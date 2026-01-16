Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Petr Bílek
  6:39
Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn se těší, zároveň se trochu i obává: „Z předmětu trénování vlastních dětí maturitu nemám.“
Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik. | foto: FK Baník Most Souš a Ondřej Bičiště

Fotbalista Patrik Horváth z Mostu, syn trenéra Pavla Horvátha.
Fotbalista Patrik Horváth z Mostu, syn trenéra Pavla Horvátha.
Kouč Mostu Pavel Horváth.
Pavel Horváth v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. května 2025)
30 fotografií

Horváth na lavičce, Horváth na hřišti, to je v třetiligovém Mostě novinka od zimní přípravy. Zkouška by se měla změnit v hostování z Edenu, a tedy i v dárek k plnoletosti.

„Patrik měl delší zranění, zrovna oslavil osmnáctiny. Dosáhl věku a vzrůstu, aby se zapojil k chlapům. Ve Slavii by teď možnost neměl,“ osvětlil Horváth starší. „Několikrát jsme se o Mostě mezi sebou bavili a dospěli jsme k názoru, že to zkusíme.“

Sesazený a znovu dosazený Skýpala: Fotbalový Most má sebedestrukční vlohy

Mladší z tandemu začínal v Čechii Dubec, ve Slavii je už deset let. V minulé sezoně v sešívaném dresu oslavil titul mezi mladšími dorostenci. Je záložník stejně jako táta, bývalý vytříbený technik a špílmachr.

„Nějaký gen tam bude, určité podobnosti vidím, ale fotbal se vyvíjí. S tím, co jsem hrál já, to v současnosti úplně zvládat nejde,“ zmínil táta poziční hru a geniální čtení hry, díky nimž kompenzoval svoji slabší stránku, tedy běh.

Patrik debutoval v zasněženém přípravném zápase s Kadaní, uvedl se dvěma góly. A dostal kapitánskou pásku, aby zaplatil příspěvek týmovému pokladníkovi.

Fotbalista Patrik Horváth z Mostu, syn trenéra Pavla Horvátha.

„Přišel jsem do Mostu, abychom postoupili do druhé ligy a já se víc a víc zlepšoval,“ povídal mladší z Horváthů do klubové kamery. „Být v tátově týmu je zajímavé. Trénuje mě celý život, i když ne jako hlavní kouč, jsem zvyklý. Je to výzva.“

I zkušenější z tandemu tvrdí: „Natrénovali jsme spolu spoustu hodin, ani jednoho hráče ze svého současného mužstva neznám líp než jeho. Ale samozřejmě v týmu jsem ho nikdy nevedl. Mám z toho respekt, nicméně se na to těším.“

Další třesk v Mostě. Ředitel klubu Skýpala se vrací, Pešír po dohodě končí

Potomkovi nebude nadržovat, ani na něj prý nebude přísnější než na ostatní. „Myslím, že dokážu být spravedlivý. Když jsme někde byli sami, určitě jsem na něj přísný byl. A všichni hráči vám potvrdí, že jsem přísný na všechny. Je mi jedno, jestli to je můj syn, nebo třicetiletý mazák. Rozdíly hledat nebudu,“ ubezpečil český, turecký a portugalský mistr.

V českém i světovém fotbale vidí vzory, že rodinná pouta ve fotbale můžou fungovat. „Karel Jarolím vedl taky kluky v týmu. I Diego Simeone má v Atletiku syna,“ dal Horváth příklady. „Praktikovat to jde, i když malinko jiné to je, to vidím už teď.“

Kam to Hováth & syn letos s Mostem dotáhnou?

pavel10horvath

18 let života a zdaleka není konec… Čeká Tě toho ještě spousta, tak si to užij, ať máš co nejvíce podobných vzpomínek! ❤️

13. ledna 2026 v 20:16, příspěvek archivován: 15. ledna 2026 v 20:51
oblíbit odpovědět uložit

Divoký podzim? Na hřišti neřešíme, jestli je prezident Petr, nebo Pavel, tvrdí Horváth

Nechtěl, aby podzimní turbulence ve vedení mosteckého fotbalu jeho mužstvo ovlivnily. „Na hřišti nerozhoduje, jestli je prezident Petr, nebo Pavel, i když tedy český prezident zrovna Petr Pavel je,“ zavtipkoval známý šprýmař Pavel Horváth, trenér Baníku.

Pavel Horváth, trenér Mostu.

Během podzimu skončil po pětiletce ředitel klubu Jan Skýpala, kterého nahradil místopředseda FAČR Tomáš Pešír. Jenže po dvou měsících se vrátily staré pořádky, v čele je opět Skýpala. „Kluci to vnímali, ale z pozice hráčské a trenérské s tím nic neuděláme. Spíš ty informace lítaly kolem nás,“ mávl rukou kouč.

Po solidním podzimu je Most pátý, avšak nejspíš už bez postupové šance, neboť vedoucí Česká Lípa nasbírala o 15 bodů víc. Kádr pro jaro se moc nezměnil. „My jsme hodně hráčů přivedli v létě a nechtěli jsme tým úplně zahltit dalšími,“ vysvětlil Horváth. „Je tady můj syn Patrik, na zkoušku i Rosťa Senft z Chomutova. A přijeli dva Brazilci Silva a Amaral od mého známého z Brazílie. Hned jejich první trénink byl na sněhu, vůbec poprvé drželi sníh v ruce,“ zasmál se kouč.

