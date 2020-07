Fořt: Letní liga ukázala, kdo je na dospělý fotbal připravený

„Určitě si myslím, že jsme udělali klubu dobrou vizitku,“ chválil poté, co Plzeň obsadila konečnou druhou příčku.



Přitom jste ale dlouho sahali po celkovém prvenství, o které vás připravilo až v posledním duelu Táborsko...

Horší zápasy se střídaly s lepšími. Ale byla to součást přípravy na další sezonu. Zvládli jsme to důstojně. Klukům jsem poděkoval za prezentaci klubu a to, jak vystupovali.

Jak jste uvítal myšlenku Letní ligy? Přátelské zápasy se soutěžním nádechem...

Byl to výborný nápad! Ještě se hrálo pro dobrou věc, takže jsme to jenom přivítali. Benešovu musíme poděkovat za skvělou organizaci.

Jste spokojený s výkony jednotlivých hráčů?

Je to složitější hodnotit, protože nám občas pomáhali kluci z áčka, což vždy bylo znát. Ale musím říci, že k tomu všichni přistoupili zodpovědně a snažili se podat nejlepší výkony. Ukázalo nám to nějaký obrázek, jak jsou kluci připraveni na dospělý fotbal. Navíc jak se kdo dokáže vyrovnat s náročným programem, protože toho bylo opravdu hodně, což je ale dobře. Ukázaly se morální vlastnosti kluků.

Jak hodnotíte přínos hráčů z hlavního mužstva, kteří vám chodili vypomáhat?

Pozitivně! Mladí hráči viděli, že přišli kluci, co hráli nebo hrají ligu. Přínos je v tom, že zaprvé přijde kvalita, a zadruhé mladí kluci vidí minimální úroveň, na kterou se musí dostat, aby mohli hrát ligu. Můžou se jen učit. Třeba když za nás hrál Adam Hloušek, tak jsem říkal klukům, že vidí profíka, co si prošel reprezentací a cizinou. A i když se nám ten zápas, kde hrál, nevydařil, tak ho odmakal, zastával se hráčů u rozhodčího… Totální profík, to je ten příklad pro mladé.

Ubong Ekpai s Markem Alvirem se rozehrávali po dlouhodobém zranění.

Bylo vidět, že dlouho nehráli. Měli tam třeba nějaké výkyvy, ale to je tím, že měli po zranění hodně nabitý program, protože s námi chodili trénovat i s kondičním trenérem z áčka. Pro ně to ovšem určitě byla hodně dobrá věc, že si vyzkoušeli zahrát i tuto ligu. Zjistili, jak fungují při zápasové zátěži. Postupem času se jejich výkony zvedaly.

Jaký bude další program rezervního týmu?

Kluci teď mají čtrnáct dní volno, aby si odpočinuli po náročném programu. Pak už to budeme ladit na další sezonu, čekají nás zajímavé zápasy s dobrými soupeři. Začínáme trénovat 14. července. Pak máme dvoufázové tréninky, máme v plánu pětidenní soustředění v Písku od 1. do 5. srpna. Do 22. srpna bude příprava, pak už začíná soutěž.