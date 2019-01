Zapojit levačku a víc mluvit, zní úkoly brněnského brankáře Halousky

Vyrostl až do 194 centimetrů, přesto včera Pavel Halouska zalitoval: „Kdybych byl ještě o kousek delší, možná bych míč měl. Šel mi přes prsty.“

Brankář fotbalové Zbrojovky hovořil o gólu z dorážky, který dostal v přípravném duelu od Znojma. Těsně před přestávkou pak inkasoval ještě jeden. „Ale to byla doklepávka do prázdné, tam už jsem asi moc dělat nemohl,“ poznamenal Halouska.

Ten zahájil konkurz na místo v brněnské bráně, které se otevřelo po odchodu dosavadní neotřesitelné jedničky Dušana Melichárka. Zbrojovka hodlá citlivý post obsadit z vlastních zdrojů.

„Pavel má dobrou postavu a předpoklady, minimálně druhou ligu by měl zvládnout. Když si budeme jistí, že je vzadu pevný, není důvod přivádět jiného brankáře. Kdybychom cítili nějakou nejistotu, tak to budeme řešit,“ oznamuje trenér Pavel Šustr.

Halouska nemá pozici předplacenou, jeho brněnským parťákem a konkurentem v jednom je Jiří Floder, který při včerejší výhře nad Znojmem 5:2 zvládl druhý poločas s nulou. Favoritem je ovšem vzhledem k větším zkušenostem první jmenovaný, který má za sebou čtyři starty v nejvyšší soutěži a druholigová angažmá ve Znojmě a Prostějově.

„Cítím se připravený,“ hlásí 23letý Halouska. „Nechci říct, že jsem teď dřel víc než předtím, ale dával jsem si hodně záležet, abych do přípravy došel nachystaný. Zatím se mi zdá, že se to podařilo. Teď už bude jenom na mně, jestli se do brány dostanu.“

V rámci tréninku vyrazil na běžky, chodil také na box. „Tam jsem zjistil, že vůbec neumím pohybovat nohama, že je mám dřevěné,“ líčí Halouska s úsměvem. „Pomohlo mi to kondičně. Přes volno jsem si dal docela do těla a doufám, že se mi to vrátí.“

Hodně poznatků nasál od zmiňovaného Melichárka, který byl poslední čtyři roky brankářskou stálicí Zbrojovky. „Než jsem šel do áčka, dali jsme si schůzku. Hodně mi pomohl, i v trénincích mi radil, co a jak. Dá se říct, že i on mě připravoval. Byli jsme spolu zadobře a jsem za to rád,“ sděluje gólman, jenž nejvíc vzhlíží k Davidu de Geovi, tedy španělské opoře Manchesteru United.

Dobře ví, že má pořád spoustu úkolů ke splnění. Třeba vypilovat hru nohama. „V přípravě chci hodně zapojit levou. Chytat dnes umí skoro každý, takže jde o to, abych byl nachystaný hrát nohama a pomoct i jako takový stoper,“ podotýká Halouska. Další položkou je organizace defenzivy. „Mluvíme všichni, ale chce to ještě víc. Až se ustálí sestava, budeme se na to zaměřovat, protože komunikace je hodně důležitá. Kdybychom teď víc mluvili, možná ty dva góly nemusely padnout,“ ohlédl se ještě jednou za partií se Znojmem.

Proti Melichárkovi, který často nechával průchod emocím, působí jeho možný nástupce klidněji. „Když všechno klape, tak spíš povzbuzuju, než bych někoho drbal. Ovšem když se dějí chyby furt dokola, taky dokážu vybuchnout. To se ale moc nestává,“ říká Halouska, který se nejradši uklidňuje při rybaření.

Zbrojovka doufá, že klid a pohodu nalezne také v druholigové bráně. „Potřebuje si věřit, aby dirigoval obranu, zvládal rozehrávku, chodil do centrů. Gólmani zrají trošku jinak než hráči z pole, takže potřebuje získávat zkušenosti v těžkých zápasech a pořád na sobě pracovat. Ale oběma našim chlapcům věřím,“ ujišťuje kouč Šustr.