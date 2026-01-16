Horváth na lavičce, Horváth na hřišti, to je v třetiligovém Mostě novinka od zimní přípravy. Zkouška by se měla změnit v hostování z Edenu, a tedy i v dárek k plnoletosti.
„Patrik měl delší zranění, zrovna oslavil osmnáctiny. Dosáhl věku a vzrůstu, aby se zapojil k chlapům. Ve Slavii by teď možnost neměl,“ osvětlil Horváth starší. „Několikrát jsme se o Mostě mezi sebou bavili a dospěli jsme k názoru, že to zkusíme.“
Mladší z tandemu začínal v Čechii Dubec, ve Slavii je už deset let. V minulé sezoně v sešívaném dresu oslavil titul mezi mladšími dorostenci. Je záložník stejně jako táta, bývalý vytříbený technik a špílmachr.
„Nějaký gen tam bude, určité podobnosti vidím, ale fotbal se vyvíjí. S tím, co jsem hrál já, to v současnosti úplně zvládat nejde,“ zmínil táta poziční hru a geniální čtení hry, díky nimž kompenzoval svoji slabší stránku, tedy běh.
Patrik debutoval v zasněženém přípravném zápase s Kadaní, uvedl se dvěma góly. A dostal kapitánskou pásku, aby zaplatil příspěvek týmovému pokladníkovi.
„Přišel jsem do Mostu, abychom postoupili do druhé ligy a já se víc a víc zlepšoval,“ povídal mladší z Horváthů do klubové kamery. „Být v tátově týmu je zajímavé. Trénuje mě celý život, i když ne jako hlavní kouč, jsem zvyklý. Je to výzva.“
I zkušenější z tandemu tvrdí: „Natrénovali jsme spolu spoustu hodin, ani jednoho hráče ze svého současného mužstva neznám líp než jeho. Ale samozřejmě v týmu jsem ho nikdy nevedl. Mám z toho respekt, nicméně se na to těším.“
Potomkovi nebude nadržovat, ani na něj prý nebude přísnější než na ostatní. „Myslím, že dokážu být spravedlivý. Když jsme někde byli sami, určitě jsem na něj přísný byl. A všichni hráči vám potvrdí, že jsem přísný na všechny. Je mi jedno, jestli to je můj syn, nebo třicetiletý mazák. Rozdíly hledat nebudu,“ ubezpečil český, turecký a portugalský mistr.
V českém i světovém fotbale vidí vzory, že rodinná pouta ve fotbale můžou fungovat. „Karel Jarolím vedl taky kluky v týmu. I Diego Simeone má v Atletiku syna,“ dal Horváth příklady. „Praktikovat to jde, i když malinko jiné to je, to vidím už teď.“
Nechtěl, aby podzimní turbulence ve vedení mosteckého fotbalu jeho mužstvo ovlivnily. „Na hřišti nerozhoduje, jestli je prezident Petr, nebo Pavel, i když tedy český prezident zrovna Petr Pavel je,“ zavtipkoval známý šprýmař Pavel Horváth, trenér Baníku.
Během podzimu skončil po pětiletce ředitel klubu Jan Skýpala, kterého nahradil místopředseda FAČR Tomáš Pešír. Jenže po dvou měsících se vrátily staré pořádky, v čele je opět Skýpala. „Kluci to vnímali, ale z pozice hráčské a trenérské s tím nic neuděláme. Spíš ty informace lítaly kolem nás,“ mávl rukou kouč.
Po solidním podzimu je Most pátý, avšak nejspíš už bez postupové šance, neboť vedoucí Česká Lípa nasbírala o 15 bodů víc. Kádr pro jaro se moc nezměnil. „My jsme hodně hráčů přivedli v létě a nechtěli jsme tým úplně zahltit dalšími,“ vysvětlil Horváth. „Je tady můj syn Patrik, na zkoušku i Rosťa Senft z Chomutova. A přijeli dva Brazilci Silva a Amaral od mého známého z Brazílie. Hned jejich první trénink byl na sněhu, vůbec poprvé drželi sníh v ruce,“ zasmál se kouč.
Pokud se Brazilci osvědčí, zvýší konkurenci v týmu, což Most potřebuje. „Jak přišli, viděl jsem, že ostatní kluci jsou ostražití. Vzhledem k tomu, že je nás třináct čtrnáct, každý si je svou pozicí jistý. Což není ve fotbale dobře.“