Pokud se Brazilci osvědčí, zvýší konkurenci v týmu, což Most potřebuje. „Jak přišli, viděl jsem, že ostatní kluci jsou ostražití. Vzhledem k tomu, že je nás třináct čtrnáct, každý si je svou pozicí jistý. Což není ve fotbale dobře.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Liberec B vs. Mladá BoleslavFotbal - - 16. 1. 2026:Liberec B vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
16. 1. 10:30
  • 1.96
  • 3.99
  • 2.87
Olomouc vs. LegiaFotbal - - 16. 1. 2026:Olomouc vs. Legia //www.idnes.cz/sport
16. 1. 11:30
  • 2.89
  • 3.36
  • 2.26
Nyíregyháza vs. Hradec KrálovéFotbal - - 16. 1. 2026:Nyíregyháza vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
16. 1. 13:00
  • 4.02
  • 3.78
  • 1.67
Malmö vs. SpartaFotbal - - 16. 1. 2026:Malmö vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
16. 1. 15:00
  • 3.69
  • 3.89
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Schranz prodloužil smlouvu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn...

16. ledna 2026  6:39

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

vydáno 16. ledna 2026

Plzeň se na Porto naladila výhrou nad Sönderjyske, má ale potíže se stopery

Plzeňský obránce Merchas Doski.

Fotbalisté Plzně zvítězili na závěr soustředění ve Španělsku v přípravném utkání nad Sönderjyske 3:1 a úspěšně zvládli generálku na zápas Evropské ligy s FC Porto. V úvodním dějství se za Viktorii...

15. ledna 2026  17:45,  aktualizováno  20:54

Podmínka za napadení ředitele stadionu Galatasaraye. Fotbalisté Fenerbahce pykají

Mert Hakan Yandas

Dva fotbalisté tureckého Fenerbahce Jayden Oosterwolde a Mert Hakan Yandas byli odsouzeni na 16 měsíců do vězení s podmínkou za napadení ředitele stadionu Galatasaraye v květnu roku 2024 po tradičně...

15. ledna 2026  17:34

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Schranz prodloužil smlouvu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

15. ledna 2026  16:57

Fotbal už si nezahrají. V Indonésii udělili dva doživotní zákazy za brutální zákroky

Záběry na horový zákrok v Indonésii.

Oba incidenty dělí jen tři dny a oba jsou ze čtvrté indonéské nejvyšší soutěže. Hříšníci, kteří během zápasů brutálně faulovali své soupeře, už si fotbal nezahrají. Výjimečně vysoké zákazy udělila...

15. ledna 2026  15:15

Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Do prvního zimního přípravného utkání fotbalistů Pardubic s Jihlavou, který Východočeši ve čtvrtek po poledni na umělce v Ohrazenicích vyhráli 2:0, ještě nezasáhl. Jinak ale bude středopolař Michal...

15. ledna 2026  15:01

Sigma nezastavuje. Chci útočit na první trojku, hlásí nová olomoucká posila Baráth

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

V zasněžené Olomouci rychle podškrábl novou smlouvu, vyfotil se pro klubové kanály a pak s novým týmem odletěl na soustředění do Španělska. Fotbalisté Sigmy mají novou posilu - maďarského...

15. ledna 2026  14:43

Na pozici kapitána zvažuju několik jmen, říká Koubek. O Vánocích nakoukával Iry

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Spolu s nominací to před březnovou baráží bude jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které ho čeká. Kdo povede v prvním zápase českou fotbalovou reprezentaci jako kapitán místo Tomáše Součka? „Máme v...

15. ledna 2026

Nejhorší pohárová prohra Ajaxu od roku 1927. Jaroš inkasoval šestkrát

Vitězslav Jaroš z Ajaxu po jednom ze šesti inkasovaných gólů proti Alkmaaru

Vítězslav Jaroš byl u středeční porážky fotbalistů Ajaxu Amsterdam 0:6 v Alkmaaru v osmifinále Nizozemského poháru. Slavný klub si vyrovnal nejhorší debakl v tomto tisíciletí, v domácím poháru utrpěl...

15. ledna 2026  13:40

Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií

Ben White z Arsenalu zakončuje hlavou při úvodním gólu proti Chelsea.

Je to taktika, která funguje. Moderní fotbal vyžaduje do detailu propracované rohy a každý hráč má při jejich zahrávání konkrétní a důležitou roli. Třeba útočníci, kteří těsně před brankovou čárou...

15. ledna 2026  13:10

Real je na dně. Vyřazení beru na sebe, říká po selhání s outsiderem Arbeloa

Kouč Realu Madrid Álvaro Arbeloa po vyřazení s Albacete.

Po zápase ho kamery zachytily, jak se se sklopenou hlavou prochází po hřišti a zamyšleně kope do balonu. Svou premiéru na lavičce fotbalistů Realu Madrid si Álvaro Arbeloa určitě představoval jinak....

15. ledna 2026  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.