Horváth zviditelňuje klub. Postup? Do tří let Zatím jen přihlížejí, jak do druhé fotbalové ligy směřuje jejich ústecký rival, také mostecký Baník však věří, že na něj brzy přijde řada. První krok udělal tím, že si dlouhodobým kontraktem pojistil trenéra Pavla Horvátha. „Přiznávám, že to má dvojí rozměr. Líbí se nám, že se o Baníku teď trochu víc mluví, zviditelňuje klub. A co se týká jeho trenérské práce, má za sebou teprve jedno přestupové období, takže si tým ještě trochu chystá,“ zůstává trpělivý mostecký ředitel Jan Skýpala. Jan Skýpala, ředitel mosteckého klubu A to navzdory tomu, že ambice pro tuto sezonu Baník ani po říjnové trenérské rošádě nenaplnil. „Musím uznat, že jsme od sezony čekali trošku víc, chtěli jsme být v horní polovině tabulky, spíš ve špičce, když to řeknu na rovinu,“ přiznává šéf, že dvanácté místo je kolo před koncem třetí ligy zklamáním. „Na druhou stranu jsme zase vyměnili trenéra, takže i já musím sebereflexivně říct, že klub se po sportovní stránce pořád hledá.“ I proto teď přichází s dlouhodobou sázkou na bývalého reprezentanta Horvátha, stabilizovat by se měl také hráčský kádr. „Na tuhle sezonu přišlo devět nových hráčů, fluktuace je velká. Potřebujeme se v tom zklidnit, pracovat se stávajícím týmem a jen ho vhodně doplnit.“ Pak třeba nastane čas pokusit se o návrat do druhé ligy. „Možná se to od našeho postupu do ČFL řeší až zbytečně intenzivně. Letos jsme určitě nehráli na postup, chtěli jsme se posunout do horní poloviny. Ale je pravda, že přichází období, kdy bychom si měli dát nové cíle,“ připouští Skýpala, že Most se začne o druhou ligu ucházet intenzivněji. Zabojuje o postup hned v příští sezoně? „Nevím, jestli z toho vyleze, že budeme hned hrát o postup, spíš asi ne, ale do dvou tří let bychom to chtěli zkusit.“ To už by mohl být Most připravený na posun do profesionálního fotbalu i finančně. „Druholigových rozměrů náš rozpočet zatím nedosahuje, jeho výši teď sdělovat nechci. Ale rosteme.“