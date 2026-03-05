„Už jsem tady začal cucat tabletky na chrapot, na hlasivky,“ přiznal, že často zvyšuje hlas. „Vidím totiž v Mostě potenciál.“
Ale na jeho obvyklé legrácky taky dojde. Horváth během kariéry patřil mezi největší šprýmaře mezi českými fotbalisty. Když někdo šel s tácem v ruce jídelnou, neváhal mu sundat trenky.
A na tréninku se dodnes rád hecuje, byť už v roli trenérské. Jako teď při penaltě, kterou zahrál doprostřed branky jako Antonín Panenka na zlatém mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě. Brankář Roman Dobrev skočil k tyči a Horváth běžel slavit.
„Já ti říkal, vole, stůj,“ křičel na gólmana útočník Adam Vlasák.
Horváth hned sklidil na sociálních sítích chválu. „Patrik Berger a Horvi mají nej levačky hned po Messim,“ napsal třeba František Radlinger.
Horváth nezkazí žádnou legraci, nedávno třeba po prohrané sázce dělal na umělce kotouly, které ale připomínaly spíš lachtana na souši. „Po 50 minutách bez pohybu a v ne úplně teplém počasí to někdy ne úplně jde,“ komentoval své válení.
Mostu se pod Horváthovým vedením daří, v třetiligové skupině B je na pátém místě. Naposledy porazil poslední Varnsdorf 4:0, v týmu od jara nastupuje Horváthův syn Patrik, hostující ze Slavie.
Jako hráč získal tituly v Česku, Portugalsku a Turecku. V roli trenéra praktikuje metodu cukru a biče. „Když se někdo ukopne nebo dá nádherný gól na tréninku, můžeme se tomu zasmát nebo zatleskat. Ale když něco není, jak má být, neváhám ani vteřinu a jsem nepříjemný.“