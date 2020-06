Hoftych o Olomouci: Jsme v tabulce výš, ale rozdíl v kvalitě týmů nevidím

Slovan má pořád otevřené obě cesty do pohárové Evropy. První vede přes ligu, kde je před startem nadstavby na slibném pátém místě, druhá právě přes triumf v poháru, který se Liberci už podařil v letech 2000 a 2015.



„Do Olomouce se jedeme porvat o vítězství, ať už na penalty či v prodloužení, chceme vyhrát. Podle mého názoru to bude vyrovnaný zápas, možná rozhodne štěstí,“ řekl liberecký kapitán Jan Mikula.

Ve čtvrtfinále Liberečtí vyřadili po bezbrankovém průběhu na penalty Slovácko, Olomouc poslala ze soutěže další severočeský celek Jablonec.

Zatímco Liberec prožívá úspěšné jaro, Olomouc zakončila základní část ligy až na jedenáctém místě. Liberecký kouč Pavel Hoftych to však nepovažuje za příliš podstatné.

„Olomouc hraje v domácím prostředí a nemusí nikam cestovat. My jsme sice v tabulce výš, ale rozdíl v kvalitě týmů nevidím. Olomouc nás v letošním ročníku ligy dvakrát porazila 1:0 a má hodně šikovných fotbalistů, navíc mohla některé v posledním zápase šetřit,“ upozornil Hoftych.

Jeho tým po koronapauze a obnovení ligy sehrál sedm ostrých zápasů během tří týdnů, kádr přitom nemá nejširší. Vzhledem k dohrávce s Teplicemi mají Severočeši v nohách o jedno utkání víc než jejich dnešní pohárový soupeř. „Za sebe i za tým si myslím, že jsme připraveni dobře. Ještě jsem si nevšiml, že bychom v zápasech nestačili. Pokud se nám budou vyhýbat zranění, v což doufám, tak si myslím, že je zvládneme úplně v pohodě,“ je přesvědčený obránce Mikula.



Do sestavy Liberce se ve středeční pohárové bitvě může vrátit stoper Karafiát, který týmu chyběl v posledních dvou ligových zápasech kvůli kartám. Severočeský celek neponechal nic náhodě a na Moravu odcestoval už včera.

Olomouc letos ligu pokazila, o to víc se však upíná k poháru, v němž může zatím bídnou sezonu zachránit. Jako třeba Liberec v roce 2015, když v lize musel bojovat o přežití, ale nakonec vyhrál pohár a dostal šanci zahrát si Evropskou ligu. Sigma se naposledy probojovala do semifinálových bojů v sezoně 2011/2012, kdy se pak stala vítězem trofeje.

„Vsadili jsme vše na jednu kartu – na středeční pohár. Proto jsme v posledním utkání s Plzní chtěli hráče pošetřit, aby byli připravení, protože někteří odehráli všechny zápasy po restartu ligy. Záměrem také bylo vystřídat Jemelku a Chytila o poločase. Nebylo to kvůli výkonu, ale kvůli tomu, aby se šetřili. Chceme do toho dát všechno a za každou cenu uspět,“ prohlásil olomoucký kouč Radoslav Látal. „Jde o postup do finále a není kam uhnout. Každá chyba, kterou na hřišti uděláme, může být soupeřem potrestána.“



„Jsou to dva zápasy od trofeje, takže my uděláme vše pro to, abychom šli až do finále,“ doplnil olomoucký brankář Aleš Mandous. „Myslím, že můžeme stavět na výkonu z druhého poločasu proti Plzni. Budeme chtít vyhrát a postoupit do finále. Tam se pak může stát cokoliv.“

Pikantní zápas proti Liberci zažije záložník Radim Breite, který do Olomouce zamířil letos v únoru právě ze Slovanu. Tam předtím strávil čtyři roky a vysloužil si i kapitánskou pásku.

Pohárové semifinále v Olomouci už může mít téměř standardní fotbalovou kulisu. Pondělkem totiž vstoupilo v platnost opatření ministerstva zdravotnictví, které navyšuje počet osob přítomných na sportovních akcích. Za dodržení určitých podmínek lze nyní vpustit na stadion až 500 osob do každého stavebně odděleného sektoru. Celkem se tak utkání může zúčastnit až 2500 lidí. Dá se tedy očekávat, že Olomouc bude mít silnou diváckou podporu, vstupenky však nakupují i příznivci Liberce.