Nová Horváthova výzva - připravit plzeňskou rezervu na třetí ligu

V České fotbalové lize (ČFL) dochází k velkému rozšíření. Místo dosavadních 18 týmů zde bude od nadcházejícího ročníku působit hned 32 mužstev. Mezi nimi rezervy ligových klubů Sparty, Slavie, Jablonce, Teplic... a také Plzně.

Právě Horváth má přispět k adaptaci mladých hráčů, kteří prošli mládežnickým systémem Viktorie, na dospělý fotbal.

„Samozřejmě je to pro ně skok. Velkou změnou oproti Juniorské lize je fakt, že se hraje i o postup a sestup. V soutěži se navíc objevují starší fotbalisté, třeba matadoři kolem pětatřiceti let. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ vypráví trenér, který během své aktivní kariéry strávil v plzeňském klubu sedm sezon a vybojoval tři mistrovské tituly.

Start sezony Plzně B Příprava: 6. 7. Teplice B - Plzeň B

9. 7. ČR U19 - Plzeň B

13. 7. Plzeň B - Přeštice

17. 7. Plzeň B - Králův Dvůr

20. 7. Domažlice - Plzeň B

24. 7. Příbram B - Plzeň B

27. 7. Plzeň B - Chomutov

4. 8. Plzeň B - Ml. Boleslav B 1. kolo ČFL: 10. /11. 8. Rakovník - Plzeň B

Kádr už si Horváth pomalu začíná formovat tak, aby byl připravený na start soutěže, která začne v polovině srpna. Do té doby odehraje plzeňské béčko osm přípravných duelů.

„Vzhledem k tomu, že se nám sešli hráči z různých týmů, tak jsme se rozhodli udělat meziblok, abychom je měli pohromadě. Cílem je vidět v akci i kluky, kterým je třeba přes dvacet a ve Viktorce už byli, aby měli šanci. Hlavní část přípravy nám začíná 4. července. Tam už bychom chtěli hráče vyselektovat s tím, že budeme přesně vědět, s kým počítat pro ČFL,“ vysvětluje Horváth.

Vstup plzeňské rezervy do třetí ligy je reakcí na zánik neúspěšného projektu Juniorské ligy, jež fungovala od roku 2012. Často však byla terčem kritiky pro nízkou kvalitu a velké rozdíly v jednotlivých mužstvech způsobené různými počty fotbalistů z A-týmů zapojujících se do hry.