Horvátha seriál Most! neodradil: Do Severky se podívám, říkal po premiéře

Docela ostrý debut...

Je to derby, třetí prohra o gól, nic příjemného. Já jsem tady tři dny, je těžké hned něco změnit. Vidím ale hodně věcí, ve kterých se můžeme zlepšit. Kluci to v sobě mají, jen je potřeba to z nich vytáhnout. Někteří se mohou zlepšit víc, jiní jsou už na svém topu, ale věřím jim.

Jak složité je převzít tým, v němž jsou pro vás hráči neznámou?

Kromě jednoho jsem neznal nikoho. Nechci mluvit odborně, ale principy, které chci hrát, kluci v sobě úplně nemají. Byli zvyklí na něco jiného. Čeká nás spousta práce, i když práce... oni to hrají skoro na amatérské úrovni. Jsou tu zajímaví hráči, kteří mohou mířit výš. Čím víc jich bude, tím to bude lepší.

Co jste si zjistil o Mostu?

Nechal jsem si poslat poslední zápasy, sbíral jsem informace od mosteckých známých, kteří mají s klubem něco do činění. A kývl jsem. Těším se, byť první zápas úplně nevyšel. Není to alibi, ale Teplice měly hráče z kádru áčka a třetí liga není úplně špatná.

Neodradil vás seriál Most! a jeho nelichotivé vykreslení města?

Samozřejmě je v něm spousta ironie. Já nepřišel do Mostu prohlížet si památky a Severku, ale přišel jsem sem trénovat fotbal.

Do Severky se ale vy, pivař, ze srandy nemrknete?

Vůbec zatím nevím, kde je. Jestli mi ji někdo ukáže, určitě se tam podívám. Je to ikonický prostor, ale že bych tam chodil na obědy, to asi nehrozí...

Pavel Horváth (vpravo) je novým trenérem fotbalistů Baníku Most-Souš.

Proč jste si řekl, že do Mostu půjdete?

Protože mě nabídka zaujala. Co jsem viděl, tréninkové podmínky v Mostě jsou skvělé. Troufnu si říct, že jsou skoro prvoligové. A určitě se budeme se šéfy klubu bavit o posílení týmu. Kluky, kteří tady jsou, se budeme snažit zlepšit.

Jak se povedlo zlákat brankáře Tomáše Holého, který působil v Anglii?

V Radiožurnálu mám pořad Desítka Pavla Horvátha a on byl u mě. Tam jsem zjistil, že nemá angažmá. Bavili jsme se o možnosti jít do Mostu. Sportovní manažer Petr Glaser se s ním zná z působení ze Sparty. Slovo dalo slovo, chtěl to zkusit, je tady. A věřím, že nám pomůže nejen na hřišti, ale i mimo ně.

Takže budete získávat posily od mikrofonu?

Bylo by fajn, kdyby to tak šlo, ale asi to tak nebude. (úsměv)

Máte ambice dostat se jako trenér do první ligy?

Já jsem fotbalem vyléčený. Teď chci být tady. Baví mě to, kluci mají nějaké předpoklady, budu se snažit jim pomoct. Když něco přijde, tak přijde, ale musím něco předvést. Buď se to povede, nebo ne. To je ve fotbale normální. Šanci jsem dostal, jsem za ni rád, jsem nadšený z podmínek, které tady jsou. Doufám, že mužstvo je schopné se zvednout. A někteří jedinci jsou tady opravdu zajímaví.

Proč jste vyléčený fotbalem?

Šel jsem do Domažlic, tam to byl taky jiný fotbal než liga. V Mostě nemám hráče, jako byli v Domažlicích, Procházka, Filo tady nejsou. Zkusím si fotbal zase z jiného úhlu.

Most hrával v minulosti i první ligu, je šance, že by se časem zase mohl probít výš?

Určitě jsme se o tom bavili. Areály v Mostě i v Souši jsou skvělé, máme velmi nadstandardní podmínky. Doufám, že i na to se nám v zimě podaří nějaké hráče přilákat.