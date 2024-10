Horváth převzal třetiligový Most: Umím si klub představit ve vyšší soutěži

„Klidně si tady dovedu představit vyšší soutěž,“ rozhlédl se po areálu Fotbalového stadionu Josefa Masopusta, kde se elitní soutěž kopala v letech 2005 až 2008. V týmu působili třeba Horst Siegl, Jiří Štajner, Jiří Novotný či Martin Vaniak.

Vedení Baníku sáhlo k trenérské rošádě po nevýrazném vstupu do sezony, konkrétně po pěti porážkách z osmi kol a vypadnutí z poháru. Mise Stanislava Hofmanna staršího, táty kapitána Slovácka, přitom začala teprve v létě.

Teď nastal Horváthův čas. Naposledy koučoval Domažlice, které dovedl ke druhému místu ve třetí lize. „Slibujeme si od něj další naplňování klubové vize, kterou je cesta zpět do popředí českého fotbalu,“ prohlásil Petr Glaser, sportovní manažer Mostu - Souše.

„Ze společného působení v Sokolově mohu potvrdit Horváthovu náročnost i velmi dobré vnímání pojetí hry v současném moderním fotbale. Očekáváme i výkonnostní progres hráčů z kádru, který již od jara stagnuje. Trenér Horváth do českého fotbalu posunul mladé hráče jako třeba Provoda, Mejdra nebo Hlavatého.“

Podobně to cítí i trojnásobný šampion s Plzní a dvojnásobný se Spartou. „Budu se snažit mladé přesvědčit, že se můžou zlepšit a že ještě můžou hrát vyšší soutěž. Což by mělo stačit k tomu, abychom se zlepšili jako mužstvo,“ představil Horváth svoji vizi v klubové televizi. „Těším se na dennodenní práci s kluky, protože být na hřišti je na fotbale to nejlepší.“

Někdejší špílmachr s citem pro přihrávku přiznal, že ho nabídka Mostu překvapila. Po rozhovorech s manažerem Glaserem, jehož v Sokolově trénoval, zbystřil.

„Postupně jsem došel k názoru, že jsou tu skvělé podmínky na trénování a velké možnosti, které hráči tady mají. Už jsem byl i v areálu v Souši. Třeba oproti Domažlicím je to tady obrovské,“ zalíbilo se Horváthovi.

„Teď jsem půl roku nikde nebyl a fotbal mi trošku chyběl. Nikdy jsem si nepředstavoval, že půjdu do Mostu, ale jednali jsme tři dny a já si uvědomil, že se hodně těším. Zjišťoval jsem třeba od bývalého brankáře Jardy Belaně, který je místní, jak to tady chodí. A všichni lidé, s kterými jsem se bavil, mě posunuli k rozhodnutí angažmá přijmout.“

Už debut bude pro Horvátha pikantní. V neděli dopoledne Baník nastoupí na umělé trávě na Stínadlech proti teplickému béčku. Za skláře přitom úspěšně hrával.

„V podstatě to je derby, my máme bodový deficit. Není možné za tři dny změnit projev týmu, ale pokusíme se,“ podotkl Horváth. „Zhlédl jsem tři zápasy, které mi poslali. Vidím to malinko jinak, chtěl bych možná hrát na tři útočníky.“

Hlavně však bude od družstva junáků vyžadovat drajv, tah na bránu, zarputilost. „Mám nápad, jak Most zvednout, jinak bych sem nešel,“ řekl. „Mužstvo je hodně mladé. Čekám nadšení od hráčů v zápasech i v trénincích, boj o místo. Není to nic proti panu Hofmannovi, který tady byl přede mnou, ale nové koště dobře mete. Tak to pod novými trenéry je. My potřebujeme vlčáky, kteří budou chtít všichni hrát a budou chtít pro mužstvo udělat všechno, co můžou. A ne se jen vézt.“

Baníku v třetiligové skupině B momentálně patří 12. příčka se sedmi body po osmi zápasech, je jen bod od sestupového pásma.