužili velké šance, nejprve Gning netrefil odkrytou branku a pak hlavičku Kričfalušiho zpod břevna vyrazil Neuman. Zase jste měli štěstí?
To se zřejmě ukázala deka, která momentálně na Baníku leží, že se to na něj valí ze všech stran. Být Ostravští v lepší pohodě, asi by jim to tam padlo. My však máme radost, že nám vyšly hezké akce. Nacvičené.

Vy jste v závěru střídal, ale přesto, jak náročné bylo ustát závěrečný nápor soupeře navíc, když v nastavení sudí řešili, zda Baník nebude kopat druhou penaltu?
Všichni jsme to hodně prožívali, ale trochu jsem se bál, když rozhodčí řešili tu druhou penaltu, byl jsem skleslý, ale když hlavní ukázal, že ruce předcházel ofsajd, spadl mi velký kámen ze srdce.

Vtáhl pohár a jeho atmosféra i vaše zahraniční spoluhráče?
Prožívají to s námi, tu atmosféru, všechno. Třeba Manu (Emmanuel Ayaosi) se nemohl dočkat, až utkání začne. Celý den povídal, že pojedeme do Hradce...

Těšíte se na finále?
Samozřejmě! A pro nás to bude obrovský svátek. Doufám, že od nás tam přijede i hodně diváků a znovu jim uděláme radost.

Vaším soupeřem bude Jablonec.
Na to utkání se připravíme jako kdyby to byl ligový zápas. Určitě se nebudeme chystat nějak speciálně. A pojedeme tam vyhrát.

Váš někdejší spoluhráč z Karviné Filip Zorvan, jenž je nyní v Jablonci říkal, že finále bude bez ohledu na soupeře o nich. Co vy na to?
Každý musí mít nějaké sebevědomí. Ani my neřešíme, proti komu budeme hrát, hlavně abychom předvedli svou hru. Takže to, co říkal Filip, chápu.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.